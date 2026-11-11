Πλατεία Κλαυθμώνος: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας το απόγευμα για το στεγαστικό πρόβλημα – Τα αιτήματα

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Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή μαζικών φορέων, πρωτοβουλιών κατοίκων, συνδικάτων, τον Δήμο Αθηναίων, τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Αττικής (ΣΑΔΑΣ) και τη στήριξη της ΕΜΔΥΔΑΣ θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6μμ στην Πλατεία Κλαυθμώνος της Αθήνας για το στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει στη χώρα μας.

Μάλιστα ο ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττικής αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι: «Συντάσσεται με τους αγώνες του λαού για το δικαίωμα στη στέγη και τα αιτήματα για:

Κρατικό στεγαστικό πρόγραμμα με ανασύσταση ΟΕΚ και Εργατικής Εστίας

Αξιοποίηση των αποθεματικών του πρώην ΟΕΚ και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας του με επίκεντρο τις ανάγκες των εργαζομένων και όχι διοχέτευσή τους «στα δόντια» των λίγων.

Επιδότηση ενοικίου στο 100% της αξίας του από το κράτος για τα νέα ζευγάρια και τις ευπαθείς ομάδες.

Αναβάθμιση και επέκταση φοιτητικών εστιών με αξιοποίηση της κρατικής ακίνητης περιουσίας και αποκλειστικά με κρατική δαπάνη. Μηνιαίο στεγαστικό φοιτητικό επίδομα στο ύψος του ενοικίου.

Πλήρης νομοθετική προστασία της πρώτης κατοικίας των λαϊκών νοικοκυριών και απαγόρευση των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας, για οφειλόμενα ποσά σε τράπεζες και κράτος.

Δραστική διαγραφή των οφειλών των λαϊκών νοικοκυριών προς τις τράπεζες και ταυτόχρονη διαγραφή των τόκων, ανατοκισμού και κεφαλαιοποίησης κάθε μορφής τόκων για χρέη των λαϊκών νοικοκυριών.

Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ

Φθηνή ενέργεια, ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, κρατική στήριξη του κόστους στέγασης

Ουσιαστική προστασία των ενοικιαστών (μακροπρόθεσμες ενοικιάσεις, πλαφόν, ενοικιοστάσιο). Κατάργηση της Golden visa. -Αντιμετώπιση του airbnb ως τουριστική χρήση και όχι ως κατοικία».

Ο πίνακας

Παρακάτω παρατίθεται ο σχετικός πίνακας της ΕΜΔΥΔΑΣ για το στεγαστικό

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ΕΜΔΥΔΑΣ εδώ

Τι ισχύει σε άλλες χώρες

Αξίζει να σημειωθεί πως συντονισμένες κινητοποιήσεις για την στεγαστική κρίση θα διεξαχθούν σήμερα σε ευρωπαϊκές χώρες, με επίκεντρο την Ισπανία, όπου λόγω των πρόσφατων γεγονότων θα γίνει και γενική απεργία