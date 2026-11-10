Τροπολογία ΠΑΣΟΚ για το ρεύμα: Αυτόματη μετάβαση στο φθηνότερο μπλε τιμολόγιο

Η τροπολογία που κατατέθηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής και επεξεργάστηκαν ο υπεύθυνος ΚΤΕ Ενέργειας Φραγκίσκος Παρασύρης και ο τομέας Ενέργειας, δίνει απάντηση σε ένα καίριο πρόβλημα που επιβαρύνει εκατομμύρια ελληνικά νοικοκυριά: το τεχνητά υψηλό κόστος ρεύματος που προκαλεί η παραμονή τους στα κυμαινόμενα («πράσινα») τιμολόγια. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, σκιαγραφώντας τον πυρήνα του προβλήματος.

Ο Πυρήνας του Προβλήματος

Το 2023, η πολιτεία μετέφερε αυτόματα εκατομμύρια καταναλωτές στο «πράσινο» τιμολόγιο. Σήμερα, η αδράνεια αυτή εγκλωβίζει πάνω από το 50% των νοικοκυριών σε ένα κυμαινόμενο προϊόν, το οποίο τον Νοέμβριο του 2026 έφτασε τα 28 λεπτά/kWh (αύξηση 33% σε έναν μόλις μήνα). Την ίδια στιγμή, τα σταθερά («μπλε») τιμολόγια της αγοράς κυμαίνονται γύρω στα 14–15 λεπτά/kWh.

Αποτέλεσμα; Ένα νοικοκυριό με μέση μηνιαία κατανάλωση 400 kWh πληρώνει στο πράσινο τιμολόγιο σχεδόν διπλάσια χρήματα (118€ έναντι 64€) για την ίδια ακριβώς ενέργεια.

Η Λύση: Αυτόματη Προστασία χωρίς Εγκλωβισμό

Η τροπολογία αντιστρέφει τον μηχανισμό προεπιλογής προς όφελος του καταναλωτή:

• Αυτόματη μετάπτωση στο φθηνότερο «μπλε»: Μεταφέρει αυτόματα στο οικονομικότερο σταθερό τιμολόγιο του ίδιου προμηθευτή όσους βρέθηκαν στο πράσινο χωρίς δική τους αίτηση.

• Πλήρης ελευθερία επιλογής: Ο καταναλωτής ενημερώνεται εγγράφως 30 ημέρες πριν. Μπορεί να αρνηθεί τη μετάβαση με ένα απλό τηλεφώνημα, ενώ διατηρεί το δικαίωμα αποχώρησης χωρίς καμία ποινή για 60 ημέρες μετά.

• Διαφάνεια για όλους: Για όσους επιλέξουν να παραμείνουν σε κυμαινόμενο (ή βρίσκονται σε «κίτρινο»), ο λογαριασμός θα αναγράφει υποχρεωτικά πόσο θα πλήρωναν αν είχαν σταθερό τιμολόγιο.

Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν επιφέρει κανένα δημοσιονομικό κόστος, καθώς δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός, δεν απαιτούνται κρατικές επιδοτήσεις ή δημόσια δαπάνη. Η μετάβαση γίνεται στις τιμές που οι ίδιοι οι πάροχοι προσφέρουν ήδη στην ελεύθερη αγορά. Επίσης, η σταδιακή εφαρμογή διασφαλίζει την ομαλή αντιστάθμιση κινδύνου από τους παρόχους, αφού η μετάβαση μπορεί να γίνει σε 3 φάσεις, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στα ευάλωτα νοικοκυριά και τις υψηλές καταναλώσεις.