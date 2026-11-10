ΗΠΑ: Έρευνα του FBI για πιθανή ανθρωποκτονία σε κρουαζιερόπλοιο – Ένας ύποπτος υπό κράτηση

Ένα άτομο έχει τεθεί υπό κράτηση ως ύποπτο στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγει το FBI για πιθανή ανθρωποκτονία στο κρουαζιερόπλοιο MSC Seascape. Οι αρχές διέταξαν την επιστροφή του πλοίου στο λιμάνι του Γκάλβεστον, στο Τέξας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες του περιστατικού ή την ταυτότητα του θύματος.

Η εταιρεία MSC Cruises επιβεβαίωσε ότι το κρουαζιερόπλοιο επέστρεψε στο λιμάνι έπειτα από οδηγίες των αρμόδιων αρχών, τις οποίες έλαβε όταν ενημερώθηκε για περιστατικό που αφορούσε επιβάτες.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία διευκρίνισε ότι συνεργάζεται με τις αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ παράλληλα παρέχει υποστήριξη στα πρόσωπα που επηρεάστηκαν.

Παρά την επιστροφή του στο Γκάλβεστον, το MSC Seascape συνέχισε το προγραμματισμένο ταξίδι του, αναχωρώντας εκ νέου από το λιμάνι το απόγευμα της Δευτέρας.

Η χωρητικότητα και τα δρομολόγια του MSC Seascape

Το MSC Seascape συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια της MSC Cruises. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, διαθέτει 2.270 καμπίνες, έχει δυνατότητα φιλοξενίας σχεδόν 5.900 επιβατών και απασχολεί περισσότερα από 1.600 μέλη πληρώματος.

Το κρουαζιερόπλοιο εκτελεί δρομολόγια από το Γκάλβεστον προς την Καραϊβική, πραγματοποιώντας ταξίδια διάρκειας πέντε και επτά διανυκτερεύσεων. Τον περασμένο Νοέμβριο, η βάση των δρομολογίων του μεταφέρθηκε από το Μαϊάμι στο λιμάνι του Τέξας.

Οι έρευνες για ανθρωποκτονίες σε κρουαζιερόπλοια είναι σχετικά σπάνιες. Ωστόσο, νωρίτερα φέτος, ένας έφηβος κατηγορήθηκε για φόνο και διακεκριμένη σεξουαλική κακοποίηση σε υπόθεση που αφορούσε τον θάνατο της 18χρονης θετής αδελφής του. Το περιστατικό είχε καταγραφεί σε κρουαζιερόπλοιο της Carnival, το οποίο είχε αναχωρήσει από τη Φλόριντα.

Πηγή: (AP)