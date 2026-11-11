Μπαράζ επιθέσεων: Είχε λίστα με γυναίκες-στόχους

Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις από τη δράση του 46χρονου αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού που συνελήφθη για εμπρηστικές επιθέσεις σε πρώην συντρόφους του.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Μία ακόμη υπόθεση με θύματα γυναίκες έρχεται στο φως της δημοσιότητας, η οποία θα μπορούσε κάλλιστα να έχει λάβει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις. Η έρευνα γύρω από το πρωτοφανές μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων σε Γλυφάδα και Νέο Ηράκλειο αποκαλύπτει μια εφιαλτική πραγματικότητα, καθώς ένας 46χρονος εν ενεργεία επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού στράφηκε με μανία εναντίον γυναικών που πέρασαν από τη ζωή του. Όπως αποκαλύπτει η συγκλονιστική μαρτυρία του δικηγόρου της οικογένειας του τελευταίου θύματος, Γιάννη Χατζηαντωνίου, πίσω από το τυφλό χτύπημα κρυβόταν ένα σχολαστικά προσχεδιασμένο έγκλημα, το οποίο αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή. Να σημειωθεί ότι ο δράστης διέθετε λίστα με τις γυναίκες που είχε βάλει στο στόχαστρο, ενώ είχε κάνει «πρόβα» εμπρησμού!

Όλα ξεκίνησαν πριν από περίπου δύο χρόνια, όταν ο 46χρονος γνώρισε μια νεαρή νοσηλεύτρια. Έπειτα από μερικούς μήνες, το ζευγάρι αποφάσισε να συζήσει σε διαμέρισμα στη Γλυφάδα. Σύντομα, όμως, η συμπεριφορά του γοητευτικού υπαξιωματικού έγινε έντονα πιεστική και χειριστική. Όταν η κοπέλα συνειδητοποίησε το αδιέξοδο και προσπάθησε να τον συνετίσει, η αντίδρασή του ήταν επιθετική. Άρχισε να την κατηγορεί ότι «φαντάζεται πράγματα», εφαρμόζοντας κλασικές μεθόδους ψυχολογικής χειραγώγησης.

Η κατάσταση εκτραχύνθηκε όταν η νοσηλεύτρια πήρε τη γενναία απόφαση να χωρίσουν. Τότε, η ψυχολογική πίεση μετατράπηκε σε ευθείες απειλές για τη ζωή της. «Του έλεγε “θέλω να χωρίσουμε” και αυτός απαντούσε “θα σε σκοτώσω”», περιγράφει ο Γ. Χατζηαντωνίου, εξηγώντας πως η κοπέλα αντιλήφθηκε αμέσως τη σοβαρότητα της κατάστασης και του ζήτησε να φύγει από το σπίτι. Όταν οι απειλές επαναλήφθηκαν, η ίδια αναγκάστηκε να καταφύγει σε άλλο διαμέρισμα της ίδιας πολυκατοικίας, ενώ ο δράστης άρχισε να παρενοχλεί το οικογενειακό περιβάλλον της για να την αναγκάσει να επιστρέψει.

Η «πρόβα»

Η απόφαση του δράστη να εκδικηθεί είχε ήδη ληφθεί και χρησιμοποίησε τη στρατιωτική εκπαίδευσή του για τον σχεδιασμό του εγκλήματος. Δύο ημέρες πριν από την επίθεση, πραγματοποίησε μια… πρόβα. «Δυο-τρεις ημέρες πριν από τον εμπρησμό στο σπίτι της Γλυφάδας, έκανε μια δοκιμή. Η πολυκατοικία είναι καινούργια και έχει πυρανίχνευση. Εβαλε λοιπόν φωτιά σε μια πετσέτα για να δει τον χρόνο που θα χτυπήσει ο συναγερμός. Φάνηκε η προμελέτη», τονίζει ο δικηγόρος.

Η οικογένεια ήταν έτοιμη να καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα. Ωστόσο, λίγες ώρες μετά τη συζήτηση με τον δικηγόρο, ο επικελευστής έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιό του. Αφού κάλυψε τους πυρανιχνευτές της πολυκατοικίας με πλαστικές ταινίες για να εξουδετερώσει το σύστημα ασφαλείας, προκάλεσε μια ισχυρότατη έκρηξη και εμπρησμό. Το διαμέρισμα παραδόθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε. «Η πολυκατοικία σείστηκε, ενώ θραύσματα έφτασαν μέχρι τον δρόμο», υπογραμμίζει ο Γ. Χατζηαντωνίου.

Η μανία του δράστη, όμως, δεν περιορίστηκε εκεί. Μέσα στο ίδιο βράδυ, πραγματοποίησε μπαράζ εμπρησμών, πυρπολώντας συνολικά τέσσερα αυτοκίνητα σε Γλυφάδα και Νέο Ηράκλειο, τα οποία ανήκαν -μεταξύ άλλων- σε άλλες δύο γυναίκες με τις οποίες είχε σχέση στο παρελθόν. Το πιο ανατριχιαστικό εύρημα ήρθε στο φως κατά την έρευνα στο καμένο διαμέρισμα, όπου οι Αρχές εντόπισαν ένα χειρόγραφο σημείωμα. Εκεί, ο 46χρονος είχε καταγράψει με λεπτομέρεια τις διευθύνσεις των προηγούμενων συντρόφων του, καθώς και τη διεύθυνση μιας γιατρού με την οποία είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα πριν από έναν χρόνο και την οποία επίσης πίεζε συστηματικά.

Η σύλληψη

Μετά το μπαράζ των επιθέσεων, ο δράστης διέφυγε στη Λευκάδα, στο σπίτι της μητέρας του, όπου και συνελήφθη. Πλέον, κρατείται προσωρινά στις στρατιωτικές φυλακές, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων εμπρησμός με πρόθεση, ενδοοικογενειακή απειλή, κατοχή εμπρηστικών υλικών και οπλοχρησία. Ωστόσο, η πλευρά του θύματος θεωρεί το κατηγορητήριο ελλιπές. «Η κατηγορία πιστεύουμε ότι είναι ελλιπής γιατί υπάρχει έκρηξη για την οποία δεν διώκεται. Και υπάρχει και η ενδοοικογενειακή απειλή “θα σε σκοτώσω” για την οποία δεν έχει ασκηθεί ακόμη δίωξη αλλά θα τη ζητήσουμε», δηλώνει ο Γ. Χατζηαντωνίου.