Αχαΐα: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Ολυμπία Οδό μετά τη λασπορροή στο ύψος του Λαμπιρίου

Στην κυκλοφορία δόθηκε ξανά το τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου – Πατρών – Πύργου, στην Αχαΐα, που είχε κλείσει νωρίς το πρωί της Τετάρτης (11/11), εξαιτίας λασπορροής στο οδόστρωμα, μετά τις σήραγγες της Παναγοπούλας, κοντά στο Λαμπίρι.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε μετά τις εργασίες καθαρισμού που πραγματοποίησαν συνεργεία της «Ολυμπίας Οδού».
Κατά τη διάρκεια της διακοπής, τα οχήματα εκτρέπονταν στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Κορίνθου, μέσω των κόμβων Δρεπάνου και Σελιανιτίκων.