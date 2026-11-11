Συναγερμός στα Στενά του Ορμούζ: Αναφορά για περιστατικό με δεξαμενόπλοιο – Άγνωστη η κατάσταση του πληρώματος

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Αναφορά για περιστατικό στο οποίο εμπλέκεται δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ έλαβε η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO, επικαλούμενη ενημέρωση από στρατιωτικές αρχές.

Σε προειδοποίηση που δημοσίευσε στην πλατφόρμα X, η υπηρεσία ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των μελών του πληρώματος, την έκταση των πιθανών ζημιών στο πλοίο ή τις ενδεχόμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Επιπλέον, δεν δόθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις για τη φύση του περιστατικού, ούτε για τον ακριβή χρόνο κατά τον οποίο σημειώθηκε.