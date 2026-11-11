Τραμπ: Έπλεξε το εγκώμιο του Χέγκσεθ μετά το «ναυάγιο» της προσπάθειας καθαίρεσής του – «Είναι μεγάλος πατριώτης»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποτυχία της προσπάθειας κίνησης διαδικασίας καθαίρεσης του υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, χαρακτηρίζοντάς τον «μεγάλο πατριώτη». Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η διαδικασία των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο απέτυχε, επισημαίνοντας πως κάθε Ρεπουμπλικάνος στήριξε τον Χέγκσεθ, με μόνη εξαίρεση τον Τόμας Μάσι.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Την ικανοποίησή του για την αποτυχία της προσπάθειας κίνησης διαδικασίας καθαίρεσης του υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας τη στήριξή του προς τον στενό συνεργάτη του, τον οποίο χαρακτήρισε «μεγάλο πατριώτη».
  • Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο την έκβαση της πρωτοβουλίας στο ομοσπονδιακό Κογκρέσο.
  • «Η διαδικασία των Δημοκρατικών για την καθαίρεση του υπουργού Πολέμου Πίτ Χέγκσεθ απέτυχε αξιοθρήνητα! Κάθε Ρεπουμπλικάνος, με εξαίρεση τον Τόμας Μάσι, έναν μεγάλο αποτυχημένο, ψήφισε υπέρ του Πιτ Χέγκσεθ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

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Την ικανοποίησή του για την αποτυχία της προσπάθειας κίνησης διαδικασίας καθαίρεσης του υπουργού Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας τη στήριξή του προς τον στενό συνεργάτη του, τον οποίο χαρακτήρισε «μεγάλο πατριώτη».

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο την έκβαση της πρωτοβουλίας στο ομοσπονδιακό Κογκρέσο.

«Η διαδικασία των Δημοκρατικών για την καθαίρεση του υπουργού Πολέμου Πίτ Χέγκσεθ απέτυχε αξιοθρήνητα! Κάθε Ρεπουμπλικάνος, με εξαίρεση τον Τόμας Μάσι, έναν μεγάλο αποτυχημένο, ψήφισε υπέρ του Πιτ Χέγκσεθ», έγραψε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος.

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