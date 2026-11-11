Κυριάκος Μητσοτάκης: Μεταβαίνει στο Δουβλίνο για τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στο Δουβλίνο, όπου θα συμμετάσχει στην 9η Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (EPC) και στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας ο Πρωθυπουργός θα συμπροεδρεύσει σε πάνελ για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία, τη συνδεσιμότητα και τις προσιτές τιμές ενέργειας, στο οποίο θα μιλήσουν, μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, κ. ά.

Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναδείξει το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης ως ζήτημα ασφάλειας και ευημερίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης του ευρωπαϊκού αποτυπώματος στην τεχνολογία και στην ΤΝ, με έμφαση στην καινοτομία, τις επενδύσεις και την άρση των εμποδίων στην ενιαία αγορά. Παράλληλα, θα προτάξει την ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας ως στρατηγικού πλεονεκτήματος, μέσα από νέους εμπορικούς, ενεργειακούς και ψηφιακούς διαδρόμους, αλλά και την προστασία των θαλάσσιων οδών και της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Θα εστιάσει ακόμα στην ανάγκη εξασφάλισης προσιτής ενέργειας και διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού και διαμετακομιστικού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή.

Η άτυπη Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Παρασκευή με θέμα την Τεχνητή Νοημοσύνη (TN) θα φιλοξενήσει ανθρώπους του χώρου της TN– όπως του CEO της Mistral AI Arthur Mensch. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην θέση της Ευρώπης στο παγκόσμιο τοπίο της TN, στο πώς η Ευρώπη θα ενισχύσει τη θέση της μέσω των απαιτούμενων υποδομών, αλλά και στις προκλήσεις της για την κοινωνική συνοχή και τη δημοκρατία, όπως και στην ανάγκη διεθνούς συνεργασίας για την διακυβέρνηση της ΑΙ.

Ως προς την ΤΝ, ο Πρωθυπουργός έχει ήδη τοποθετηθεί από το βήμα της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον περασμένο Σεπτέμβριο για την ανάγκη θέσπισης ενός ισχυρού και δεσμευτικού πλαισίου διεθνούς διακυβέρνησης της Τεχνητής Νοημοσύνης, προειδοποιώντας ότι η ανεξέλεγκτη ανάπτυξή της ενδέχεται να δημιουργήσει κινδύνους που υπερβαίνουν τα δυνητικά οφέλη. O Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τονίσει ότι η αυτορρύθμιση των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών δεν αποτελεί επαρκή λύση κι ότι χρειάζεται η συγκρότηση μιας ισχυρής ρυθμιστής αρχής, ενώ είχε υπογραμμίσει την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας, αναγνωρίζοντας ωστόσο την ιδιαίτερη ευθύνη των ΗΠΑ – όπου αναπτύσσονται τα πλέον προηγμένα μοντέλα – για τη διαμόρφωση του πλαισίου που θα καθορίσει το μέλλον της ΤΝ. Αναμένεται ακόμη να αναφερθεί στις ελληνικές πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα στην απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για ανηλίκους κάτω των 15 ετών.