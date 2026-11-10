Εβελίνα Παπούλια: «Οφείλουμε να συνεχίσουμε να βοηθάμε γιατί μας κάνει να νιώθουμε καλά»

Για τις σχέσεις των ζευγαριών, αλλά και την ανάγκη να συνεχίσουν οι πολίτες να προσφέρουν βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη, μίλησε η Εβελίνα Παπούλια στους δημοσιογράφους που τη συνάντησαν. Η ηθοποιός, η οποία φέτος πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Σκέφτομαι Δυνατά», αναφέρθηκε τόσο στην αγάπη και την πίστη μέσα σε μια σχέση όσο και στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά».

Αναφερόμενη στις ερωτικές σχέσεις, η Εβελίνα Παπούλια υποστήριξε ότι όταν μια γυναίκα αγαπά πολύ τον σύντροφό της, είναι δύσκολο να μπει ανάμεσά τους ένα τρίτο πρόσωπο. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ευρηματικότητα των γυναικών σε ανάλογες περιπτώσεις.

«Νομίζω ότι όταν μια γυναίκα αγαπάει πάρα πολύ τον άντρα της, είναι πάρα πολύ δύσκολο να της τον πάρει κάποια άλλη. Νομίζω ότι είμαστε και πάρα πολύ ευρηματικές γύρω από αυτό», δήλωσε.

Σε ερώτηση για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η ηθοποιός επισήμανε ότι μεμονωμένα περιστατικά εξαπάτησης δεν πρέπει να αποθαρρύνουν τους πολίτες από το να προσφέρουν βοήθεια. Όπως ανέφερε, ακόμη και όταν κάποιοι εκμεταλλεύονται την πρόθεση των ανθρώπων να συνεισφέρουν, αυτό δεν αποτελεί λόγο για να σταματήσουν να στηρίζουν τους συνανθρώπους τους.

«Οποιαδήποτε οργάνωση, οτιδήποτε και αν γίνεται, μπορεί να πέφτουν τα φώτα εκεί, αλλά μπορεί να είναι μεμονωμένα, πιστεύω, περιστατικά. Οφείλουμε να συνεχίσουμε να βοηθάμε γιατί μας κάνει να νιώθουμε καλά. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος θέλει να μας κοροϊδέψει… Δεν πειράζει, δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να πιστεύουμε και να αγαπάμε τον συνάνθρωπο», ανέφερε η Εβελίνα Παπούλια.