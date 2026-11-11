Αχαΐα: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Ολυμπία Οδό μετά τη λασπορροή στο ύψος του Λαμπιρίου

Η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Πατρών – Πύργου αποκαταστάθηκε μετά τη λασπορροή που προκάλεσε το προσωρινό κλείσιμο τμήματός του στην Αχαΐα. Συνεργεία της Ολυμπίας Οδού καθάρισαν το οδόστρωμα, ενώ κατά τη διακοπή η κίνηση διεξαγόταν μέσω της παλαιάς εθνικής οδού.

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Εθνική Οδός Πατρών
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην κυκλοφορία δόθηκε ξανά το τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου – Πατρών – Πύργου, στην Αχαΐα, που είχε κλείσει νωρίς το πρωί της Τετάρτης (11/11), εξαιτίας λασπορροής στο οδόστρωμα, μετά τις σήραγγες της Παναγοπούλας, κοντά στο Λαμπίρι.
  • Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε μετά τις εργασίες καθαρισμού που πραγματοποίησαν συνεργεία της «Ολυμπίας Οδού».
  • Κατά τη διάρκεια της διακοπής, τα οχήματα εκτρέπονταν στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου, μέσω των κόμβων Δρεπάνου και Σελιανιτίκων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην κυκλοφορία δόθηκε ξανά το τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου – Πατρών – Πύργου, στην Αχαΐα, που είχε κλείσει νωρίς το πρωί της Τετάρτης (11/11), εξαιτίας λασπορροής στο οδόστρωμα, μετά τις σήραγγες της Παναγοπούλας, κοντά στο Λαμπίρι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε μετά τις εργασίες καθαρισμού που πραγματοποίησαν συνεργεία της «Ολυμπίας Οδού».

Εθνική Οδός Πατρών

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, τα οχήματα εκτρέπονταν στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου, μέσω των κόμβων Δρεπάνου και Σελιανιτίκων.

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