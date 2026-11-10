Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκε drone πάνω από την Ανατολική Επαρχία μετά από πυραυλικές επιθέσεις

Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, η οποία επιχειρεί στην Υεμένη, αναχαίτισε και κατέστρεψε την Τρίτη ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) πάνω από την Ανατολική Επαρχία της χώρας.

Η αναχαίτιση πραγματοποιήθηκε έπειτα από μια νύχτα έντονης στρατιωτικής δραστηριότητας, κατά την οποία σημειώθηκαν διαδοχικές πυραυλικές επιθέσεις και πλήγματα με drones εναντίον σαουδαραβικών στόχων.

Η Ανατολική Επαρχία έχει αποτελέσει επανειλημμένα στόχο επιθέσεων τις τελευταίες εβδομάδες, οι οποίες αποδίδονται στους αντάρτες Χούθι. Σε προηγούμενο πλήγμα είχαν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές σε εγκαταστάσεις της Saudi Aramco.

Η περιοχή έχει ιδιαίτερη οικονομική σημασία για τη Σαουδική Αραβία, καθώς συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος των αποθεμάτων πετρελαίου και άλλων φυσικών πόρων της χώρας. Εκεί βρίσκονται επίσης οι κεντρικές εγκαταστάσεις της Saudi Aramco, του μεγαλύτερου ενεργειακού ομίλου του βασιλείου.

Οι επανειλημμένες επιθέσεις, σε συνδυασμό με τις ζημιές που έχουν καταγραφεί στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, εντείνουν την ανησυχία για την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας.

Πηγή: Reuters