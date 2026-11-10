ΣΥΡΙΖΑ για καλώδιο: Ο τρόπος που χειρίζεται το θέμα η κυβέρνηση έχει σοβαρότατες συνέπειες για την εξωτερική πολιτική της χώρας

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Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ
Πηγή: Intime
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Σοβαρά ερωτήματα για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για επιπτώσεις στην εξωτερική πολιτική της χώρας και για κλονισμό της εμπιστοσύνης ως προς τη δυνατότητα της Ελλάδας να διασφαλίσει την πόντιση του καλωδίου.

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Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα της Κουμουνδούρου, αναφέρεται στην αποστολή ρηματικής διακοίνωσης από τη Γαλλία προς την Τουρκία και διερωτάται για τον ρόλο που απέκτησε η τουρκική πλευρά στη συγκεκριμένη υπόθεση. Παράλληλα, θέτει ζήτημα έμμεσης αποδοχής του Τουρκολιβυκού μνημονίου, ενώ ζητά εξηγήσεις για το γεγονός ότι το ελληνικό κράτος δεν προχώρησε στην έκδοση Navtex.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου έχει σοβαρότατες συνέπειες για την εξωτερική πολιτική της χώρας, συνολικά. Το ότι η Γαλλία έστειλε ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία αποτελεί σοβαρό κλονισμό της εμπιστοσύνης στο αν και κατά πόσο η ίδια η Ελλάδα μπορεί να εγγυηθεί την πόντιση του καλωδίου. Με τη συγκεκριμένη διαδικασία η χώρα μας εκχώρησε δικαιώματα άσκησης εθνικής πολιτικής.

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Για ποιο λόγο ενημερώθηκε η Τουρκία από τη γαλλική εταιρεία και το γαλλικό κράτος;

Για ποιο λόγο κατέστη συνομιλήτρια σε αυτή την υπόθεση; Και τελικά η ενέργεια αυτή αποτελεί έμμεση αποδοχή του κατά τα άλλα παράνομου Τουρκολιβυκού μνημονίου;

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Για ποιο λόγο το ελληνικό κράτος δεν προχώρησε, απλώς, στην έκδοση μιας Navtex;».

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