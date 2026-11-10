Μεξικό: Καραβάνι με περισσότερους από 1.000 μετανάστες κατευθύνεται προς τις ΗΠΑ

Περισσότεροι από 1.000 μετανάστες από χώρες της Κεντρικής Αμερικής πέρασαν στο Μεξικό, με στόχο να φτάσουν στις ΗΠΑ. Η πορεία τους πραγματοποιείται μετά την ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης Τρίτης, αποτέλεσμα που έχει ενισχύσει τις προσδοκίες ορισμένων μεταναστών για αλλαγή της αμερικανικής μεταναστευτικής πολιτικής.

Το καραβάνι έφτασε την Κυριακή, με τα πόδια, στην πόλη Ταπατσούλα, περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Γουατεμάλα. Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες κρατούσαν σημαίες της Ονδούρας και δύο πλακάτ με την επιγραφή «κεντροαμερικανικό καραβάνι» και χριστιανικά μηνύματα. Άλλοι είχαν περασμένες στον λαιμό τους σημαίες της Γουατεμάλας.

Ο 25χρονος Μισαέλ Βάσκες, υπήκοος Ονδούρας, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές τού έδωσε ελπίδα. «Είναι κάτι που ευνοεί τους μετανάστες», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Πάμπλο Γκαρσία, 23 ετών, εργάτης οικοδομών, υποστήριξε ότι «ο μόνος που αντιτίθεται στους μετανάστες είναι ο Ντόναλντ Τραμπ».

Στις πρόσφατες εκλογές, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχασε την πλειοψηφία του στο Κογκρέσο, ενώ υπέστη ήττες και σε αναμετρήσεις για την ανάδειξη κυβερνητών σε πολιτείες-κλειδιά, όπως το Τέξας. Η μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία προβλέπει δραστικό περιορισμό της υποδοχής μεταναστών στα νότια σύνορα και εντατικοποίηση των μέτρων κατά των μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα σε ολόκληρη τη χώρα, έχει προκαλέσει έντονες επικρίσεις.

Τα εμπόδια στη διαδρομή προς τις ΗΠΑ

Παρά τις προσδοκίες των μεταναστών, οι πιθανότητες να διασχίσουν το Μεξικό και να φτάσουν στα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούνται περιορισμένες.

Τα προηγούμενα καραβάνια ανακόπηκαν από την Εθνική Φρουρά και τις μεξικανικές υπηρεσίες μετανάστευσης προτού καταφέρουν να εγκαταλείψουν την πολιτεία Τσιάπας, η οποία συνορεύει με τη Γουατεμάλα.

Το νέο καραβάνι είναι το τρίτο που αναχώρησε από την Ονδούρα από τον Σεπτέμβριο, με προορισμό τις ΗΠΑ. Στις δύο προηγούμενες ομάδες είχαν ενταχθεί δεκάδες πολίτες από το Ελ Σαλβαδόρ, τη Γουατεμάλα και τη Νικαράγουα.

Ωστόσο, οι συμμετέχοντες κατάφεραν να διανύσουν μόλις 250 χιλιόμετρα εντός της μεξικανικής επικράτειας, προτού οι αρμόδιες αρχές διαλύσουν τα καραβάνια. Οι υπηρεσίες μετανάστευσης του Μεξικού χορήγησαν πάντως άδειες προσωρινής διαμονής σε ορισμένους από αυτούς.

Ανάλογες προσπάθειες μεταναστών χωρίς νόμιμα έγγραφα να φτάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφονταν τόσο κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ όσο και κατά τη διακυβέρνηση του Δημοκρατικού διαδόχου του, Τζο Μπάιντεν.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP