LIVE UPDATE
Κατέρρευσε τμήμα κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας – Δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους

Τραγωδία στα Εμιράτα: 14 νεκροί και 30 τραυματίες σε καραμπόλα – Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες – ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 30 τραυματίστηκαν σε φρικτό τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Φουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματος, προσέκρουσε σε ακινητοποιημένα αυτοκίνητα και ανετράπη, προκαλώντας πυρκαγιά που επεκτάθηκε ταχύτατα. Οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στη διαδικασία ταυτοποίησης των νεκρών μέσω εξετάσεων DNA

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

ΕΙΜΑΡΑΤΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φρικτό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με 14 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και άλλους 30 να τραυματίζονται στην περιοχή της Φουτζέιρα.
  • Το δυστύχημα προκλήθηκε όταν οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο, ανατράπηκε και προσέκρουσε σε οχήματα που είχαν ακινητοποιηθεί εξαιτίας της αυξημένης κυκλοφορίας.
  • Η σφοδρή σύγκρουση προκάλεσε πυρκαγιά που επεκτάθηκε γρήγορα και σε άλλα οχήματα, ενώ οι αρμόδιες αρχές προχωρούν στην ταυτοποίηση των νεκρών μέσω εξετάσεων DNA.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φρικτό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 14 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και άλλους 30 να τραυματίζονται. Το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης προς Πέμπτη, στην περιοχή της Φουτζέιρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών των ΗΑΕ, το δυστύχημα προκλήθηκε όταν οδηγός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί αρχικά με ένα άλλο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, το φορτηγό ανετράπη και προσέκρουσε σε περισσότερα οχήματα, τα οποία είχαν ακινητοποιηθεί εξαιτίας της αυξημένης κυκλοφορίας.

Η σφοδρή σύγκρουση προκάλεσε πυρκαγιά στο φορτηγό, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα και σε αρκετά από τα υπόλοιπα οχήματα που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα, προκαλώντας βαρύ απολογισμό σε ανθρώπινες ζωές.

Το τροχαίο σημειώθηκε σε δρόμο στην είσοδο του εμιράτου της Φουτζέιρα, ενώ οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη διαδικασία ταυτοποίησης των νεκρών μέσω εξετάσεων DNA.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ