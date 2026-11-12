Τραγωδία στα Εμιράτα: 14 νεκροί και 30 τραυματίες σε καραμπόλα – Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες – ΒΙΝΤΕΟ

Φρικτό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 14 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και άλλους 30 να τραυματίζονται. Το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης προς Πέμπτη, στην περιοχή της Φουτζέιρα.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών των ΗΑΕ, το δυστύχημα προκλήθηκε όταν οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί αρχικά με ένα άλλο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, το φορτηγό ανετράπη και προσέκρουσε σε περισσότερα οχήματα, τα οποία είχαν ακινητοποιηθεί εξαιτίας της αυξημένης κυκλοφορίας.
Η σφοδρή σύγκρουση προκάλεσε πυρκαγιά στο φορτηγό, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα και σε αρκετά από τα υπόλοιπα οχήματα που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα, προκαλώντας βαρύ απολογισμό σε ανθρώπινες ζωές.
Το τροχαίο σημειώθηκε σε δρόμο στην είσοδο του εμιράτου της Φουτζέιρα, ενώ οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη διαδικασία ταυτοποίησης των νεκρών μέσω εξετάσεων DNA.
🚨 ¡Tragedia vial en Emiratos Árabes Unidos deja 14 personas fallecidas!
Un grave accidente de tránsito que involucró a 18 vehículos y cinco camiones dejó también 30 personas heridas en el emirato de Fujairah.
El Ministerio del Interior de los Emiratos Árabes Unidos confirmó el saldo de víctimas tras la aparatosa colisión. Las autoridades reportaron la magnitud del siniestro, que enluta a varias familias.
Video cortesía.
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— Radio Cadena Voces (@RCVHonduras) November 12, 2026