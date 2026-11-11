Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Στέισι Κιτς – Ο εμβληματικός ρόλος του «Μάικ Χάμερ» και η περιπέτειά του στη φυλακή

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Ένας από τους πιο εμβληματικούς και πολυδιάστατους ηθοποιούς της αμερικανικής θεατρικής σκηνής, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, ο Στέισι Κιτς, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 85 ετών.

Ο άνθρωπος που ταυτίστηκε όσο λίγοι με τον θρυλικό ντετέκτιβ Μάικ Χάμερ αλλά και με κορυφαίες σαιξπηρικές ερμηνείες, έφυγε από τη ζωή στο σπίτι του στην Πολωνία, έπειτα «από μια μακρά και δύσκολη μάχη με σοβαρή καρδιακή πάθηση και καρδιακή ανεπάρκεια».

Ο ηθοποιός είχε υποστεί έμφραγμα επί σκηνής στο Σικάγο, τον Ιούνιο του 2017.

Σπουδαία καριέρα

Αν και θεωρούνταν ένας από τους πλέον χαρισματικούς ερμηνευτές των έργων του Σαίξπηρ και υπήρξε αγαπημένος συνεργάτης θρυλικών σκηνοθετών όπως ο Τζον Χιούστον, ο Κιτς συνδέθηκε ανεξίτηλα με την ενσάρκωση του σκληροτράχηλου ντετέκτιβ Μάικ Χάμερ, του φανταστικού χαρακτήρα που δημιούργησε ο συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων Μίκι Σπιλέιν.

Αρνούμενος να εγκλωβιστεί σε έναν μόνο τύπο ρόλου, ο Κιτς έκτισε μια πολυδιάστατη καριέρα: υποδύθηκε έναν αστυνομικό-τοξικομανή στον κινηματογράφο, τον Βασιλιά Ληρ στο θέατρο, ενώ δάνεισε τη φωνή του ως αφηγητής στην τηλεοπτική εκπομπή «World’s Most Amazing Videos».

Πρωταγωνίστησε ως παράφρων συνταγματάρχης στην ταινία «The Ninth Configuration», ηγήθηκε της τηλεοπτικής σειράς «Titus», συμμετείχε στο υποψήφιο για Όσκαρ δράμα του Αλεξάντερ Πέιν «Nebraska», ενώ είχε σταθερό ρόλο ως Αρχιεπίσκοπος της Νέας Υόρκης στη σειρά «Blue Bloods» της CBS.

Πέρυσι, παρέδωσε μια εξαιρετική ερμηνεία ως ο πικραμένος πατέρας του Τζορτζ Κλούνεϊ στην ταινία «Jay Kelly».

Ο ηθοποιός Λου Ντάιμοντ Φίλιπς, που υποδύθηκε τον γιο του Κιτς στην τηλεοπτική ταινία «Lone Rider» το 2008, έγραψε σε ανάρτησή του στο X: «Ένας ολοκληρωμένος ηθοποιός, ευγενικός, δοτικός και απίστευτα καλοσυνάτος, παρόλο που είχε την παρουσία ενός ηφαιστείου που σιγοκαίει. Ένας από τους μεγάλους. Περήφανος που μοιράστηκα μερικά πλάνα μαζί του».

So sad to hear this. Stacy played my father in a lovely little Western titled Lone Rider. A consummate actor, gracious, giving and incredibly kind even while he had the presence of a smoldering volcano. One of the greats. Proud to have shared some frames with him. #RIPStacyKeach — Lou Diamond Phillips (@LouDPhillips) November 11, 2026

Από το θέατρο στην τηλεόραση και τις μεγάλες επιτυχίες

Στην τηλεόραση, ο Κιτς υποδύθηκε τον Γάλλο ζωγράφο Ζυλιέν Μιστράλ στη μίνι σειρά του CBS «Mistral’s Daughter», έναν Ρώσο πρίγκιπα στη τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος της Τζούντιθ Κραντζ «Princess Daisy», τον Βαραββά στο «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» του Φράνκο Τζεφιρέλι και τον ταγματάρχη Τζόνας Στιλ στο «The Blue and the Gray».

Μάλιστα, απέσπασε Χρυσή Σφαίρα υποδυόμενος τον Έρνεστ Χέμινγουεϊ σε μια εξαωρη μίνι σειρά, για τις ανάγκες της οποίας πήρε 16 κιλά.

Stacy Keach, Who Played Badasses With the Best of Them, Dies at 85 https://t.co/EGYX8MsxNJ — The Hollywood Reporter (@THR) November 11, 2026



Στο θέατρο, απέσπασε υποψηφιότητα για βραβείο Tony για την ερμηνεία του ως Μπάφαλο Μπιλ στο θεατρικό έργο του Μπρόντγουεϊ «Indians», υποδύθηκε τον Έντμουντ δίπλα στον Λι Τζ. Κομπ στον «Βασιλιά Ληρ» στο Μπρόντγουεϊ, ενώ πρωταγωνίστησε σε παραστάσεις όπως «The Kentucky Cycle» (1993), «The Country Wife» (1965) και «Other Desert Cities» (2011).

Παράλληλα, ηγήθηκε του θιάσου της παράστασης «Frost/Nixon», υποδυόμενος τον έκπτωτο πρόεδρο των ΗΠΑ, και περιόδευσε με το έργο «Sleuth» μαζί με τον Μάξγουελ Κόλφιλντ.

Το 2006 πρωταγωνίστησε στον «Βασιλιά Ληρ» στο Goodman Theatre του Σικάγου, όπου επέστρεψε το 2017 για τον μονόλογο «Pamplona» σχετικά με τον Χέμινγουεϊ, κατά τη διάρκεια του οποίου κατέρρευσε επί σκηνής, οδηγώντας στην ακύρωση των παραστάσεων.

Η σύλληψη και η φυλάκιση που του άλλαξε τη ζωή

Το 1984, ενώ μεσουρανούσε στην τηλεόραση με τη σειρά «Mickey Spillane’s Mike Hammer» (στη συνέχεια «The New Mike Hammer»), ο Κιτς συνελήφθη στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, όταν επιχείρησε να εισαγάγει παράνομα 37 γραμμάρια κοκαΐνης, κρυμμένα μέσα σε κουτί αφρού ξυρίσματος και στις αποσκευές του.

Stacy Keach, Star of ‘Mike Hammer,’ ‘Fat City,’ Dies at 85 https://t.co/9VCXdwgSrP https://t.co/sg3QTrXBh1 — Variety (@Variety) November 11, 2026



Μαζί του συνελήφθη και η γραμματέας του.

«Καθώς διαβαζόταν η ποινή μου —εννέα μήνες φυλάκιση— ένιωσα σαν κάποιος να με είχε κλωτσήσει στα γεννητικά όργανα με σιδερένια παπούτσια», έγραψε στο βιβλίο του «All in All: An Actor’s Life On and Off the Stage» το 2013.

«Ήταν η χειρότερη στιγμή της ζωής μου».

Ο τότε 44χρονος ηθοποιός οδηγήθηκε με χειροπέδες στη φυλακή Ρέντινγκ, ένα σωφρονιστικό ίδρυμα μεσαίας ασφαλείας, καθώς οι αρχές έκριναν ότι μια φυλακή ελάχιστης ασφαλείας θα παρείχε εύκολη πρόσβαση στους δημοσιογράφους.

Το κελί του είχε το μέγεθος ντουλάπας και ένας πορτοκαλί πλαστικός κουβάς χρησίμευε ως τουαλέτα. Πριν μπει στο κελί, ένας φύλακας του ζήτησε αυτόγραφο σε ένα αντίτυπο του βιβλίου «The Blue and the Gray». Τελικά, αποφυλακίστηκε έπειτα από έξι μήνες.

Στο βιβλίο του, ο Κιτς αποκάλυψε ότι όσο βρισκόταν στη φυλακή έλαβε θερμές επιστολές συμπαράστασης από τον Γκρέγκορι Πεκ, τον Μπερτ Ρέινολντς, τον Ρότζερ Μουρ και τον Αλ Πατσίνο.

Του είχε ανατεθεί η προβολή μιας ταινίας μία Κυριακή τον μήνα, επιλέγοντας μάλιστα μία φορά τη δική του ταινία, «The Long Riders».

Περιγράφοντας την εμπειρία της φυλακής, έγραψε ότι ήταν «πολύ μοναχική, πολύ καταθλιπτική, πολύ θλιβερή. Πέρασα πολύ χρόνo προσπαθώντας να επανεκτιμήσω τη δική μου βλακεία».

Μετά την αποφυλάκισή του, ο Κιτς αφηγήθηκε το τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ «High on the Job» και κατέθεσε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, περιγράφοντας σε κοινοβουλευτική επιτροπή πώς εθίστηκε για πρώτη φορά στην κοκαΐνη στα μέσα της δεκαετίας του 1970.

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη φυλάκιση από το να εξαρτάσαι από μια χημική ουσία για την ύπαρξή σου», είχε καταθέσει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, παντρεύτηκε την Πολωνή ηθοποιό Μαλγκόσια Τομάσι, την οποία είχε γνωρίσει όταν εκείνη εμφανίστηκε στη σειρά «Mικι Χάμερ», δηλώνοντας ότι οι φωτογραφίες και τα γράμματά της ήταν ο θησαυρός του πίσω από τα σίδερα.

Η πρώτη του δουλειά μετά την αποφυλάκιση ήταν στην τηλεταινία του CBS «Intimate Strangers» με την Τέρι Γκαρ, η οποία αναδείχθηκε στην τρίτη τηλεταινία με τη υψηλότερη τηλεθέαση τη σεζόν 1985-86.

Ακολούθησε η ταινία «The Return of Mickey Spillane’s Mike Hammer», ενώ η σειρά «Mike Hammer», που είχε μπει στο αρχείο μετά τη σύλληψή του, επέστρεψε στο πρόγραμμα του CBS τη σεζόν 1986-87.

Πολλά χρόνια αργότερα, στη δημοφιλή σειρά «Prison Break» (2005-2007), ο Κιτς υποδύθηκε τον διευθυντή της φυλακής, δηλώνοντας ότι προσπάθησε να βασίσει τον χαρακτήρα του στον πραγματικό διευθυντή της φυλακής όπου εξέτισε την ποινή του στην Αγγλία, ο οποίος είχε μεγάλη συμπόνια και ήθελε να βοηθήσει τους κρατούμενους να επανενταχθούν.

Ο Κιτς, που παντρεύτηκε τέσσερις φορές, αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά, Σάνον και Καρολίνα.

Πηγή: Associated Press