Συναγερμός στα Στενά του Ορμούζ: Αναφορά για περιστατικό με δεξαμενόπλοιο – Άγνωστη η κατάσταση του πληρώματος

Αναφορά για περιστατικό στο οποίο εμπλέκεται δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ έλαβε η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO, επικαλούμενη ενημέρωση από στρατιωτικές αρχές.
Σε προειδοποίηση που δημοσίευσε στην πλατφόρμα X, η υπηρεσία ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των μελών του πληρώματος, την έκταση των πιθανών ζημιών στο πλοίο ή τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Επιπλέον, δεν δόθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις για τη φύση του περιστατικού, ούτε για τον ακριβή χρόνο κατά τον οποίο σημειώθηκε.
UKMTO WARNING 202-26
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#MaritimeSecurity #MarSec https://t.co/2mmKGuLM9i
— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) November 11, 2026