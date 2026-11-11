Παύλος Μαρινάκης: Δεν ζητήθηκε άδεια από την Τουρκία για το καλώδιο Κρήτης – Κύπρου – Τι είπε για ΠΑΣΟΚ, ακρίβεια και εκλογές

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Στις έρευνες του Abeille Marengo για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου, την τουρκική NAVTEX και τη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι το πλοίο πραγματοποιεί τις εργασίες του με άδειες που έχουν εκδώσει αποκλειστικά η Ελλάδα και η Κύπρος.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24, ο κ. Μαρινάκης απέρριψε τους ισχυρισμούς περί χορήγησης άδειας από την Τουρκία και άσκησε κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη στάση τους απέναντι στο έργο. Παράλληλα, τοποθετήθηκε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, τις καταγγελίες περί διαφθοράς, την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων εκλογών.

Καλώδιο Κρήτης – Κύπρου: «Καμία άδεια δεν ζητήθηκε από την Τουρκία»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε υπερβολικές και αδικαιολόγητες τις αντιδράσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις εξελίξεις γύρω από το έργο, επισημαίνοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη δώσει δημόσιες απαντήσεις.

«Αυτή η βιασύνη που δείχνουν τα κόμματα, ενώ επισήμως και σε συζήτηση η οποία προβλήθηκε σε πανελλήνια μετάδοση έχει δώσει ήδη απαντήσεις ο Πρωθυπουργός, είναι υπερβολική και εγώ θα έλεγα και αδικαιολόγητη», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η κυβέρνηση δεν διεκδικεί το μονοπώλιο του πατριωτισμού και θεωρεί ότι τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται πρωτίστως με όρους κομματικής αντιπαράθεσης.

«Δεν διεκδικούμε εμείς το μονοπώλιο στο πατριωτικό αίσθημα, όπως κάνουν κάποιοι άλλοι από κάποια κόμματα. Αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι, όταν μιλάμε για ζητήματα που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής, πρέπει να μη βάζουμε ως πρώτο μας μέλημα την κομματική αντιπαράθεση», σημείωσε.

Διευκρίνισε ότι το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι η αναλυτική ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί θεσμικά από το Υπουργείο Εξωτερικών, στον κατάλληλο χρόνο.

Αναφερόμενος στη ρηματική διακοίνωση και στις σχετικές αντιδράσεις, υπενθύμισε ότι ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει δημόσια πως «η ενημέρωση αυτή δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην Ελλάδα, ούτε έχει κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας προβληματίσει».

Ο κ. Μαρινάκης επέκρινε την αντιπολίτευση για την υιοθέτηση δημοσιευμάτων και ισχυρισμών πριν από την ολοκλήρωση των διαδικασιών, υπογραμμίζοντας ότι τα κόμματα μπορούν να ζητήσουν θεσμική ενημέρωση όταν ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη φάση του έργου.

«Το να βγαίνεις προληπτικά και να υιοθετείς φήμες, ανυπόστατες, που δεν βασίζονται πουθενά, εκτίθεσαι. Και θα σας πω γιατί εκτίθενται. Γιατί τα δεδομένα φαίνεται ότι ανατρέπουν αυτή τη λογική η οποία προέρχεται από βιασύνη», δήλωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανακοίνωση της εταιρείας που συμμετέχει στο έργο, επιμένοντας ότι το γαλλικό πλοίο κινείται βάσει ελληνικών και κυπριακών αδειών.

«Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι οι δύο χώρες στις οποίες ζητήθηκε άδεια για την κίνηση του πλοίου και για την ολοκλήρωση του έργου. Και είναι και οι δύο χώρες οι οποίες εξέδωσαν άδειες», τόνισε.

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι η συγκεκριμένη θέση δεν στηρίζεται αποκλειστικά στις ανακοινώσεις της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και στην επίσημη ενημέρωση της εταιρείας.

«Αυτό προκύπτει από την ανακοίνωση της ίδιας της εταιρείας του έργου. Αξίζει τον κόπο να τη βγάλετε, να τη δείξετε στον κόσμο. Αυτή είναι η διαφάνεια που θέλει ο κόσμος», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το πλοίο ξεκίνησε και κινείται με βάση τις άδειες των ελληνικών και κυπριακών αρχών.

Για την τουρκική NAVTEX, υποστήριξε ότι εκδόθηκε αφού είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί τα σχετικά δεδομένα και είχε αρχίσει η κίνηση του πλοίου βάσει των συγκεκριμένων αδειών.

Επισήμανε ακόμη ότι η τουρκική NAVTEX δεν περιλαμβάνει αναφορά σε χορήγηση άδειας, ενώ ακολούθησε ελληνική αντι-NAVTEX, με την οποία αμφισβητήθηκε η τουρκική αναγγελία.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέδεσε τις εξελίξεις με τις προηγούμενες αμφισβητήσεις για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης, επισημαίνοντας ότι αρχικά είχαν διατυπωθεί εκτιμήσεις πως το καλώδιο δεν θα ποντιστεί και στη συνέχεια ισχυρισμοί ότι θα απαιτηθεί άδεια από την Άγκυρα.

«Τελικά ποντίζεται το καλώδιο. Μετά βγήκαν και είπαν: “Ναι, αλλά θα ζητηθεί άδεια από την Τουρκία”. Καμία άδεια δεν ζητήθηκε από την Τουρκία, όπως προκύπτει από την επίσημη ανακοίνωση και τα επίσημα δεδομένα από τη γαλλική εταιρεία και από όλους όσοι συμμετέχουν στο έργο», υποστήριξε.

Ερωτηθείς για δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, σύμφωνα με τα οποία η Άγκυρα χορήγησε άδεια, απάντησε: «Βγαίνει η ίδια η εταιρεία και τους διαψεύδει. Τι άλλο να πούμε; Ποια άδεια;».

Η ευρωπαϊκή συμμετοχή και το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Σχετικά με τις αιτιάσεις περί παρασκηνιακών συνεννοήσεων, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι βασίζει τις τοποθετήσεις του στην επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου Εξωτερικών και στα έγγραφα των εταιρειών και των φορέων που συμμετέχουν στο έργο.

Αναφέρθηκε επίσης σε κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί τα τελευταία 3,5 χρόνια σε βάρος της κυβέρνησης, μεταξύ άλλων για την υπόθεση του ξυλολίου και για σχέσεις με πρόσωπα που κατηγορούνται για σεξουαλικά εγκλήματα, απορρίπτοντας τη σχετική επιχειρηματολογία.

Στο πλαίσιο αυτό, επικαλέστηκε και τις διεθνείς αντιδράσεις που, όπως είπε, είχαν εκδηλωθεί περίπου τρεις εβδομάδες νωρίτερα για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, αναφέροντας την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αίγυπτο και το Μπαχρέιν.

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν η Ευρώπη θα έπρεπε να αντιδράσει στις τουρκικές κινήσεις, υποστήριξε ότι η ευρωπαϊκή συμμετοχή είναι ήδη ουσιαστική, καθώς η ηλεκτρική διασύνδεση αποτελεί έργο με σημαντική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως ανέφερε, στο έργο συμμετέχουν η Ελλάδα, η Κύπρος και η Γαλλία, ενώ προβλέπεται στη συνέχεια η επέκτασή του προς το Ισραήλ.

Ο σχεδιασμός του, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, έχει ξεκινήσει εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια, ενώ οι εγκρίσεις χρηματοδότησης άρχισαν από το 2022. Η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση υπερβαίνει τα 600 εκατ. ευρώ.

«Η Ευρώπη συνδράμει στο έργο, είναι παρούσα στο έργο, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο», επισήμανε.

Πρόσθεσε ότι οι εμπλεκόμενες εταιρείες αναγνωρίζουν εγγράφως πως το γαλλικό πλοίο κινείται με ελληνική και κυπριακή άδεια, ακόμη και στην περιοχή που συνδέεται με τις διεκδικήσεις του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Για τις καταγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα περί ενδεχόμενου «γκριζαρίσματος» της περιοχής, αντέτεινε ότι η εκτέλεση των εργασιών με τις συγκεκριμένες άδειες αποτελεί, κατά την κυβερνητική θέση, απάντηση στις τουρκικές διεκδικήσεις.

Υπενθύμισε παράλληλα ότι η Ελλάδα και ο Πρωθυπουργός έχουν αντικρούσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο, μεταξύ άλλων με χάρτη και επιχειρήματα που παρουσιάστηκαν στον ΟΗΕ.

«Ουδέποτε ζητήθηκε άδεια από την Τουρκία, ούτε εξέδωσε κάποια άδεια η Τουρκία. Η απάντηση πάντοτε δίνεται στην πράξη, σε όποια περίεργη, ανυπόστατη, ενάντια στο Διεθνές Δίκαιο θεωρία», δήλωσε.

Το ενδεχόμενο τουρκικής αντίδρασης και τα 12 ναυτικά μίλια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η κατάσταση στην περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες παραμένει ήρεμη και εξέφρασε την εκτίμηση ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις επικείμενης έντασης.

«Είναι ήρεμα και θέλουμε να πιστεύουμε και έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι θα παραμείνουν ήρεμα», σημείωσε.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο αποστολής τουρκικών πλοίων, παρέπεμψε στις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, περί ετοιμότητας της χώρας για κάθε ενδεχόμενο.

«Είμαστε έτοιμοι για όλα τα ενδεχόμενα. Η Ελλάδα έχει πολλαπλάσια ισχύ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Και το ξαναλέω, δεν θέλω να μπω σε μια διαδικασία κινδυνολογίας», υπογράμμισε.

Ο κ. Μαρινάκης συνέδεσε την κυβερνητική στάση με τον σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει προετοιμασμένη να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες προκλήσεις, χωρίς να θεωρεί δεδομένη μια νέα ένταση.

Για την πιθανότητα επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, επανέλαβε ότι πρόκειται για αναφαίρετο δικαίωμα της χώρας, το οποίο η κυβέρνηση δηλώνει ότι θα ασκήσει στον κατάλληλο χρόνο.

Αναφορικά με τη «Γαλάζια Πατρίδα», παρέπεμψε στη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι ενδεχόμενη σχετική εξέλιξη θα αντιμετωπιστεί αρνητικά από την Αθήνα και θα προκαλέσει αντίδραση, χωρίς να προσδιορίσει τη μορφή της.

«Είναι ένα αναφαίρετο δικαίωμά μας, το οποίο θα το ασκήσουμε, όπως πολλές φορές έχει ειπωθεί και από τον Υπουργό Εξωτερικών, στον σωστό χρόνο. Δεν μπορώ, λοιπόν, να πω κάτι παραπάνω», ανέφερε για τα 12 ναυτικά μίλια.

Οι «πατριώτες της φακής» και η κριτική στην αντιπολίτευση

Κληθείς να διευκρινίσει σε ποιους αναφερόταν ο Πρωθυπουργός με τη φράση «πατριώτες της φακής», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι «δυστυχώς δεν είναι λίγοι».

Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν θεωρεί πως υπάρχουν περισσότερο ή λιγότερο πατριώτες στο πολιτικό σύστημα και ότι οι διαφορετικές προσεγγίσεις στην εξωτερική πολιτική είναι θεμιτές.

«Όλοι αγαπάμε το ίδιο την πατρίδα μας. Ο καθένας το εκδηλώνει με τον δικό του τρόπο. Το ότι έχουμε διαφορετικές πολιτικές θέσεις ή προσεγγίσεις σε θέματα, ακόμα και εξωτερικής πολιτικής, αρκεί να μην προσπαθούμε να επιτεθούμε στη χώρα μας, δεν σημαίνει ότι είναι κακό», δήλωσε.

Ωστόσο, κατηγόρησε ορισμένα κόμματα ότι αξιοποιούν ζητήματα εξωτερικής πολιτικής για την εξυπηρέτηση πολιτικών σκοπιμοτήτων.

Ο Παύλος Μαρινάκης αναγνώρισε ότι η κυβέρνηση έχει αντιμετωπίσει προβλήματα και έχει δεχθεί, σε αρκετές περιπτώσεις, δικαιολογημένη κριτική για λάθη που χρειάζονται διόρθωση. Υποστήριξε, όμως, ότι μέρος της αντιπολιτευτικής κριτικής δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Στη συνέχεια, παρουσίασε τις κυβερνητικές επιλογές στην εξωτερική και αμυντική πολιτική κατά τα τελευταία επτά και πλέον χρόνια.

Αναφέρθηκε στις συμφωνίες για την ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία, στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο και στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι μέσω αυτού αποτυπώθηκαν τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας με ευρωπαϊκή αναγνώριση.

Επικαλέστηκε επίσης την προμήθεια των Rafale, των φρεγατών Belharra, καθώς και την πορεία των προγραμμάτων F-16 και F-35.

Στο διπλωματικό πεδίο, έκανε λόγο για ενίσχυση των διμερών σχέσεων με τη Σαουδική Αραβία και την Ινδία, για τη στρατηγική συνεργασία με τις ΗΠΑ και για τη συνέχιση των σχέσεων με το Ισραήλ, στο πλαίσιο μιας σταθερής εθνικής πολιτικής.

«Εγώ δεν μειώνω τον πατριωτισμό, ούτε την προσφορά κανενός προγενέστερου πρωθυπουργού και καμίας κυβέρνησης, αλλά οι πράξεις μιλάνε από μόνες τους», κατέληξε.

Εκλογές: Στόχος η αυτοδυναμία – Τι είπε για το ΠΑΣΟΚ

Στα ζητήματα εσωτερικής πολιτικής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι βασικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η εξασφάλιση αυτοδυναμίας στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Υποστήριξε ότι, με βάση την πολιτική κατάσταση και τις δημοσκοπήσεις, η αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης.

Επικαλέστηκε τη δημοσκοπική εικόνα του κόμματος, αναφέροντας ποσοστά 30%-31% στην εκτίμηση ψήφου και σταθερή διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα.

Αντιπαρέβαλε αυτή την εικόνα με τις επιδιώξεις άλλων πολιτικών δυνάμεων να αυξήσουν τα ποσοστά τους από το 14% στο 30% ή να μετακινηθούν από την τρίτη στην πρώτη θέση, χωρίς, όπως υποστήριξε, να αποσαφηνίζουν τη στάση τους στο ζήτημα των κυβερνητικών συνεργασιών.

Παράλληλα, χαρακτήρισε κοστολογημένη την πρόταση διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι τα προγράμματα των κομμάτων θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης κατά την προεκλογική περίοδο.

Για το ενδεχόμενο τρίτης κυβερνητικής θητείας, υποστήριξε ότι το βασικό ζήτημα δεν είναι ο αριθμός των θητειών, αλλά η κατεύθυνση που θα επιλέξουν οι πολίτες για τη χώρα.

Συνέδεσε την επιδίωξη νέας εντολής με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, την αύξηση της απασχόλησης και των μισθών και τη μείωση του δημόσιου χρέους.

Ασκώντας κριτική στις οικονομικές επιλογές προηγούμενων δεκαετιών, υποστήριξε ότι πολλές κυβερνήσεις, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1980 και μετά, προχώρησαν σε δαπάνες μεγαλύτερες από τις δυνατότητες της οικονομίας, με συνέπειες για τις νεότερες γενιές, τους συνταξιούχους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους εργαζομένους.

Όπως ανέφερε, η σημερινή κυβέρνηση επιχειρεί να αυξήσει τα εισοδήματα και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, περιορίζοντας ταυτόχρονα το δημόσιο χρέος.

«Δεν κάνουμε πολιτική με δανεικά, άρα δεν υποθηκεύουμε τις επόμενες γενιές», τόνισε.

Στο ερώτημα τι θα συμβεί εάν η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίσει αυτοδυναμία, ο κ. Μαρινάκης αναγνώρισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να αποτελέσει τον μοναδικό δυνητικό συνομιλητή για τον σχηματισμό κυβέρνησης, επικαλούμενος την ιστορία του και τη θεσμική στάση που έχει επιδείξει στο παρελθόν.

Ωστόσο, διαχώρισε την προηγούμενη παρουσία του κόμματος, επί των ημερών του Ευάγγελου Βενιζέλου και της Φώφης Γεννηματά, από τη σημερινή πολιτική του στάση υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Δεν είπαμε ότι τους θέλουμε. Είπαμε ότι επειδή στη Δημοκρατία τις απαντήσεις τις δίνουν οι πολίτες με τις εκλογές, εμείς ζητάμε αυτοδυναμία. Αλλά αν δεν πετύχουμε αυτοδυναμία, θα πρέπει ο τόπος να έχει κυβέρνηση», διευκρίνισε.

Και πρόσθεσε: «Το μόνο κόμμα με το οποίο θα μπορούσαμε να καθίσουμε στο τραπέζι, με βάση την ιστορία του και, παρά τις τεράστιες διαφορές που έχουμε πολιτικά, τη θεσμική σοβαρότητα που έχει δείξει στα μεγάλα ζητήματα, θα ήταν το ΠΑΣΟΚ».

Στη συνέχεια, άσκησε κριτική στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη στάση του απέναντι στους σχεδιαζόμενους κανόνες χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά. Υποστήριξε ότι δεν λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες που, όπως ανέφερε, εκφράζει ποσοστό άνω του 80% των γονέων.

Επέκρινε επίσης τη στάση του ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση των Τεμπών, τη συνυπογραφή πρότασης δυσπιστίας με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την απόφαση του συνεδρίου του να αποκλείσει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

Παρατήρησε ότι, αντιθέτως, δεν υπήρξε αντίστοιχος αποκλεισμός συνεργασίας με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Αλέξη Τσίπρα ή τον Γιάνη Βαρουφάκη.

Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, οι συγκεκριμένες επιλογές δυσχεραίνουν την προοπτική συνεννόησης, παρά τη θεσμική παράδοση του ΠΑΣΟΚ και τη δυνατότητα συνεργασίας που θα μπορούσε να εξεταστεί εάν το εκλογικό αποτέλεσμα δεν επιτρέψει τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης.

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Διαφθορά και οργανωμένο έγκλημα: Τα στοιχεία για τις εξαρθρώσεις

Αναφερόμενος στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για περιστατικά διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η αύξηση των εξαρθρώσεων εγκληματικών οργανώσεων αποτυπώνει την ενίσχυση της δράσης των αρμόδιων αρχών.

Χρησιμοποίησε τη φράση «κανόνες για όλους» για να περιγράψει την κυβερνητική πολιτική και απέρριψε το επιχείρημα ότι ο μεγάλος αριθμός υποθέσεων που αποκαλύπτονται συνιστά ένδειξη κυβερνητικής ευθύνης για την ύπαρξη της εγκληματικότητας.

Όπως είπε, εγκληματικές δραστηριότητες υπήρχαν και πριν από το 2019, ενώ από το 2023 και μετά η κυβέρνηση προχώρησε σε διαφορετική οργάνωση των επιχειρήσεων αντιμετώπισής τους.

Επικαλέστηκε τη λειτουργία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), αναφέροντας ότι μέσα σε δύο χρόνια έχουν εξαρθρωθεί 262 μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος βασίζεται τόσο στην επιχειρησιακή δράση των αρχών όσο και στις αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου.

Στο πλαίσιο αυτό, αντιπαρέβαλε τις αλλαγές που έγιναν επί κυβέρνησης Τσίπρα στις ποινές για τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης με τις μεταγενέστερες παρεμβάσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, οι οποίες, όπως υποστήριξε, επανέφεραν ή αυστηροποίησαν τις σχετικές κυρώσεις.

Έκανε επίσης αναφορά στην ΑΑΔΕ, στους διασταυρωτικούς ελέγχους, στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και στις υπόλοιπες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, τονίζοντας ότι οι έλεγχοι για το οικονομικό έγκλημα συμβάλλουν στην ανάκτηση δημόσιων εσόδων.

Υποστήριξε ότι οι παράνομες δραστηριότητες προκαλούσαν απώλειες δεκάδων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για το Δημόσιο.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η αξιολόγηση της ποινικής ευθύνης όσων εμπλέκονται στις σχετικές υποθέσεις ανήκει αποκλειστικά στη Δικαιοσύνη.

«Πάντοτε υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας», υπογράμμισε, απορρίπτοντας την πρακτική των δημόσιων καταδικών πριν από την ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών.

Φορολογικά μέτρα και επιστροφή εσόδων στους πολίτες

Ο Παύλος Μαρινάκης συνέδεσε την ενίσχυση των δημόσιων εσόδων με τη δυνατότητα εφαρμογής φορολογικών ελαφρύνσεων και μέτρων οικονομικής στήριξης.

Αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις για τους νέους, τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους, καθώς και στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες.

Ως παράδειγμα επικαλέστηκε τη μεταβολή φορολογικού συντελεστή από 29% σε 9% για νέους έως 30 ετών.

Μίλησε ακόμη για την ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ στους συνταξιούχους, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, όπως ανέφερε, επισημαίνοντας ότι κυβερνητικός στόχος είναι η περαιτέρω αύξηση των ενισχύσεων τα επόμενα χρόνια.

Για τους δημόσιους υπαλλήλους, αναφέρθηκε στις αυξήσεις αποδοχών και στα επιπλέον 500 ευρώ μικτά από το 2027.

Παράλληλα, έκανε λόγο για επιστροφή ποσών που αντιστοιχούν σε δύο ενοίκια ετησίως σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς, καθώς και για αντίστοιχα μέτρα που, όπως υποστήριξε, αφορούν το 80% των ενοικιαστών.

Στο πεδίο της επιχειρηματικής φορολογίας, επικαλέστηκε τη μείωση του φορολογικού συντελεστή από 28% σε 22%, καθώς και τον περιορισμό της προκαταβολής φόρου.

Σύμφωνα με την κυβερνητική προσέγγιση που παρουσίασε, η χρηματοδότηση των συγκεκριμένων παρεμβάσεων βασίζεται σε δύο κύριες κατευθύνσεις: την ανάπτυξη της οικονομίας μέσω επενδύσεων, εξαγωγών και δημιουργίας θέσεων εργασίας και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι τα ποσά που επιστρέφουν στους πολίτες χρειάζεται να αυξηθούν, επισημαίνοντας ότι τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια εξαρτώνται από την πορεία των δημόσιων εσόδων.

Η απάντηση στις κατηγορίες Τσίπρα και η αναφορά στα Ειδικά Δικαστήρια

Για τις καταγγελίες του Αλέξη Τσίπρα περί κυβερνητικής διαφθοράς και το ενδεχόμενο παραπομπών πολιτικών προσώπων σε Ειδικά Δικαστήρια, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε ότι η απονομή της Δικαιοσύνης δεν αποτελεί αρμοδιότητα των πολιτικών αντιπάλων.

«Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι ούτε δικαστής ούτε εισαγγελέας», δήλωσε, υπενθυμίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει διατελέσει αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρωθυπουργός και έχει κριθεί επανειλημμένα από τους πολίτες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε τις αμετάκλητες καταδίκες δύο πρώην υπουργών της κυβέρνησης Τσίπρα από Ειδικό Δικαστήριο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι νομοθετικές επιλογές μιας κυβέρνησης δεν αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των υπουργών που τις εισηγούνται, αλλά συνδέονται με τις αποφάσεις του εκάστοτε πρωθυπουργού.

Ως παραδείγματα ανέφερε τον νόμο Παππά και τον νόμο Κατρούγκαλου, τους οποίους απέδωσε πολιτικά στην κυβέρνηση Τσίπρα.

Επέκρινε επίσης τον πρώην πρωθυπουργό για την πολιτική αντιπαράθεση γύρω από ζητήματα ηθικής και δικαστικής λογοδοσίας.

«Δεν θεωρώ ότι η δική μας δουλειά είναι να βγάζουμε το “ηθικόμετρο” και να λέμε αυτός είναι ηθικός, ο άλλος είναι ανήθικος», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο κράτος δικαίου και στην ελευθερία του Τύπου, υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει πρόοδο στην Ελλάδα κατά τα τελευταία τρία χρόνια.

Επικαλέστηκε μάλιστα την εκτίμηση ότι 15 ευρωπαϊκά κράτη έχουν δεχθεί περισσότερες συστάσεις από την Ελλάδα, διευκρινίζοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα που χρειάζονται αντιμετώπιση.

Για τη ρητορική περί φυλάκισης πολιτικών αντιπάλων, εκτίμησε ότι δεν συμβάλλει στον πολιτικό διάλογο, ενώ συνέδεσε τη στάση του Αλέξη Τσίπρα με τη δημοσκοπική εικόνα.

«Εμείς δεν θα δώσουμε συνέχεια σε αυτή την ιστορία, αλλά όταν προκαλούμαστε θα απαντάμε με δεδομένα», κατέληξε.

Ακρίβεια: Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων και αλλαγών στην επιδότηση καυσίμων

Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την πιθανότητα ανακοίνωσης νέων παρεμβάσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να προσδιορίσει συγκεκριμένα μέτρα ή χρονοδιαγράμματα.

Όπως δήλωσε, οι αποφάσεις για το είδος, τη διάρκεια και την ενδεχόμενη παράταση των ενισχύσεων θα ληφθούν από τον Πρωθυπουργό και το Υπουργείο Οικονομικών.

«Όσο διαρκεί μια κρίση, τόσο εμείς θα είμαστε εδώ. Τώρα, το ποια θα είναι τα μέτρα και πότε και πώς θα παραταθούν, αυτό είναι απόφαση που θα ληφθεί από τον Πρωθυπουργό και το Υπουργείο Οικονομικών», ανέφερε.

Ειδικά για την πιθανότητα αύξησης της επιδότησης στη βενζίνη, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρέχει στήριξη όσο υπάρχει ανάγκη, χωρίς να προαναγγείλει αλλαγές στα ποσά ή στους όρους χορήγησης.

«Τα ακριβή μέτρα, τα μέτρα δηλαδή με λεπτομέρεια, δεν μπορώ να τα προεξοφλήσω ούτε να τα ανακοινώσω, γιατί δεν είναι αυτή η σωστή θέση και η σωστή στάση», διευκρίνισε.

Ο κ. Μαρινάκης απέδωσε την επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων σε διαδοχείς διεθνείς κρίσεις. Αναφέρθηκε αρχικά στις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας και της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Χαρακτήρισε την τρέχουσα πληθωριστική κρίση ιδιαίτερα επίμονη και αναγνώρισε ότι τα κυβερνητικά μέτρα δεν έχουν εξαλείψει το πρόβλημα.

Άσκησε, ωστόσο, κριτική σε κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορώντας τα ότι προτείνουν οικονομικές παροχές χωρίς επαρκή χρηματοδότηση.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στις οικονομικές επιλογές προηγούμενων ετών, υποστηρίζοντας ότι οι υπερβολικές υποσχέσεις και η φορολογική επιβάρυνση συνέβαλαν στην αποχώρηση περίπου 700.000 νέων ανθρώπων από την Ελλάδα.

Αντιπαρέβαλε την κυβερνητική πολιτική με τις συγκεκριμένες πρακτικές, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η αύξηση των φορολογικών εσόδων χωρίς επιβολή πρόσθετων φόρων, ώστε να δημιουργούνται περιθώρια για περαιτέρω ελαφρύνσεις και ενισχύσεις.

Αναγνώρισε, πάντως, ότι οι πολίτες ζητούν ταχύτερες και μεγαλύτερες παρεμβάσεις.

«Ναι, δεν αρκούν, το καταλαβαίνω. Αλλά το να βγούμε και να πούμε “θα τετραγωνίσουμε τον κύκλο”, δεν θα λυθεί κανένα πρόβλημα», ανέφερε.

Πότε θα γίνουν οι εκλογές – Η αναφορά στην 2α Μαΐου

Ο Παύλος Μαρινάκης τοποθετήθηκε και για τον χρόνο διεξαγωγής των επόμενων εθνικών εκλογών, χωρίς να προσδιορίσει ημερομηνία.

Υπενθύμισε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αποκλείσει την 2α Μαΐου, καθώς συμπίπτει με το Πάσχα, και ξεκαθάρισε ότι δεν διαθέτει κάποια πρόσθετη ενημέρωση σχετικά με την τελική επιλογή.

«Δεν γνωρίζω ημερομηνία εκλογών. Αντιλαμβάνεστε ότι μια μέρα μετά δεν θα ήξερα κάτι παραπάνω από εκείνον που αποφασίζει», δήλωσε.

Επανέλαβε παράλληλα ότι η κυβερνητική πρόθεση είναι να εξαντληθεί η τετραετία, υποστηρίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός τηρεί τη σχετική δέσμευσή του.

Καταλήγοντας, επισήμανε ότι η προκήρυξη πρόωρων εκλογών εν μέσω της ενεργειακής κρίσης θα μπορούσε να προκαλέσει πρόσθετη πολιτική αβεβαιότητα, την οποία, κατά την εκτίμησή του, η χώρα δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσει στην παρούσα συγκυρία.