ΗΠΑ: Ο υπερσυντηρητικός Τζιμ Τζόρνταν νέος επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων

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Στην ηγεσία της Ρεπουμπλικανικής μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ εξελέγη ο Τζιμ Τζόρνταν, αναλαμβάνοντας την ευθύνη να καθοδηγήσει την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του μετά τη βαριά ήττα που υπέστη στις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο υπερσυντηρητικός βουλευτής από το Οχάιο, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής, επικράτησε του συνυποψηφίου του, Στιβ Σκαλίς, με 107 ψήφους έναντι 73 του αντιπάλου του, σε εσωκομματική ψηφοφορία που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.

«Ο Τζιμ είναι ένας ηγέτης με τόλμη και αρχές – και δεινός επικοινωνιολόγος – που θα πολεμήσει την κομμουνιστική και αντιαμερικανική ατζέντα των Δημοκρατικών σε κάθε βήμα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο βουλευτής από το Τέξας, Κιθ Σελφ.

House Republicans elect Rep. Jim Jordan as minority leader after heavy midterm losses. Speaker Mike Johnson said he would not seek the post. https://t.co/J1sSxcUo70 https://t.co/FXBOpA0FDZ Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr ΕΛΣΤΑΤ: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή — CNN (@CNN) November 10, 2026

Πρώην πρωταθλητής και προπονητής πάλης στο πανεπιστήμιο, ο Τζιμ Τζόρνταν υπερηφανεύεται πως είναι «ένας από τους πιο συντηρητικούς» στο Κογκρέσο των ΗΠΑ. Τάσσεται υπέρ της δημοσιονομικής λιτότητας και της μείωσης του ρόλου του ομοσπονδιακού κράτους, καθώς και της υιοθέτησης σκληρής στάσης στο μεταναστευτικό.

Ο απερχόμενος πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής, Μάικ Τζόνσον, είχε αποφασίσει να μη θέσει υποψηφιότητα για τη θέση του επικεφαλής της Ρεπουμπλικανικής μειοψηφίας, μετά τα καταστροφικά αποτελέσματα της παράταξής του στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Εν αναμονή της ανακοίνωσης των τελικών αποτελεσμάτων, τουλάχιστον 40 έδρες που κατέχουν Ρεπουμπλικάνοι καταλήγουν σε Δημοκρατικούς.

Στη Γερουσία, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι θα χάσουν επίσης την πλειοψηφία από τον Ιανουάριο με την ορκωμοσία των νέων μελών, ο νυν επικεφαλής τους, Τζον Θουν, επανεξελέγη χθες Τρίτη, όπως ανακοίνωσε το επιτελείο του.

Αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές είχαν ζητήσει την αναβολή αυτής της ψηφοφορίας, υποστηρίζοντας πως θα έπρεπε πρώτα να εξεταστούν τα αίτια της εκλογικής συντριβής. Από τις 53 έδρες που κατείχαν, επί συνόλου 100, οι Ρεπουμπλικάνοι αναμένεται να χάσουν επτά έως εννέα. Η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται σε Μισισίπι και Αλάσκα, όπου προηγούνται οι υποψήφιοι των Δημοκρατικών.