Καιρός: Επιμένουν οι βροχές και οι καταιγίδες σε πολλές περιοχές – Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας

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Με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και μικρή περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας θα κυλήσει ο καιρός σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ).

Τα φαινόμενα θα επικεντρωθούν κυρίως στη δυτική Ελλάδα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Κατά τόπους έντονες καταιγίδες αναμένονται τις πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα ηπειρωτικά, όπου ενδέχεται να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική: Παροδικές νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Νεφώσεις κατά διαστήματα, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Θερμοκρασίες ανά περιοχή