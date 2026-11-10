Πόλεμος στην Ουκρανία: Διακοπή ρεύματος στο Λουχάνσκ έπειτα από επίθεση με drone – Πλήγμα σε βιομηχανική εγκατάσταση στο Κρεμεντσούκ

Επίθεση με ουκρανικό drone προκάλεσε διακοπή της ηλεκτροδότησης στο Λουχάνσκ και σε γειτονικές περιοχές, σύμφωνα με το TASS, χωρίς να υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση από το Reuters. Παράλληλα, ουκρανικός αξιωματούχος ανακοίνωσε πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε βιομηχανική εγκατάσταση στο Κρεμεντσούκ.

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Διεθνή Νέα

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Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμειναν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης η πόλη Λουχάνσκ, στην ανατολική Ουκρανία, και άλλες περιοχές της ευρύτερης περιφέρειας, έπειτα από επίθεση με ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, το οποίο επικαλέστηκε τις τοπικές αρχές που έχουν εγκατασταθεί από τη Μόσχα, το πλήγμα προκάλεσε διακοπή της ηλεκτροδότησης. Ωστόσο, το πρακτορείο Reuters διευκρίνισε ότι δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα και ανεξάρτητα την πληροφορία.

Παράλληλα, μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Κρεμεντσούκ, στην κεντρική Ουκρανία. Ουκρανός αξιωματούχος γνωστοποίησε την επίθεση μέσω της εφαρμογής Telegram, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Ρωσία και η Ουκρανία πραγματοποιούν τακτικά επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών και άλλων στρατηγικών στόχων, στο πλαίσιο του πολέμου που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: Reuters

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