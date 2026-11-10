Στη Βουλή σήμερα το νομοσχέδιο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας: Όσα προβλέπει για τους λογαριασμούς και τις διακοπές ρεύματος – Τι αλλάζει

Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2024/1711.

Η επεξεργασία του σχεδίου νόμου ολοκληρώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου να υπογραμμίζει ότι οι νέες διατάξεις ενισχύουν την προστασία των καταναλωτών και εισάγουν αυστηρότερους κανόνες διαφάνειας στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η προστασία από διακοπές ηλεκτροδότησης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία αμφισβήτησης λογαριασμού, η θεσμοθέτηση σταθερών τιμολογίων, η διαχείριση των κινδύνων από τους προμηθευτές και η μείωση των χρεώσεων για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Τι προβλέπεται για τους λογαριασμούς και τις διακοπές ρεύματος

Με το άρθρο 6 θεσπίζεται πρόσθετη προστασία για τους καταναλωτές από διακοπές ηλεκτροδότησης όσο εκκρεμεί ένσταση ή καταγγελία τους σχετικά με τον λογαριασμό ρεύματος, καθώς και η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο υφυπουργός, Νίκος Τσάφος διευκρίνισαν ότι η νέα διάταξη προσθέτει ακόμη ένα επίπεδο προστασίας, χωρίς να περιορίζει το ήδη ισχύον ενισχυμένο πλαίσιο για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Το άρθρο 7 προβλέπει τη θεσμοθέτηση νομικής υποχρέωσης των προμηθευτών για τη διάθεση συμβάσεων ηλεκτρικής ενέργειας ορισμένου χρόνου με σταθερή τιμή, καθώς και συμβάσεων δυναμικής τιμολόγησης.

Με το άρθρο 8 εισάγεται η υποχρέωση αντιστάθμισης κινδύνου από τους προμηθευτές, ώστε οι επιπτώσεις από την έκθεσή τους στις διακυμάνσεις της αγοράς να μην μετακυλίονται στους καταναλωτές.

Παράλληλα, με το άρθρο 9 ενισχύεται το πλαίσιο της υπηρεσίας τελευταίου καταφυγίου, καθώς προβλέπεται ότι οι καταναλωτές που εντάσσονται σε αυτή θα μπορούν να παραμένουν τουλάχιστον έξι μήνες, αντί του χρονικού ορίου των τριών μηνών που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το άρθρο 57, με το οποίο μειώνεται κατά 50% η μοναδιαία χρέωση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) στην πρώτη κλίμακα κατανάλωσης για τους οικιακούς καταναλωτές.

Ταμείο Απανθρακοποίησης: Οι τέσσερις κατηγορίες έργων στα νησιά

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, αναφέρθηκε και στο Ταμείο Απανθρακοποίησης, στόχος του οποίου είναι να περιοριστεί η εξάρτηση των νησιών από την ηλεκτροπαραγωγή με πετρέλαιο και να ενισχυθούν οι ενεργειακές υποδομές τους.

Όπως διευκρίνισε, τα χρήματα του Ταμείου δεν θα διατεθούν με τη μορφή δανείων, αλλά ως επιδοτήσεις για συγκεκριμένες δράσεις. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα συμμετέχει στη διαχείριση των πόρων, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της.

Ο κ. Τσάφος παρουσίασε τους τέσσερις βασικούς άξονες που έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για την ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και συστημάτων αποθήκευσης στα νησιά, την προώθηση ηλεκτρικών διασυνδέσεων για την ταχύτερη μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ, την κατασκευή φραγμάτων πολλαπλού σκοπού για την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την εγκατάσταση φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων.

Όπως σημείωσε, η ανάπτυξη υποδομών φόρτισης είναι απαραίτητη και για την εξυπηρέτηση των τουριστών που επιλέγουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, οι διαθέσιμοι πόροι του Ταμείου ανέρχονται σε 2,3 δισ. ευρώ. Θα μπορούν να καλύπτουν έως και το 60% του κόστους επενδύσεων για έργα ΑΠΕ, αποθήκευσης ενέργειας, ηλεκτρικών διασυνδέσεων και αναβάθμισης υποδομών, καθώς και για εγκαταστάσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και φράγματα πολλαπλού σκοπού.

Η χρηματοδότηση θα προέλθει από τα έσοδα της δημοπράτησης έως 25 εκατομμυρίων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία έχουν αποδοθεί ειδικά στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών.

Στο επίκεντρο οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις

Στη σημασία των ηλεκτρικών διασυνδέσεων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, συνδέοντας τη μείωση κατά 50% της μοναδιαίας χρέωσης ΥΚΩ με την πρόοδο των σχετικών έργων.

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη μείωση δεν επιλύει συνολικά το πρόβλημα του ενεργειακού κόστους, αποτελεί ωστόσο σημαντική ελάφρυνση για όλους τους οικιακούς καταναλωτές.

Όπως ανέφερε, έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρική διασύνδεση στην Κρήτη, ενώ έχουν αναβαθμιστεί οι διασυνδέσεις στο Ιόνιο και συνεχίζονται οι εργασίες στις Κυκλάδες.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε, σύμφωνα με το ERTNews, την υπογραφή της σύμβασης για την ηλεκτρική διασύνδεση Κορίνθου – Κω, η οποία θα εντάξει τα Δωδεκάνησα στο δίκτυο της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Ο κ. Παπασταύρου έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να τερματιστεί η ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, αλλά και να ολοκληρωθούν οι διασυνδέσεις της Καρπάθου, της Κω και της Ρόδου με την ηπειρωτική χώρα, ώστε να περιοριστεί η ανάγκη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ρυπογόνα καύσιμα.

«Είναι πολύ σημαντικό το ότι μέχρι το 2030 θα έχουμε ολοκληρώσει τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις στην πατρίδα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.