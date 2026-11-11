Διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο στη Ναύπακτο: Κοντά στην ταυτοποίηση ακόμη 2 εμπλεκομένων βρίσκεται η ΕΛΑΣ

Δύο άτομα συνελήφθησαν στο Κερατσίνι για υπόθεση διάρρηξης κοσμηματοπωλείου στη Ναύπακτο με λεία περίπου 60.000 ευρώ, ενώ η ΕΛΑΣ βρίσκεται κοντά στην ταυτοποίηση δύο ακόμη εμπλεκομένων. Οι τρεις δράστες ολοκλήρωσαν την εισβολή στο κατάστημα μέσα σε τρία λεπτά τα ξημερώματα της Τρίτης και στη συνέχεια πυρπόλησαν το κλεμμένο όχημα διαφυγής κοντά στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

διάρρηξη Ναύπακτος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο άτομα συνελήφθησαν στο Κερατσίνι για τη διάρρηξη κοσμηματοπωλείου στη Ναύπακτο με λεία 60.000 ευρώ, ενώ η ΕΛΑΣ βρίσκεται κοντά στην ταυτοποίηση δύο ακόμη εμπλεκομένων.
  • Τρεις κουκουλοφόροι παραβίασαν το ρολό ασφαλείας και αφαίρεσαν τα κοσμήματα μέσα σε μόλις τρία λεπτά, χωρίς να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός του καταστήματος.
  • Οι δράστες έκαψαν το κλεμμένο αυτοκίνητο διαφυγής κοντά στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους και συνέχισαν τη διαφυγή τους προς την Αττική με δεύτερο όχημα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Δύο άτομα συνελήφθησαν στο Κερατσίνι Αττικής για την υπόθεση της διάρρηξης κοσμηματοπωλείου που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (10/11) στο κέντρο της Ναυπάκτου, με λεία κοσμήματα και αντικείμενα αξίας περίπου 60.000 ευρώ. Πρόκειται για δύο άτομα Ρομά, τα οποία φέρονται να είχαν αναλάβει τη διοχέτευση των κλοπιμαίων στην αγορά.

Ναύπακτος: Βίντεο ντοκουμέντο με τους 3 διαρρήκτες του κοσμηματοπωλείου – Φεύγουν τρέχοντας με τα κλοπιμαία σε μαύρες σακούλες

Κοντά στην ταυτοποίηση ακόμη 2 εμπλεκομένων βρίσκεται η ΕΛΑΣ

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τη συμμετοχή και άλλων προσώπων, ενώ βρίσκονται κοντά στην ταυτοποίηση δύο ακόμη ατόμων που φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση.

Από το βιντεοληπτικό υλικό του Ertnews προκύπτει ότι τρία άτομα συμμετείχαν στην ίδια τη διάρρηξη. Ωστόσο, οι έρευνες δείχνουν ότι το κύκλωμα ενδέχεται να είχε ευρύτερη δράση, με διακριτούς ρόλους τόσο στην αφαίρεση των κοσμημάτων όσο και στη διαχείριση και διάθεση των κλοπιμαίων.

Ναύπακτος: «Έδρασαν πολύ γρήγορα, μέσα σε 3 λεπτά είχαν φύγει», λέει ο κοσμηματοπώλης για τους δράστες της διάρρηξης – Βίντεο με το καμένο αυτοκίνητό τους

 

Το χρονικό της διάρρηξης μέσα σε μόλις τρία λεπτά

Ήταν περίπου 03:55 τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν τρεις κουκουλοφόροι έφτασαν με κλεμμένο αυτοκίνητο έξω από κοσμηματοπωλείο στη λεωφόρο Αθηνών, στο κέντρο της Ναυπάκτου.

Ναύπακτος: Διάρρηξη σε γνωστό κοσμηματοπωλείο – Περίπου 60.000 ευρώ η λεία, έκαψαν το όχημα διαφυγής οι δράστες

Οι δράστες φορούσαν μαύρα ρούχα, κουκούλες, μάσκες full face και γάντια, έχοντας μαζί τους τα εργαλεία που χρειάζονταν για να παραβιάσουν το κατάστημα.

Αρχικά, χρησιμοποίησαν ειδικό κόφτη για να κόψουν το μεταλλικό ρολό ασφαλείας. Στη συνέχεια, με τη χρήση πυροσβεστήρα παραβίασαν την κλειδαριά και κατάφεραν να εισβάλουν στο εσωτερικό του κοσμηματοπωλείου.

Χωρίς να χάσουν χρόνο, άρχισαν να αδειάζουν τις προθήκες, αφαιρώντας κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας, τα οποία τοποθετούσαν σε μαύρες σακούλες. Η δράση τους ολοκληρώθηκε μέσα σε περίπου τρία λεπτά, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο συναγερμός του καταστήματος δεν ενεργοποιήθηκε.

Η συνολική αξία της λείας εκτιμάται σε περίπου 60.000 ευρώ, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο οριστικός απολογισμός των κλοπιμαίων.

Έκαψαν το αυτοκίνητο διαφυγής στο Αντίρριο

Αμέσως μετά τη διάρρηξη, οι τρεις δράστες επιβιβάστηκαν στο λευκό αυτοκίνητο με το οποίο είχαν φτάσει στο σημείο και εγκατέλειψαν τη Ναύπακτο, κατευθυνόμενοι προς το Αντίρριο.

Το όχημα, το οποίο είχε κλαπεί από την Πάτρα, εντοπίστηκε στη συνέχεια καμένο σε χωράφι, κοντά στη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι δράστες φέρονται να του έβαλαν φωτιά προκειμένου να εξαφανίσουν ίχνη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό τους.

Στη συνέχεια, φέρονται να επιβιβάστηκαν σε δεύτερο όχημα που τους περίμενε στην περιοχή και να συνέχισαν τη διαφυγή τους προς την Αττική.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ