Τραγωδία στα Εμιράτα: 14 νεκροί και 30 τραυματίες σε καραμπόλα – Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες – ΒΙΝΤΕΟ

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Φρικτό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 14 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και άλλους 30 να τραυματίζονται. Το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης προς Πέμπτη, στην περιοχή της Φουτζέιρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών των ΗΑΕ, το δυστύχημα προκλήθηκε όταν οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί αρχικά με ένα άλλο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, το φορτηγό ανετράπη και προσέκρουσε σε περισσότερα οχήματα, τα οποία είχαν ακινητοποιηθεί εξαιτίας της αυξημένης κυκλοφορίας.

Η σφοδρή σύγκρουση προκάλεσε πυρκαγιά στο φορτηγό, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα και σε αρκετά από τα υπόλοιπα οχήματα που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα, προκαλώντας βαρύ απολογισμό σε ανθρώπινες ζωές.

Το τροχαίο σημειώθηκε σε δρόμο στην είσοδο του εμιράτου της Φουτζέιρα, ενώ οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη διαδικασία ταυτοποίησης των νεκρών μέσω εξετάσεων DNA.