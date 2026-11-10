Κύκλωμα «αχυρανθρώπων»: «Έπεσα θύμα εξαπάτησης, έδωσα τους κωδικούς Taxis σε γυναίκα» λέει ο Πετιλόν

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι απολογίες των κατηγορουμένων για το κύκλωμα φοροδιαφυγής-μαμούθ στη Θεσσαλονίκη που διάβηκαν το πρωί της Τρίτης (10/11) το κατώφλι της 3ης ειδικής ανακρίτριας.

Πρώτος απολογήθηκε ο ηθοποιός και μοντέλο, Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε ρόλο «αχυρανθρώπου» στην υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος κατά την απολογία του αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες εις βάρος του περί εμπλοκής του στην υπόθεση και ισχυρίστηκε ότι έχει πέσει θύμα εξαπάτησης εν αγνοία του.

«Έπεσα θύμα εξαπάτησης, έδωσα τους κωδικούς Taxis σε γυναίκα» λέει ο Πετιλόν

Όπως είπε, δεν γνωρίζει κανέναν από τους άλλους κατηγορούμενους παρά μόνον μία γυναίκα, στην οποία και είδε δώσει τους προσωπικούς του κωδικούς από το Taxisnet.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Έχω πέσει θύμα εξαπάτησης. Δε γνώριζα κανένα από τους συγκατηγορούμενους παρά μόνο μια γυναίκα που μου ζήτησε να δώσω τους κωδικούς μου taxis. Το το ακριβώς συνέβαινε εν αγνοία μου το έμαθα μετά τη σύλληψη μου. Οι κατηγορίες που μου αποδόθηκαν δεν ταιριάζουν στην προσωπικότητα μου. Η περιπέτεια της ζωής μου και τα σοβαρά προβλήματα της υγείας μου με έφεραν εδώ», φέρεται να ισχυρίστηκε ο κ. Πετιλόν κατά την απολογία του, σύμφωνα με το thestival.gr

Σε δηλώσεις του έξω από τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης, ο συνήγορος του Ερρίκου Πετιλόν, Όθωνας Παπαδόπουλος, υπογράμμισε πως ο ηθοποιός αρνείται τις κατηγορίες ενώ τόνισε πως ένα μεγάλο μέλος της οφειλής που φέρεται να υπήρχε προς το Δημόσιο βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης και οι δόσεις καταβάλλονται κανονικά από τους πραγματικούς οφειλέτες.

Σήμερα απολογούνται ακόμη ένας λογιστής και 3 ιδιοκτήτες κέντρων διασκέδασης ή καταστημάτων εστίασης.

Ο προγραμματισμός ήταν να απολογηθούν έξι άτομα σήμερα, ωστόσο ένας βασικός κατηγορούμενος-λογιστής χθες εκτάκτως, εισήχθη στο νοσοκομείο και εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η θέση των λογιστών είναι αρνητική στο κατηγορητήριο, ενώ οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης φαίνεται να παραδέχονται μέρος του κατηγορητηρίου, αλλά επιμένουν ότι πρόκειται μόνο για φοροδιαφυγή.

Το κατηγορητήριο είναι «βαρύ» και χαρακτηρίζει τα λογιστικά γραφεία δεξαμενές «αχυρανθρώπων». Από αυτά τα γραφεία φαίνεται ότι τα μέλη του κυκλώματος έβρισκαν τους ανθρώπους, οι οποίοι έμπαιναν μπροστινοί για να εμφανίζονται ως διαχειριστές και συνέταιροι των εταιρειών, προκειμένου να μην καταβάλλονται οφειλές στο Δημόσιο αλλά και οι ασφαλιστικές εισφορές.

Η ογκώδης δικογραφία, εκτός των 1283 κατηγορούμενων, περιλαμβάνει 917 εταιρείες βιτρίνες με τις οφειλές να φτάνουν τα 206 εκατομμύρια ευρώ.

Δημογλίδου: «Αν χρειαστεί θα εκδοθούν διεθνή εντάλματα σύλληψης για τους 2 επιχειρηματίες που αναζητούνται»

Όπως έγραψε το enikos.gr, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας για την υπόθεση το πρωί της Τρίτης στο Ertnews, τόνισε ότι: «οι άνθρωποι που έχουν διαφύγει της σύλληψης δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι αντιμέτωποι με τις κατηγορίες από εδώ και πέρα και με την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης. Εθνικό ένταλμα σύλληψης που αφορά άτομα τα οποία βρίσκονται στη χώρα μας, αλλά και ευρωπαϊκά και διεθνή εντάλματα σύλληψης, ώστε να αναζητηθούν οπουδήποτε κι αν έχουν διαφύγει».

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τις εταιρείες

Σημαντικά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος προέκυψαν από την έρευνα των ελεγκτών της ΑΑΔΕ, οι οποίοι εντόπισαν ψηφιακά αρχεία, ηλεκτρονικές διευθύνσεις και στοιχεία που φέρονται να συνδέουν εκατοντάδες εταιρείες μεταξύ τους.

Χαρακτηριστικό είναι ότι πολλά από τα καταστήματα δεν άλλαζαν καθόλου την εικόνα τους, ούτε καν σε επίπεδο εξοπλισμού. Παρέμεναν ουσιαστικά ίδια, παρά το γεγονός ότι άλλαζε η εταιρεία που εμφανιζόταν να τα διαχειρίζεται.

Μάλιστα, σε ηλεκτρονικό υπολογιστή εντοπίστηκε αρχείο με τίτλο το όνομα ήρωα κινουμένων σχεδίων, το οποίο παραπέμπει σε γνωστό κατάστημα στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης.

Το συγκεκριμένο αρχείο περιείχε αναλυτική καταγραφή και απογραφή του εξοπλισμού του καταστήματος. Σύμφωνα με τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, η διαδικασία αυτή γινόταν προκειμένου ο εξοπλισμός να μεταβιβάζεται στην επόμενη εταιρεία που αντικαθιστούσε την υπερχρεωμένη εταιρεία, διατηρώντας το ίδιο κατάστημα χωρίς εμφανείς αλλαγές.

Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η αλλαγή του εταιρικού σχήματος δεν γινόταν αντιληπτή από τους πελάτες ή τους επισκέπτες του καταστήματος.

Τα 161 ΑΦΜ και οι κοινές διευθύνσεις email

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα δεύτερο ψηφιακό αρχείο, στο οποίο εντοπίστηκαν 161 ΑΦΜ μαζί με αριθμούς τηλεφώνου επικοινωνίας.

Οι ελεγκτές επιχείρησαν να διασταυρώσουν σε ποιους ανήκαν οι συγκεκριμένοι αριθμοί και διαπίστωσαν ότι δεν αντιστοιχούσαν στα ΑΦΜ που συνδέονταν με τις αντίστοιχες εταιρείες. Αντίθετα, στα τηλέφωνα απαντούσαν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και διαχειριστές των καταστημάτων.

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα φέρεται να έπαιξε και ο εντοπισμός κοινών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τουλάχιστον 250 εταιρείες που εμπλέκονται στην υπόθεση χρησιμοποιούσαν είτε την ίδια διεύθυνση email είτε παραλλαγές της, τουλάχιστον για την επικοινωνία τους με το ελληνικό Δημόσιο.

Πρόκειται ουσιαστικά για μία στις τέσσερις εταιρείες της υπόθεσης, στοιχείο που βοήθησε τους ελεγκτές να συνδέσουν μεταξύ τους τα κομμάτια της έρευνας.

Γνωστά πρόσωπα στη λίστα των 1.280 εμπλεκομένων

Στο μεταξύ, στη μεγάλη λίστα των περίπου 1.280 προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση περιλαμβάνονται και γνωστά ονόματα από τον χώρο του αθλητισμού και της δημόσιας ζωής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη λίστα βρίσκονται τρεις παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές και ένας βετεράνος μπασκετμπολίστας.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται γνωστός παρουσιαστής και επιχειρηματίας με παρουσία στην τηλεόραση και στον επιχειρηματικό κύκλο της Θεσσαλονίκης.

Στη λίστα περιλαμβάνεται επίσης διαιτητής του ελληνικού μπάσκετ, με παρουσία σε αγώνες υψηλού επιπέδου, ακόμη και στην EuroLeague.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας φέρεται να είναι και γνωστό αυτοδιοικητικό πρόσωπο από τη δυτική Θεσσαλονίκη.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τα ευρήματα της ΑΑΔΕ να φωτίζουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο των εταιρειών και τις διασυνδέσεις μεταξύ των προσώπων που περιλαμβάνονται στη μεγάλη λίστα της υπόθεσης.