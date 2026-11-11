Τραγωδία στο Λος Άντζελες: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς – Τουλάχιστον τρεις νεκροί

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της πόλης.
Όπως έγινε γνωστό, τουλάχιστον τρεις από τους τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής σε κρίσιμη κατάσταση.
Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.
Ωστόσο, σύμφωνα με αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, το όχημα προσέκρουσε σε υπαίθριο πάγκο πώλησης φαγητού, ο οποίος βρισκόταν κοντά σε στάση λεωφορείου.
⚡️DEADLY CRASH — MULTIPLE PEOPLE KILLED AFTER DRIVER MOWS DOWN PEDESTRIANS in LA https://t.co/NMiEBpRfHW
— RTBreaking (@RT_Breaking_) November 11, 2026
#BREAKINGNEWS: Three people are dead and at least three others were critically injured after a vehicle crashed into several pedestrians near a Metro station in North Hollywood Tuesday afternoon, according to the Los Angeles Fire Department. https://t.co/o1KmOskq7i https://t.co/qEYb3A1KFj
— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) November 11, 2026
#BREAKING Aerial footage shows the aftermath after a car allegedly lost control and plowed into a crowd in North Hollywood, killing 3 people and critically injuring 3 others. – LAFD https://t.co/4nFgDheSwt
— Global OSINT (@GlobalOSINTHQ) November 11, 2026