Θεσσαλονίκη: Αγέλη σκύλων επιτέθηκε σε πεζούς έξω από το μετρό Νέας Ελβετίας

Νέο περιστατικό πρόκλησης προβληματισμού σημειώθηκε κοντά στον τερματικό σταθμό του μετρό στη Νέα Ελβετία Θεσσαλονίκης, όταν αγέλη αδέσποτων σκύλων επιτέθηκε σε διερχόμενους πεζούς το απόγευμα της Τρίτης. Περαστικοί έτρεχαν πανικόβλητοι για να αποφύγουν την επίθεση στο πολυσύχναστο αυτό σημείο, όπου και στο παρελθόν έχουν καταγραφεί ανάλογα επικίνδυνα περιστατικά.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Θεσσαλονίκη προκαλεί προβληματισμό νέο περιστατικό με αγέλη αδέσποτων σκύλων που επιτέθηκε σε πεζούς κοντά στον τερματικό σταθμό του μετρό, στη Νέα Ελβετία.
  • Δύο από τα σκυλιά κατευθύνθηκαν προς το οδόστρωμα προσπαθώντας να επιτεθούν σε περαστικούς, προκαλώντας πανικό με πεζούς να τρέχουν για να αποφύγουν την επίθεση.
  • Πρόκειται για ένα πολυσύχναστο σημείο που εξυπηρετεί καθημερινά 5.500 με 6.000 επιβάτες, ενώ και στο παρελθόν έχουν καταγραφεί επιθέσεις από αγέλες σκύλων στην περιοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη Θεσσαλονίκη προκαλεί προβληματισμό νέο περιστατικό με αγέλη αδέσποτων σκύλων που επιτέθηκε σε πεζούς σε περιοχή κοντά στον τερματικό σταθμό του μετρό, στη Νέα Ελβετία.

Οι περαστικοί λαχτάρησαν το απόγευμα της Τρίτης (10/11), όταν μια αγέλη με τέσσερα σκυλιά βρισκόταν πάνω σε χωμάτινο ύψωμα, ακριβώς πάνω από τον τερματικό σταθμό, παρατηρώντας τους διερχόμενους πεζούς και γαβγίζοντας έντονα.

Δύο από τα σκυλιά κατευθύνθηκαν προς το οδόστρωμα προσπαθώντας να προσεγγίσουν και να επιτεθούν στον κόσμο που περνούσε από το σημείο, εκείνη την ώρα. Επικράτησε πανικός με πεζούς να τρέχουν προσπαθώντας να περάσουν  στο απέναντι πεζοδρόμιο για να αποφύγουν την επίθεση από τα αδέσποτα σκυλιά.

Πρόκειται για ένα πολυσύχναστο σημείο, καθώς καθημερινά τον τερματικό σταθμό της Νέας Ελβετίας χρησιμοποιούν 5,500 με 6.000 επιβάτες, ενώ και στο παρελθόν έχουν καταγραφεί επιθέσεις από αγέλες σκύλων. Το 2020 καταγράφηκε επίθεση σε έναν δρομέα, ο οποίος έχασε και τη ζωή του μετά την επίθεση που δέχθηκε από σκυλιά, ενώ πέρυσι σημειώθηκαν νέες επιθέσεις σε ανήλικα παιδιά που έπαιζαν εκεί κοντά.

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