ΣΥΡΙΖΑ για καλώδιο: Ο τρόπος που χειρίζεται το θέμα η κυβέρνηση έχει σοβαρότατες συνέπειες για την εξωτερική πολιτική της χώρας

Σοβαρά ερωτήματα για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στην υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για επιπτώσεις στην εξωτερική πολιτική της χώρας και για κλονισμό της εμπιστοσύνης ως προς τη δυνατότητα της Ελλάδας να διασφαλίσει την πόντιση του καλωδίου.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα της Κουμουνδούρου, αναφέρεται στην αποστολή ρηματικής διακοίνωσης από τη Γαλλία προς την Τουρκία και διερωτάται για τον ρόλο που απέκτησε η τουρκική πλευρά στη συγκεκριμένη υπόθεση. Παράλληλα, θέτει ζήτημα έμμεσης αποδοχής του Τουρκολιβυκού μνημονίου, ενώ ζητά εξηγήσεις για το γεγονός ότι το ελληνικό κράτος δεν προχώρησε στην έκδοση Navtex.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου έχει σοβαρότατες συνέπειες για την εξωτερική πολιτική της χώρας, συνολικά. Το ότι η Γαλλία έστειλε ρηματική διακοίνωση στην Τουρκία αποτελεί σοβαρό κλονισμό της εμπιστοσύνης στο αν και κατά πόσο η ίδια η Ελλάδα μπορεί να εγγυηθεί την πόντιση του καλωδίου. Με τη συγκεκριμένη διαδικασία η χώρα μας εκχώρησε δικαιώματα άσκησης εθνικής πολιτικής.

Για ποιο λόγο ενημερώθηκε η Τουρκία από τη γαλλική εταιρεία και το γαλλικό κράτος;

Για ποιο λόγο κατέστη συνομιλήτρια σε αυτή την υπόθεση; Και τελικά η ενέργεια αυτή αποτελεί έμμεση αποδοχή του κατά τα άλλα παράνομου Τουρκολιβυκού μνημονίου;

Για ποιο λόγο το ελληνικό κράτος δεν προχώρησε, απλώς, στην έκδοση μιας Navtex;».