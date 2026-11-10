Ο Χέγκσεθ δίνει μάχη πολιτικής επιβίωσης και επικαλείται την πίστη του στον Τραμπ – Το δίλημμα του Λευκού Οίκου

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Μάχη για την πολιτική του επιβίωση δίνει ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με διαδικασία παραπομπής για ενδεχόμενη καθαίρεσή του, στον απόηχο του πολέμου στο Ιράν και της εκλογικής ήττας των Ρεπουμπλικανών. Σύμφωνα με ανάλυση του BBC, η συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τρίτη (10/11) στο Πεντάγωνο είχε ουσιαστικά έναν και μοναδικό αποδέκτη: τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, από τη στήριξη του οποίου ενδέχεται να εξαρτηθεί το πολιτικό μέλλον του.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιθετικός στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου εδώ και έξι μήνες, στρέφοντας τα πυρά του κυρίως εναντίον του Ρεπουμπλικανού βουλευτή Τόμας Μάσι, ο οποίος κατέθεσε τα άρθρα παραπομπής εις βάρος του.

Ο Χέγκσεθ χαρακτήρισε τον Μάσι «έναν δυσαρεστημένο και ηττημένο βουλευτή», απορρίπτοντας την πρωτοβουλία του ως «φάρσα και επικοινωνιακό τέχνασμα».

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο επικεφαλής ανταποκριτής του BBC στη Βόρεια Αμερική, Γκάρι Ο’Ντόνοχιου, πίσω από την επιθετική ρητορική διακρίνεται η ολοένα δυσκολότερη πολιτική θέση του υπουργού Άμυνας.

Μια συνέντευξη Τύπου με μοναδικό αποδέκτη τον Τραμπ

Σύμφωνα με την ανάλυση του BBC, ο Χέγκσεθ επιχείρησε επανειλημμένα να συνδέσει τη δική του πολιτική τύχη με εκείνη του Αμερικανού προέδρου.

Αναφερόμενος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν και τη Βενεζουέλα, που αποτελούν αντικείμενο της διαδικασίας παραπομπής του, υπογράμμισε ότι πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εντολών του Τραμπ.

«Δόθηκε εντολή από τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων και στη συνέχεια από εμένα», δήλωσε.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε για τις συνέπειες της υπεράσπισης του προέδρου, απάντησε ότι, εάν αυτό σημαίνει πως θα βρεθεί στο στόχαστρο, αποδέχεται το τίμημα.

«Θα επέλεγα αυτή τη συντροφιά κάθε ημέρα της εβδομάδας», ανέφερε.

Ο Χέγκσεθ υιοθέτησε επίσης χαρακτηριστικές εκφράσεις του Τραμπ, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον των μέσων ενημέρωσης και των πολιτικών του αντιπάλων.

Αναφερόμενος στην πρώτη παραπομπή του Τραμπ, το 2019, σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χρησιμοποίησε τη φράση «τέλειο τηλεφώνημα», επαναλαμβάνοντας σχεδόν αυτούσια τη γνωστή διατύπωση του Αμερικανού προέδρου.

Κατά το BBC, η επιλογή αυτή δεν ήταν τυχαία, αλλά εντασσόταν στην προσπάθειά του να επιδείξει την απόλυτη πολιτική του πίστη στον Τραμπ.

Η εκλογική ήττα και ο πόλεμος στο Ιράν αποδυναμώνουν τον υπουργό Άμυνας

Η προσπάθεια πολιτικής επιβίωσης του Χέγκσεθ πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για την αμερικανική κυβέρνηση.

Οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, ενώ δημοσκοπήσεις που επικαλείται το BBC δείχνουν ότι ο πόλεμος στο Ιράν και οι οικονομικές επιπτώσεις του αποτέλεσαν σημαντικούς παράγοντες της δυσαρέσκειας των ψηφοφόρων.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, απέδωσε ευθέως την εκλογική ήττα στη στρατιωτική σύγκρουση.

Όταν ο Χέγκσεθ ρωτήθηκε εάν συμφωνεί με την εκτίμηση του Βανς, απέφυγε να τον αντικρούσει δημόσια.

Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι ο πόλεμος δεν ήταν «απαραίτητα δημοφιλής», επιμένοντας ότι αποτέλεσε αναγκαία στρατιωτική επιχείρηση.

Σύμφωνα με τον Ο’Ντόνοχιου, πρόκειται ίσως για την πιο κοντινή παραδοχή του Χέγκσεθ ότι η αμερικανική κοινή γνώμη έχει στραφεί εναντίον του πολέμου.

Το δίλημμα του Τραμπ: Να τον κρατήσει ή να τον απομακρύνει;

Η ανάλυση του BBC επικεντρώνεται στο πολιτικό δίλημμα που αντιμετωπίζει πλέον ο Αμερικανός πρόεδρος.

Εάν ο Τραμπ επιλέξει να διατηρήσει τον Χέγκσεθ στη θέση του, κινδυνεύει να δημιουργήσει την εντύπωση ότι αγνοεί το μήνυμα των ψηφοφόρων που καταδίκασαν την πορεία της κυβέρνησής του στις ενδιάμεσες εκλογές.

Από την άλλη πλευρά, η απομάκρυνση του υπουργού Άμυνας θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως έμμεση παραδοχή ότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει εξελιχθεί σε σοβαρό πολιτικό βάρος για τον Λευκό Οίκο.

Ο αναλυτής του BBC εκτιμά ότι ο Τραμπ ενδέχεται να χρειαστεί ένα πολιτικό πρόσωπο στο οποίο θα αποδώσει μέρος της ευθύνης, προκειμένου να αφήσει πίσω του την εκλογική ήττα.

Σε αυτή την περίπτωση, ο Χέγκσεθ θα μπορούσε να μετατραπεί από στενός συνεργάτης σε αποδιοπομπαίο τράγο.

Ο ρόλος του Στίβεν Μίλερ και η απομάκρυνση από τη στρατηγική του Πενταγώνου

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει το BBC και στην επιλογή του Στίβεν Μίλερ ως νέου προσωπάρχη του Λευκού Οίκου.

Ο Μίλερ διατηρεί στενή πολιτική σχέση με τον Χέγκσεθ, ο οποίος τον χαρακτήρισε κατά τη συνέντευξη Τύπου «εξαιρετικό Αμερικανό πατριώτη».

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλείται το BBC, ο Μίλερ εξασφάλισε τη θέση του αφού υποστήριξε ότι ο Λευκός Οίκος πρέπει να κινηθεί προς τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση δημιουργεί απόσταση ανάμεσα στη στρατηγική που προωθείται πλέον στον Λευκό Οίκο και στην πολιτική με την οποία έχει ταυτιστεί ο επικεφαλής του Πενταγώνου.

Κατά συνέπεια, ακόμη και η παρουσία ενός στενού συμμάχου του σε κορυφαία θέση της προεδρικής διοίκησης δεν αποτελεί απαραίτητα εγγύηση για την πολιτική του επιβίωση.

Η στήριξη του Τραμπ μπορεί να αποδειχθεί προσωρινή

Προς το παρόν, ο Χέγκσεθ εξακολουθεί να απολαμβάνει τη δημόσια στήριξη του Αμερικανού προέδρου.

Ωστόσο, ο Γκάρι Ο’Ντόνοχιου επισημαίνει ότι στην πολιτική πραγματικότητα της Ουάσιγκτον η υποστήριξη του Τραμπ μπορεί να ανατραπεί εξαιρετικά γρήγορα, ιδιαίτερα εάν κριθεί αναγκαία μια πολιτική θυσία.

Η έναρξη της διαδικασίας παραπομπής του Χέγκσεθ στο Κογκρέσο αποτελεί την άμεση θεσμική πρόκληση για τον υπουργό Άμυνας.

Σύμφωνα όμως με την ανάλυση του BBC, το καθοριστικό ερώτημα δεν είναι μόνο πώς θα ψηφίσουν οι βουλευτές, αλλά εάν ο Τραμπ θα συνεχίσει να θεωρεί τον Χέγκσεθ πολιτικά χρήσιμο.

Για τον επικεφαλής του Πενταγώνου, η τελική μάχη ενδέχεται να μην κριθεί στις αίθουσες του Κογκρέσου, αλλά στις αποφάσεις του ίδιου του Αμερικανού προέδρου.