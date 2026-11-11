Τραγωδία στο Λος Άντζελες: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς – Τουλάχιστον τρεις νεκροί

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Τουλάχιστον τρεις τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ το όχημα προσέκρουσε σε υπαίθριο πάγκο πώλησης φαγητού κοντά σε στάση λεωφορείου υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

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Διεθνή Νέα

Τραγωδία στο Λος Άντζελες: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς – Τουλάχιστον τρεις νεκροί
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Λος Άντζελες.
  • Τουλάχιστον τρεις από τους τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Σύμφωνα με αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, το όχημα προσέκρουσε σε υπαίθριο πάγκο πώλησης φαγητού κοντά σε στάση λεωφορείου, ενώ οι ακριβείς συνθήκες παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της πόλης.

Όπως έγινε γνωστό, τουλάχιστον τρεις από τους τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Ωστόσο, σύμφωνα με αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, το όχημα προσέκρουσε σε υπαίθριο πάγκο πώλησης φαγητού, ο οποίος βρισκόταν κοντά σε στάση λεωφορείου.

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