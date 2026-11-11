Σκοτ Μπέσεντ: Φυγαδεύτηκε σε στρατιωτική βάση εξαιτίας απειλών από το Ιράν – Πώς η Τεχεράνη εντόπισε το σπίτι του από ένα δημοσίευμα της WSJ

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Σοβαρές απειλές από το Ιράν κατά της ζωής του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, τον ανάγκασαν να εγκαταλείψει την κατοικία του και να μετεγκατασταθεί σε στρατιωτική βάση, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι New York Times.

Ανώτερος αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών της κυβέρνησης Τραμπ προειδοποίησε σε υπόμνημα που είδε το πρακτορείο Reuters στα τέλη του περασμένου μήνα ότι τα ιρανικά σχέδια εναντίον Αμερικανών προσωπικού και πολιτών έχουν φτάσει σε προχωρημένο στάδιο.

Ο επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών των ΗΠΑ, Τζέι Κλέιτον, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η Τεχεράνη έχει «αυξήσει σημαντικά» τις προσπάθειές της να βάλει στο στόχαστρο Αμερικανούς στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι οποίες επικαλούνται τρεις πηγές με γνώση του θέματος, οι απειλές αυτές περιλαμβάνουν την εντατικοποίηση της στοχευμένης δράσης εναντίον νυν και πρώην Αμερικανών αξιωματούχων, όπως ο Μπέσεντ.

Αν και οι ανώνυμες πηγές ανέφεραν ότι ο σχεδιασμός της Τεχεράνης έχει φτάσει σε «πιο προχωρημένο στάδιο», η ακριβής σοβαρότητα των απειλών κατά του Μπέσεντ δεν ήταν αρχικά σαφής.



Πηγή με γνώση του θέματος ανέφερε ότι οι ανησυχίες για την ασφάλεια του Μπέσεντ εντάθηκαν όταν η Wall Street Journal δημοσίευσε μια εναέρια λήψη της έπαυλης στην περιοχή Τζορτζτάουν, την οποία ο Μπέσεντ είχε αγοράσει έναντι 12,5 εκατομμυρίων δολαρίων λίγο μετά την επιβεβαίωσή του ως υπουργού Οικονομικών τον Ιανουάριο του 2025.

Η φωτογραφία επέτρεψε τον γεωεντοπισμό της κατοικίας του, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε στρατιωτική βάση για την ασφάλειά του.

«Τα μέσα ενημέρωσης έχουν την υποχρέωση να ενεργούν υπεύθυνα εν μέσω αυξανόμενων απειλών κατά δημόσιων αξιωματούχων», σημείωσε η ίδια πηγή.

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Από την πλευρά του, το Ιράν έχει αρνηθεί στο παρελθόν ότι σχεδιάζει επιθέσεις εναντίον αξιωματούχων και πολιτών σε αμερικανικό έδαφος.

Παράλληλα, οι New York Times επισημαίνουν ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν σημειώσει πως η ικανότητα του Ιράν να πραγματοποιήσει επιθέσεις μεγάλης κλίμακας στις ΗΠΑ και σε άλλα υπερπόντια εδάφη παραμένει περιορισμένη.

Επιχείρηση «Economic Outcast»

Ο Σκοτ Μπέσεντ βρίσκεται στο «τιμόνι» της εκστρατείας κυρώσεων και οικονομικής πίεσης των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν -η οποία έχει ονομαστεί επιχείρηση «Economic Outcast»- από τον Αύγουστο, επιχειρώντας να πιέσει την Τεχεράνη να τερματίσει τις επιθέσεις στη ναυσιπλοΐα και να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Η κρίσιμη αυτή υδάτινη οδός παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστή από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η εκστρατεία οικονομικής πίεσης, η οποία συμπίπτει με τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, περιλαμβάνει κυρώσεις σε υποκαταστήματα τραπεζών της Μέσης Ανατολής και άλλες εταιρείες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που διευκολύνουν τις συναλλαγές με το Ιράν.

Treasury Secretary Scott Bessent joins a list of top Trump officials who have moved into military housing following suspected threats. https://t.co/6Fvdvz2s33 — USA TODAY (@USATODAY) November 11, 2026



Σε γραπτή δήλωση που απέστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών τόνισε: «Ο υπουργός δεν θα πτοηθεί από τις απειλές του ιρανικού καθεστώτος και παραμένει προσηλωμένος στην υλοποίηση της Επιχείρησης Economic Outcast και τη διατήρηση του αποκλεισμού, τα οποία από κοινού οδηγούν την ιρανική οικονομία σε κατάρρευση».

Ευρύτερο κλίμα απειλών

Τον περασμένο μήνα, η Ουάσινγκτον διέταξε το μη απαραίτητο προσωπικό της πρεσβείας των ΗΠΑ και τις οικογένειές τους να εγκαταλείψουν τη Σαουδική Αραβία, μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων από τους υποστηριζόμενους από την Τεχεράνη αντάρτες Χούθι.

Επιπλέον, ο αμερικανικός στρατός απομάκρυνε αεροσκάφη από δύο βρετανικές βάσεις τις τελευταίες εβδομάδες, υπό το βάρος των αναφερόμενων απειλών από το Ιράν.

Παράλληλα, οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου κερδίζουν έδαφος. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Τρίτη ότι η αμερικανική πίεση στην οικονομία του Ιράν καθιστά περιττές περαιτέρω στρατιωτικές επιθέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο πόλεμος και οι αμερικανο-ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν, καθώς και οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, έχουν προκαλέσει τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων και τον εκτοπισμό εκατομμυρίων, ενώ στα θύματα συμπεριλαμβάνονται και κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι, ανάμεσά τους και ο εκλιπών ανώτατος ηγέτης, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.