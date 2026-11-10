ΗΠΑ: 17χρονη κρατούνταν αιχμάλωτη σε υπόγειο για 500 ημέρες – Πώς χρησιμοποίησε ένα online βιντεοπαιχνίδι για να την εντοπίσουν

Μια αδιανόητη ιστορία θάρρους και επιβίωσης είδε το φως της δημοσιότητας στις ΗΠΑ, όπου μια έφηβη που κρατούνταν αιχμάλωτη σε υπόγειο για περισσότερους από 17 μήνες κατάφερε να απελευθερωθεί χάρη σε μια τυχαία διαδικτυακή γνωριμία.

Ενώ βρισκόταν σε καθεστώς ομηρίας, η ανήλικη συνδέθηκε σε ένα δημοφιλές διαδικτυακό βιντεοπαιχνίδι, αποκαλύπτοντας σε έναν άλλο ανήλικο παίκτη το δράμα της και ενεργοποιώντας την κινητοποίηση του FBI.

Η εξαφάνιση και η γνωριμία στο διαδίκτυο

Η 17χρονη, η οποία αναγνωρίστηκε από τοπικά δημοσιεύματα ως η Κάιλι Αρελάνο, είχε εξαφανιστεί στις 29 Μαΐου 2025, σε ηλικία 15 ετών, από το Γκάρντεν Σίτι της Γιούτα.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Newsweek, η έφηβη φέρεται να είχε γνωρίσει τον απαγωγέα μέσω της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης Snapchat πριν από την εξαφάνισή της.

Όπως ανέφερε η ομοσπονδιακή δίωξη, ο 39χρονος Άνταμ Χάρμελ ήρθε σε επαφή μαζί της διαδικτυακά τον Μάιο του 2025, ισχυριζόμενος ότι αντιμετώπιζε μια αναπηρία που αφορούσε τα ισχία του, ενώ της προσέφερε χρήματα για να ταξιδέψει στο Όρεγκον.

Στις 29 Μαΐου, ο Χάρμελ οδήγησε από το Όρεγκον μέχρι το Πέρι της Γιούτα για να την παραλάβει. Μόλις η κοπέλα μπήκε στο όχημά του, εκείνος πέταξε το κινητό της τηλέφωνο σε ποτάμι στο Φαράγγι Λόγκαν προτού τη μεταφέρει στο σπίτι του στο Χάντινγκτον του Όρεγκον.

Μιλώντας στο εκπομπή «Dateline» του NBC τον περασμένο Δεκέμβριο, η μητέρα της κοπέλας, Στέφανι Κόουλμαν, είχε αφηγηθεί ότι το βράδυ της εξαφάνισης αντάλλαξαν μηνύματα.

«Μου λέει: “Σ’ αγαπώ μαμά. Καληνύχτα”. Είπα: “Σ’ αγαπώ κι εγώ, κοριτσάκι μου”», αφηγήθηκε η Κόουλμαν, προσθέτοντας ότι τα μηνύματα στάλθηκαν στις 9:44 μ.μ., ενώ το κινητό της Κάιλι έκλεισε μόλις οκτώ λεπτά αργότερα, στις 9:52 μ.μ.

Την επομένη το πρωί, η οικογένεια διαπίστωσε την εξαφάνιση.

«Το μπουφάν της είχε μείνει στον δρόμο. Πράγματα είχαν πακεταριστεί, το Xbox της είχε εξαφανιστεί», δήλωσε η μητέρα, η οποία πίστευε από την πρώτη στιγμή ότι η κόρη της είχε πέσει θύμα διαδικτυακής παγίδας.

Η αιχμαλωσία και η επικοινωνία μέσω του «Among Us»

Φτάνοντας στο σπίτι στο Όρεγκον, ο Χάρμελ της ξεκαθάρισε ότι δεν μπορούσε να φύγει. Ένας από τους συγκάτοικους του υπόπτου δήλωσε στους ερευνητές ότι ο Χάρμελ του είχε συστήσει την έφηβη ως νέα του κοπέλα, αν και ο μάρτυρας ανέφερε ότι δεν την είδε παρά μόνο περίπου δύο μήνες μετά την άφιξή της.

Η ανήλικη κρατούνταν στο υπόγειο, όπου κοιμόταν και ο δράστης.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ο Χάρμελ γινόταν όλο και πιο βίαιος απέναντί της, χτυπώντας την συχνά και απαγορεύοντάς της να φύγει, ενώ την ανάγκασε ακόμη και να αφαιρέσει τα σιδεράκια των δοντιών της με πένσα για να είναι πιο δύσκολα αναγνωρίσιμη.

Έκθεση του FBI αποκάλυψε ότι ο δράστης κρατούσε μαχαίρι κάτω από το μαξιλάρι του και ανάγκαζε την έφηβη να κοιμάται κολλητά στον τοίχο στο κρεβάτι για να μην μπορεί να δραπετεύσει.

Τελικά, ο Χάρμελ της έδωσε ένα κινητό τηλέφωνο χωρίς δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, δίνοντάς της τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο αποκλειστικά μέσω Wi-Fi.

Αυτή ακριβώς η σύνδεση αποδείχθηκε σωτήρια.

Στα μέσα Οκτωβρίου, η Κάιλι άρχισε να παίζει το διαδικτυακό παιχνίδι «Among Us» και να συνομιλεί με ένα άλλο παιδί.

Η συνομιλία τους μεταφέρθηκε σε άλλη εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, όπου η Κάιλι Αρελάνο αποκάλυψε την αληθινή της ταυτότητα και εξήγησε ότι κρατούνταν παρά τη θέλησή της στο σπίτι ενός άνδρα στο Όρεγκον, εκφράζοντας παράλληλα τον φόβο ότι η αστυνομία είχε σταματήσει να την ψάχνει.

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Επιχείρηση διάσωσης

Η μητέρα του άλλου παιδιού ειδοποίησε άμεσα το FBI, το οποίο οργάνωσε την παρακολούθηση μιας βιντεοκλήσης με την Κάιλι την 1η Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της κλήσης, η έφηβη περιέγραψε πώς γνώρισε τον Χάρμελ και πώς μεταφέρθηκε στο Όρεγκον, ενώ έδειξε στους ερευνητές το μαχαίρι που ο δράστης έκρυβε δίπλα στο κρεβάτι του και άλλα στοιχεία.

Αστυνομικοί του Όρεγκον και ομοσπονδιακοί πράκτορες την απελευθέρωσαν από την κατοικία αργότερα την ίδια ημέρα.

Ο 39χρονος Χάρμελ, από το Χάντινγκτον του Όρεγκον, συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση και κατηγορήθηκε για διασυνοριακή μεταφορά ανηλίκου με σκοπό την εκμετάλλευση.

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Σε επίσημη ανακοίνωσή του μετά τη διάσωση, ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε: «Απόψε, η τοπική αστυνομία στο Όρεγκον έφερε σε ασφαλές μέρος μια ανήλικη που αγνοούνταν εδώ και ενάμιση χρόνο, δρώντας βάσει πληροφοριών που παρείχε το γραφείο μας στο Σολτ Λέικ Σίτι».

«Είμαστε ευγνώμονες που μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας για να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι. Σε όποιον χρησιμοποιεί ομάδες στο διαδίκτυο για να στοχεύει και να εκμεταλλεύεται παιδιά: το FBI και οι εταίροι μας έρχονται για εσάς. Χρησιμοποιούμε κάθε εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας για να καταπολεμήσουμε τον μηδενιστικό βίαιο εξτρεμισμό, να οδηγήσουμε τους παραβάτες στη δικαιοσύνη και να προστατεύσουμε τα παιδιά της Αμερικής», πρόσθεσε ο Πατέλ, αναφερόμενος σε διαδικτυακές κοινότητες που στοχεύουν ανηλίκους.

Τη Δευτέρα, η μητέρα της κοπέλας ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης Help Bring Kylie Arellano Home.

«Το κοριτσάκι μου βρέθηκε ασφαλές σήμερα! Τα καταφέραμε».