Σουηδία: Ζευγάρι έκανε πολυτελείς διακοπές χωρίς να πληρώνει – Παρίσταναν τους ασθενείς και έφευγαν με ασθενοφόρο

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Μία πρωτοφανή υπόθεση απάτης ερευνούν οι αρχές στη Σουηδία, όπου ένα ζευγάρι φέρεται να διέμενε σε ξενοδοχεία, να απολάμβανε φαγητό και ποτό και στη συνέχεια να εξαφανιζόταν χωρίς να πληρώνει. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο άνδρας προσποιούνταν ότι αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, με αποτέλεσμα να καλείται ασθενοφόρο και το ζευγάρι να αποχωρεί χωρίς να εξοφλήσει τον λογαριασμό. Οι συνολικές οφειλές εκτιμώνται σε περίπου 200.000 σουηδικές κορόνες.

Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση SVT και το Sveriges Radio, ο άνδρας και η γυναίκα φέρονται να εξαπάτησαν τουλάχιστον δέκα ξενοδοχεία στη βόρεια Σουηδία, από τα μέσα Φεβρουαρίου έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.

Οι δύο ύποπτοι, ηλικίας περίπου 40 και 60 ετών, προέρχονται από τη δυτική ακτή της Σουηδίας και έχουν ήδη προφυλακιστεί με απόφαση του δικαστηρίου του Σούντσβαλ, καθώς θεωρούνται ύποπτοι για σειρά ξενοδοχειακών απατών.

Έτρωγαν, έπιναν και εξαφανίζονταν χωρίς να πληρώσουν

Το ζευγάρι φέρεται να ακολουθούσε την ίδια τακτική σε διαφορετικές πόλεις της βόρειας Σουηδίας.

Έκανε κρατήσεις σε ξενοδοχεία, διέμενε στα δωμάτια και κατανάλωνε φαγητό και ποτά, χωρίς, σύμφωνα με την αστυνομία, να έχει πρόθεση να πληρώσει.

«Έκαναν κρατήσεις στα δωμάτια, έτρωγαν και έπιναν, χωρίς να έχουν πρόθεση να πληρώσουν για τη διαμονή τους», δήλωσε στο Sveriges Radio ο Τόμι Μπιλέρ, επικεφαλής της αστυνομικής μονάδας που διερευνά υποθέσεις απάτης.

Ορισμένοι λογαριασμοί ανέρχονταν σε μερικές χιλιάδες σουηδικές κορόνες, ενώ άλλοι έφταναν σε δεκάδες χιλιάδες.

Οι αστυνομικές αρχές ερευνούν καταγγελίες από ξενοδοχεία στο Σούντσβαλ, το Ουμέο, το Λούλεο, το Πίτεο, το Σέλεφτεο, το Όσελε και το Στρόμσουντ.

Παρίστανε τον καρδιοπαθή και έφευγαν με ασθενοφόρο

Το πιο ασυνήθιστο στοιχείο της υπόθεσης είναι ο τρόπος με τον οποίο το ζευγάρι φέρεται να απέφευγε την εξόφληση ορισμένων λογαριασμών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας προσποιούνταν ότι αντιμετώπιζε επείγον πρόβλημα υγείας και ζητούσε ιατρική βοήθεια.

Σε κάποιες περιπτώσεις ισχυριζόταν ότι είχε καρδιακά προβλήματα, με αποτέλεσμα να καλείται ασθενοφόρο.

Το ζευγάρι μπορούσε έτσι να αποχωρήσει από το ξενοδοχείο χωρίς να πληρώσει.

«Ανέφεραν στις υπηρεσίες υγείας ότι υπήρχαν, για παράδειγμα, καρδιακά προβλήματα και καλούσαν ασθενοφόρο, ως μέρος της απάτης, προκειμένου να φύγουν από το σημείο», εξήγησε ο Τόμι Μπιλέρ.

Οι αρχές εξετάζουν κατά πόσον οι συγκεκριμένες ενέργειες στοιχειοθετούν επιπλέον αδίκημα για ψευδή ειδοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Η ξενοδόχος που τους υποψιάστηκε και κάλεσε την αστυνομία

Η δράση του ζευγαριού φέρεται να τερματίστηκε στα τέλη Οκτωβρίου, όταν μία ξενοδόχος στην περιοχή Σβάρτβικ, νότια του Σούντσβαλ, παρατήρησε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Η Ανέτε Σέντερμπεργκ άρχισε να υποψιάζεται ότι οι δύο πελάτες δεν σκόπευαν να πληρώσουν τη διαμονή τους και αποφάσισε να ειδοποιήσει την αστυνομία.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο ξενοδοχείο και συνέλαβαν το ζευγάρι.

Η έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε σειρά παρόμοιων καταγγελιών από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε διαφορετικές περιοχές της βόρειας Σουηδίας.

Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που φέρονται να εξαπατήθηκαν βρίσκεται και το ιστορικό ξενοδοχείο Knaust στο Σούντσβαλ.

Απλήρωτοι λογαριασμοί περίπου 200.000 κορωνών

Σύμφωνα με το Sveriges Radio, το συνολικό ύψος των απλήρωτων λογαριασμών ανέρχεται σε περίπου 200.000 σουηδικές κορόνες.

Η αστυνομία εξετάζει τουλάχιστον δέκα περιπτώσεις απάτης, ενώ δεν αποκλείεται να εντοπιστούν και άλλα ξενοδοχεία που έχουν υποστεί οικονομική ζημιά.

Όπως ανέφερε ο Τόμι Μπιλέρ, ένας από τους δύο υπόπτους έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για απάτη.

Το ζευγάρι παραμένει προφυλακισμένο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη καταγραφή των περιστατικών και την ενδεχόμενη απαγγελία πρόσθετων κατηγοριών.