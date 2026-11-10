Δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos: Τερματισμό του πολέμου με το Ιράν ζητούν οι περισσότεροι Αμερικανοί από το νέο Κογκρέσο

Να αναλάβει δράση για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και την κατάργηση των δασμών που επέβαλε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζητούν από το νεοεκλεγέν Κογκρέσο των ΗΠΑ, με πλειοψηφία των Δημοκρατικών, ζητά η πλειονότητα των Αμερικανών. Πρόκειται για αποτύπωση στη νέα δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Η τετραήμερη δημοσκόπηση, που ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα, έδειξε ότι το 71% των Αμερικανών -συμπεριλαμβανομένου του 93% των Δημοκρατικών και του 51% των Ρεπουμπλικανών – θέλει το Κογκρέσο των ΗΠΑ να ψηφίσει νομοθεσία για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν, την οποία ξεκίνησε ο Τραμπ μαζί με τον σύμμαχο των ΗΠΑ, το Ισραήλ, τον Φεβρουάριο.

Οι Δημοκρατικοί πέτυχαν τις μεγαλύτερες πλειοψηφίες τους στη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων τουλάχιστον από το 2008 στις ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης εβδομάδας, σε μια ισχυρή αποδοκιμασία προς τους Ρεπουμπλικανούς του Τραμπ για το υψηλό κόστος ζωής και έναν ιδιαίτερα μη δημοφιλή πόλεμο. Οι Δημοκρατικοί θα αναλάβουν την εξουσία όταν το νέο Κογκρέσο ορκιστεί στις 3 Ιανουαρίου.

Ένα μικρότερο αλλά εξίσου σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων – το 62% – δήλωσε ότι θα υποστήριζε μια προσπάθεια για την κατάργηση των δασμών στις εισαγωγές που επιβλήθηκαν από τη διοίκηση Τραμπ.

Ο πόλεμος με το Ιράν έχει εκτοξεύσει τις τιμές των καυσίμων, ενισχύοντας τον πληθωρισμό που είχε ήδη πυροδοτηθεί από τους νέους φόρους που επέβαλε ο Τραμπ σε εκατοντάδες εισαγόμενα προϊόντα. Να σημειωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τον πόλεμο ως απαραίτητο για να εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Τους δασμούς, όπως έχει δηλώσει, θα ενισχύσουν την αμερικανική βιομηχανία προστατεύοντάς την από φθηνές εισαγωγές.

Οι ηγέτες του Δημοκρατικού Κόμματος έχουν δεσμευτεί να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες για το κόστος διαβίωσης και δηλώνουν ότι θα προσπαθήσουν να επιβάλουν τον τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν. Πολλοί στο κόμμα έχουν επίσης δεσμευτεί να καταργήσουν τους δασμούς του Τραμπ.

Επιθυμία για δικομματική συνεργασία

Μεγάλες πλειοψηφίες ψηφοφόρων και από τα δύο πολιτικά κόμματα δήλωσαν ότι είναι σημαντικό για τον Ντόναλντ Τραμπ να καταβάλει προσπάθεια συνεργασίας με τους Δημοκρατικούς, καθώς και για τους ηγέτες των Δημοκρατικών στο νέο Κογκρέσο να προσπαθήσουν να συνεργαστούν με τον πρόεδρο.

Εννέα στους δέκα ερωτηθέντες δήλωσαν ότι τα ζητήματα του κόστους διαβίωσης θα πρέπει να αποτελέσουν το επίκεντρο του Κογκρέσου κατά τις πρώτες 100 ημέρες του. Μικρότερα ποσοστά επιθυμούσαν εστίαση σε θέματα όπως η ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, η μεταρρύθμιση της μετανάστευσης και η κλιματική αλλαγή.

Αντίθεση στην καθαίρεση / παραπομπή του Τραμπ

Ωστόσο, πολλοί Αμερικανοί φαίνονται ανήσυχοι ότι οι Δημοκρατικοί θα χρησιμοποιήσουν τη νέα τους εξουσία για να ξεκινήσουν νομικές διαδικασίες κατά του Τραμπ. Περίπου το 42% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση δήλωσε ότι θα ήταν «κακό για τη χώρα» εάν το νέο Κογκρέσο προσπαθούσε να παραπέμψει/καθαιρέσει τον Τραμπ, σε σύγκριση με το 33% που δήλωσε ότι θα ήταν καλό για τη χώρα. Οι υπόλοιποι δεν ήταν σίγουροι ή δεν απάντησαν στην ερώτηση.

Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο είναι διχασμένοι ως προς το πώς να μειώσουν το κόστος υγειονομικής περίθαλψης, ενώ διαφωνούν επίσης για το πόσο επιθετικά θα πρέπει να στοχεύσουν τον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένου του αν θα πρέπει να παραπέμψουν τον πρόεδρο ή μέλη του υπουργικού συμβουλίου του. Ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ αναμένεται να αντιμετωπίσει ψηφοφορία καθαίρεσης στη Βουλή αυτή την εβδομάδα, μετά από πρωτοβουλία Ρεπουμπλικανού βουλευτή.

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε μετά τις εκλογές ότι «πιθανότατα» θα τα πήγαινε καλά με τους Δημοκρατικούς, προήγαγε επίσης τον Στίβεν Μίλερ – έναν πολωτικό σύμβουλο που έχει αποκαλέσει το Δημοκρατικό Κόμμα εγχώρια ακραία οργάνωση – ως τον νέο του προσωπάρχη στον Λευκό Οίκο.

Στο χαμηλότερο επίπεδο η δημοφιλία του Τραμπ

Παρόλο που η δημοσκόπηση έδειξε το ποσοστό δημοφιλίας του Τραμπ κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο της πολιτικής του καριέρας (32%), έδειξε επίσης ότι ούτε οι Δημοκρατικοί είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς.

Περίπου το 45% των Αμερικανών είχε θετική γνώμη για τους Δημοκρατικούς, ενώ το 51% είχε αρνητική γνώμη. Περίπου το 35% είχε θετική γνώμη για τους Ρεπουμπλικανούς και το 60% τους έβλεπε αρνητικά.

Στην ερώτηση ποιο κόμμα έχει καλύτερη προσέγγιση στη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα μπορούσε να είναι ένα σημαντικό ζήτημα για το Κογκρέσο τους επόμενους μήνες, το 28% επέλεξε τους Δημοκρατικούς και το 20% τους Ρεπουμπλικανούς, ενώ οι υπόλοιποι δήλωσαν ότι δεν ήταν σίγουροι ή ότι κανένα από τα δύο δεν ήταν καλύτερο.

Η δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos, η οποία διεξήχθη διαδικτυακά και πανεθνικά, συγκέντρωσε απαντήσεις από 1.705 ενήλικες στις ΗΠΑ και είχε περιθώριο σφάλματος περίπου 2 ποσοστιαίων μονάδων.