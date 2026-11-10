Ισραήλ: Στα άκρα η σύγκρουση Άιζενκοτ-Νετανιάχου στη νέα Κνεσέτ – Όσα συνέβησαν στην πρώτη επεισοδιακή συνεδρίαση

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Σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (10/11) η ορκωμοσία της νέας ισραηλινής Κνεσέτ, με τον Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος έχει λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, να προαναγγέλλει την ανατροπή βασικών πολιτικών του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η σύγκρουση των δύο πολιτικών κορυφώθηκε μετά την ομιλία του απερχόμενου πρωθυπουργού, ο οποίος επιτέθηκε στα αραβικά κόμματα και επανέλαβε την έκκλησή του για κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Ο Άιζενκοτ χαρακτήρισε την ομιλία «διχαστική» και «γεμάτη μίσος», ακυρώνοντας προγραμματισμένη συνάντηση με το κόμμα Λικούντ.

Σύμφωνα με το Associated Press, τους New York Times και τους Times of Israel, η έναρξη των εργασιών της 26ης Κνεσέτ σηματοδοτεί μια ασυνήθιστη μεταβατική περίοδο για το Ισραήλ, καθώς η νέα Βουλή διαθέτει πλειοψηφία κομμάτων που αντιτίθενται στον Νετανιάχου, χωρίς ωστόσο να έχει σχηματιστεί νέα κυβέρνηση.

Ο Άιζενκοτ, πρώην αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και επικεφαλής του κεντροδεξιού κόμματος Γιασάρ, έχει λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ.

Διαθέτει αρχικά 28 ημέρες για να συγκροτήσει κυβερνητικό συνασπισμό, με δυνατότητα παράτασης δύο εβδομάδων.

Παρά το γεγονός ότι 67 από τους 120 βουλευτές της νέας Κνεσέτ υποστήριξαν την ανάθεση της εντολής στον Άιζενκοτ, οι διαφωνίες μεταξύ των πολιτικών παρατάξεων εξακολουθούν να δυσχεραίνουν τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Άιζενκοτ: «Θα εργαστούμε για όλους τους πολίτες του Ισραήλ»

Λίγο πριν από την ορκωμοσία, ο Άιζενκοτ επανέλαβε ότι επιδιώκει να σχηματίσει μια κυβέρνηση που θα εκπροσωπεί το σύνολο της ισραηλινής κοινωνίας.

«Θα εργαστούμε για όλους τους πολίτες του Ισραήλ, εκείνους που μας ψήφισαν και εκείνους που δεν μας ψήφισαν, με βαθύ αίσθημα ευθύνης», δήλωσε, σύμφωνα με το Associated Press.

Ο επικεφαλής του Γιασάρ υπογράμμισε επίσης ότι η χώρα βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο σε επίπεδο ασφάλειας, οικονομίας και διεθνών σχέσεων.

Δεσμεύτηκε να επιδιώξει τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής έκτακτης ανάγκης το συντομότερο δυνατό, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει βασικές πολιτικές δεσμεύσεις του.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η καθιέρωση στρατιωτικής, εθνικής ή πολιτικής υπηρεσίας για όλους τους Ισραηλινούς πολίτες, ζήτημα που συνδέεται άμεσα με τη διαμάχη γύρω από τις απαλλαγές των υπερορθόδοξων Εβραίων από τη στρατιωτική θητεία.

Νομοσχέδια για την 7η Οκτωβρίου και τη δικαστική μεταρρύθμιση

Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της νέας Κνεσέτ, τα κόμματα που αντιτίθενται στον Νετανιάχου κατέθεσαν σειρά νομοσχεδίων, επιδιώκοντας να ανατρέψουν σημαντικές αποφάσεις της απερχόμενης κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, μία από τις βασικότερες πρωτοβουλίες αφορά τη σύσταση κρατικής εξεταστικής επιτροπής για τις αστοχίες ασφαλείας που επέτρεψαν την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Παράλληλα, κατατέθηκαν προτάσεις για τον περιορισμό της θητείας των πρωθυπουργών και την κατάργηση νομοθετικών αλλαγών που είχε προωθήσει η κυβέρνηση Νετανιάχου στον τομέα της Δικαιοσύνης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν τις αρμοδιότητες του γενικού εισαγγελέα και τη διαδικασία επιλογής δικαστών.

Οι New York Times επισημαίνουν ότι μια ενδεχόμενη ρύθμιση για τον περιορισμό των πρωθυπουργικών θητειών δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί αναδρομικά και, επομένως, δεν θα επηρέαζε αυτομάτως τον Νετανιάχου.

Τα νομοσχέδια έχουν κατατεθεί, αλλά παραμένει αβέβαιο πόσα θα καταφέρουν να προχωρήσουν προς ψήφιση και σε ποιο χρονικό διάστημα.

Η αντιπολίτευση επιδιώκει να αντικαταστήσει τον πρόεδρο της Κνεσέτ

Παράλληλα με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, το μπλοκ Άιζενκοτ ξεκίνησε τις διαδικασίες για την αντικατάσταση του προέδρου της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, ο οποίος προέρχεται από το Λικούντ του Νετανιάχου.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης συμφώνησαν να προτείνουν για τη θέση τον πρώην υπουργό Ματάν Καχάνα, στέλεχος του Γιασάρ.

Περισσότεροι από 61 βουλευτές υπέγραψαν αίτημα για τη διεξαγωγή σχετικής ψηφοφορίας.

Η θέση του προέδρου του κοινοβουλίου έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς επηρεάζει τον προγραμματισμό των κοινοβουλευτικών εργασιών και την προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών.

Ο Οχάνα έχει δηλώσει ότι θα συγκαλέσει συνεδρίαση για την εκλογή διαδόχου του εντός μίας εβδομάδας από την επίσημη υποβολή σχετικού αιτήματος της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Η ψηφοφορία ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα.

Σύμφωνα με τους Times of Israel και τη Jerusalem Post, τα κόμματα του αντιπολιτευόμενου μπλοκ συμφώνησαν επίσης να προτείνουν τον Αβίγκντορ Λίμπερμαν για την προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας και τη Λιράν Αβισάρ Μπεν-Χορίν για την προεδρία της Επιτροπής Οικονομικών.

Νετανιάχου: Επίθεση στα αραβικά κόμματα και έκκληση για ενότητα

Στην ομιλία του ενώπιον της νέας Κνεσέτ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε επίθεση εναντίον των αραβικών κομμάτων Ραάμ και Κοινή Λίστα, κατηγορώντας τα ότι επιδιώκουν την καταστροφή του ισραηλινού κράτους.

«Είστε έτοιμοι να εξαρτάστε από εκείνους των οποίων στόχος είναι η καταστροφή του εβραϊκού κράτους;», διερωτήθηκε, απευθυνόμενος στους πολιτικούς του αντιπάλους.

Ο Άιζενκοτ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με αραβικά κόμματα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων η αναγνώριση του εβραϊκού χαρακτήρα του Ισραήλ και ο χαρακτηρισμός της Χαμάς ως τρομοκρατικής οργάνωσης.

Ωστόσο, ορισμένοι από τους πιθανούς κυβερνητικούς εταίρους του διαφωνούν με μια τέτοια συνεργασία.

Netanyahu: We are extending a hand in unity, and no one is extending a hand back. That says it all. https://t.co/id8cNxr2hS — Clash Report (@clashreport) November 10, 2026

Ο Νετανιάχου, ο οποίος έχει αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα με ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς περί νοθείας, επανέλαβε παράλληλα την έκκλησή του για σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Υποστήριξε ότι οι πολιτικές παρατάξεις πρέπει να παραμερίσουν τις διαφωνίες τους για να αντιμετωπίσουν την απειλή που, όπως δήλωσε, εξακολουθεί να προέρχεται από το Ιράν.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός κάλεσε επίσης το Ισραήλ να εργαστεί για την ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος.

Netanyahu on Iran: In the very near future, we will face international pressure to accept a nuclear Iran. https://t.co/TWRghbdkfX — Clash Report (@clashreport) November 10, 2026

Ακυρώθηκε η συνάντηση Άιζενκοτ με το Λικούντ

Η ομιλία Νετανιάχου προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Γκάντι Άιζενκοτ. Ο επικεφαλής του Γιασάρ κατηγόρησε τον απερχόμενο πρωθυπουργό ότι εκμεταλλεύτηκε την επίσημη τελετή ορκωμοσίας για να διχάσει την ισραηλινή κοινωνία.

«Άκουσα την παραληρηματική, διχαστική, γεμάτη μίσος και ντροπιαστική ομιλία του απερχόμενου πρωθυπουργού», ανέφερε σε ανάρτησή του.

«Πείστηκα ακόμη περισσότερο ότι είναι ακατάλληλος να παραμείνει στο αξίωμα έστω και για ένα λεπτό ακόμη», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Άιζενκοτ ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι ακυρώνει συνάντηση με το Λικούντ, η οποία είχε προγραμματιστεί για την Τετάρτη (11/11).

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει νέα ένταση στις προσπάθειες σχηματισμού κυβέρνησης, καθώς οι πολιτικές παρατάξεις εξακολουθούν να αναζητούν τις αναγκαίες κοινοβουλευτικές συμμαχίες.

🇮🇱 Israël : le parti de Gadi Eisenkot, chargé de former le prochain gouvernement, a annoncé avoir déposé un projet de loi pour créer une commission d’enquête sur les défaillances sécuritaires ayant permis l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 ⤵️ https://t.co/kzBLCbyZri — Agence France-Presse (@afpfr) November 10, 2026

Η νέα Κνεσέτ νομοθετεί, αλλά ο Νετανιάχου παραμένει πρωθυπουργός

Μέχρι να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση, ο Νετανιάχου και οι υπουργοί του εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους ως υπηρεσιακή κυβέρνηση.

Οι αρμοδιότητές τους υπόκεινται σε συγκεκριμένους νομικούς περιορισμούς, ωστόσο ο πρωθυπουργός διατηρεί την εξουσία για τη διαχείριση της εθνικής ασφάλειας και των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Την ίδια στιγμή, η νέα Κνεσέτ μπορεί να επεξεργάζεται και να ψηφίζει νομοθετικές προτάσεις, ακόμη και πριν από τον σχηματισμό νέου κυβερνητικού συνασπισμού.

Η κατάσταση δημιουργεί ένα ασυνήθιστο πολιτικό σκηνικό, με τον Νετανιάχου να παραμένει στην εκτελεστική εξουσία και τους αντιπάλους του να επιδιώκουν να αξιοποιήσουν την κοινοβουλευτική τους πλειοψηφία.

Το ενδεχόμενο νέων εκλογών

Το σημαντικότερο εμπόδιο για τον Άιζενκοτ παραμένει η εξασφάλιση της απαιτούμενης στήριξης για μια σταθερή κυβέρνηση.

Παρά τις 67 συστάσεις βουλευτών υπέρ της ανάθεσης της εντολής στον ίδιο, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής συμφωνία μεταξύ όλων των κομμάτων που αντιτίθενται στον Νετανιάχου.

Ειδικότερα, η πιθανή συμμετοχή ή εξωτερική στήριξη αραβικών κομμάτων εξακολουθεί να αποτελεί σημείο διαφωνίας.

Εάν ο Άιζενκοτ δεν καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, ο πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ θα μπορούσε να δώσει την εντολή σε άλλο πολιτικό αρχηγό, συμπεριλαμβανομένου του Νετανιάχου.

Σε περίπτωση που εξαντληθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες χωρίς να συγκροτηθεί κυβέρνηση, το Ισραήλ ενδέχεται να οδηγηθεί εκ νέου στις κάλπες.

Η έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου βρίσκει έτσι τη χώρα με ανοιχτό το ζήτημα της διακυβέρνησης, μια αντιπολίτευση που επιχειρεί να αναλάβει τον έλεγχο της Κνεσέτ και έναν απερχόμενο πρωθυπουργό που παραμένει στο αξίωμα μέχρι να συγκροτηθεί η επόμενη κυβέρνηση