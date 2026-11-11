ΠΑΣΟΚ: Γνωρίζει η κυβέρνηση για την ανταλλαγή ρηματικών διακοινώσεων μεταξύ Τουρκίας-Γαλλίας;

«Τα εθνικά θέματα δεν είναι πεδίο εύκολων εντυπώσεων και ανέξοδων δηλώσεων», τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με την ανταλλαγή ρηματικών διακοινώσεων μεταξύ Τουρκίας -Γαλλίας για την χαρτογράφηση του βυθού στην ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου για την πόντιση καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας.

Επισημαίνοντας ότι «η κυβέρνηση συνεχίζει μια κακοπαιγμένη παράσταση αντιφάσεων, που όσο δεν κατεβαίνει, γίνεται επικίνδυνη», το ΠΑΣΟΚ αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι: «Σήμερα ενημερωθήκαμε από τον τουρκικό Τύπο ότι υπήρξε ανταλλαγή ρηματικών διακοινώσεων μεταξύ Τουρκίας-Γαλλίας».

«Γνώριζε η κυβέρνηση για αυτή την εξέλιξη; Την επιβεβαιώνει;», ερωτά με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Υπενθυμίζει, μάλιστα, ότι «χθες ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης, αφού παρέπεμψε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για απαντήσεις στον κ. Ερντογάν, προεξοφλούσε ότι η ρηματική διακοίνωση είναι ανώδυνη ισχυριζόμενος ταυτόχρονα ότι δεν έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου της. Πλήρης αντίφαση, που αποδεικνύει ότι έχουν μπερδέψει τις γραμμές τους».

«Η κυβέρνηση οφείλει να αντιμετωπίσει την κατάσταση με τη δέουσα σοβαρότητα και να δώσει πλήρεις απαντήσεις», καταλήγει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ ζητώντας εξηγήσεις από την κυβέρνηση.