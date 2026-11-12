Μητσοτάκης από Δουβλίνο: «Δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία ειρήνης για την Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή της Ευρώπης»

«Αυτή είναι η ένατη σύνοδος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Θυμάμαι ακόμη την πρώτη σύνοδο, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Πράγα, αμέσως μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Δυστυχώς, τεσσεράμισι χρόνια αργότερα, εξακολουθούμε να βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια ανοιχτή σύγκρουση στην καρδιά της ευρωπαϊκής ηπείρου», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Δουβλίνο.

«Λαμβάνουμε υπόψη και παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι όσον αφορά την πρόοδο που έχει σημειωθεί πρόσφατα στις συζητήσεις για τον τερματισμό αυτού του πολέμου. Ωστόσο, θέλω να είμαι απολύτως σαφής, και πιστεύω ότι εκφράζω την άποψη όλων των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: δεν μπορεί να υπάρξει συζήτηση για μια μακροχρόνια συμφωνία ειρήνης στην Ουκρανία, ούτε βεβαίως για τη μελλοντική αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης, χωρίς τη συμμετοχή της Ευρώπης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Και πρόσθεσε: «Αύριο θα συζητήσουμε τη μορφή αυτής της συμμετοχής. Η προσωπική μου άποψη ήταν ανέκαθεν ότι πρέπει να εκπροσωπούνται οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι οποίοι θα μπορούσαν να πλαισιωθούν από ορισμένες από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, το πρώτο βήμα θα πρέπει πάντοτε να είναι η επικέντρωση στην επίτευξη εκεχειρίας. Και, ως ηγέτης μιας ναυτικής χώρας, με ανησυχεί ιδιαίτερα αυτό που συμβαίνει στη Μαύρη Θάλασσα.

Έχω επίσης απευθύνει έκκληση στο Συμβούλιο Ασφαλείας για μια παγκόσμια ανακωχή, μια παγκόσμια κατάπαυση του πυρός όσον αφορά τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων. Πρόκειται αναμφίβολα για έναν τομέα απόλυτης προτεραιότητας σε οποιεσδήποτε συζητήσεις πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες και μήνες».

Ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις συνέπειες τους: «Βρισκόμαστε στην Ιρλανδία, αρκετά μακριά από τη χώρα μου, την Ελλάδα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια άλλη σύγκρουση, στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει προκαλέσει σημαντική οικονομική αβεβαιότητα. Το ζήτημα αυτό συνδέεται επίσης με το δεύτερο θέμα της σημερινής συζήτησης, που αφορά την οικονομική ανθεκτικότητα. Πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκές χώρες συμμερίζονται την κοινή ανησυχία για το πώς θα καταφέρουμε να μειώσουμε το ενεργειακό κόστος. Και για το πώς θα αναπτύξουμε τις δικές μας δυνατότητες, περιορίζοντας τις εξαρτήσεις που υπονομεύουν όχι μόνο την ανταγωνιστικότητά μας, αλλά και τη μελλοντική μας ασφάλεια.

Είτε πρόκειται για τις εισαγωγές ενέργειας και την ανάγκη της Ευρώπης να παράγει τη δική της καθαρή ενέργεια είτε για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, τις διαστημικές δυνατότητες και τις δυνατότητες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, όλες αυτές είναι δυνατότητες που η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει εντός της ευρωπαϊκής ηπείρου».

Επίσης έκανε αναφορά και στο ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης που είναι στην ατζέντα της συνόδου: «Αναμένω επίσης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη συζήτηση που θα έχουμε αύριο για την τεχνητή νοημοσύνη. Θεωρώ πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αφιερώνει μια ειδική συζήτηση σε αυτό το θέμα. Οι ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη είναι σημαντικές, εξίσου σημαντικές όμως είναι και οι προκλήσεις και οι απειλές που συνεπάγεται η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη αυτής της πραγματικά μετασχηματιστικής τεχνολογίας. Θεωρώ, λοιπόν, σημαντικό το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητήσει αυτά τα ζητήματα διεξοδικότερα αύριο».