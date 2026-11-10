Κίνα: Ξεπέρασε το 1 τρισ. δολάρια το εμπορικό πλεόνασμα στο δεκάμηνο του 2026 – Αύξηση 35,2% στις εξαγωγές

Το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ξεπέρασε το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2026, με τις εξαγωγές να καταγράφουν σημαντική αύξηση, παρά τις πιέσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η εγχώρια οικονομία. Το συγκεκριμένο όριο ξεπεράστηκε έναν μήνα νωρίτερα σε σύγκριση με το 2025, όταν είχε επιτευχθεί τον Νοέμβριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων της Κίνας, οι συνολικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 35,2%, με τις αποστολές προϊόντων προς τις ΗΠΑ να ενισχύονται κατά 32,9% και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 24,4%.

Τον Οκτώβριο, η συνολική αξία των κινεζικών εξαγωγών διαμορφώθηκε στα 412,3 δισ. δολάρια, εκ των οποίων τα 46,4 δισ. δολάρια αφορούσαν την αμερικανική αγορά. Τον αντίστοιχο μήνα του 2025, οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ είχαν ανέλθει σε 34,9 δισ. δολάρια. Η αύξηση καταγράφηκε παρά τον εμπορικό πόλεμο και τους δασμούς που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Αύξηση 28,6% στο εμπορικό πλεόνασμα με την ΕΕ

Ανοδική πορεία κατέγραψαν και οι εμπορικές συναλλαγές της Κίνας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εξαγωγές προς τα κράτη-μέλη αυξήθηκαν κατά 24,4%, φθάνοντας τα 54,5 δισ. δολάρια (48,6 δισ. ευρώ).

Παράλληλα, το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας έναντι της ΕΕ ανήλθε στα 310 δισ. δολάρια (276,8 δισ. ευρώ) κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 28,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Οι πιέσεις στην εσωτερική οικονομία

Η ενίσχυση των εξαγωγών έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα της εγχώριας οικονομίας, η οποία εξακολουθεί να δυσκολεύεται να ανακτήσει τη δυναμική που παρουσίαζε πριν από την πανδημία του κορονοϊού.

Η Κίνα αντιμετωπίζει αποπληθωριστικές πιέσεις, περιορισμένη καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, ενώ παραμένει σε εξέλιξη η σοβαρή κρίση στον τομέα των ακινήτων.

Αντίθετα, οι εξαγωγές αποτελούν τα τελευταία χρόνια βασικό παράγοντα ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας, με σημαντική συμβολή από την αυξημένη διεθνή ζήτηση για προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης και ηλεκτρικά οχήματα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP