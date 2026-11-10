Ισημερινός: Δολοφονήθηκε δημοσιογράφος έξω από το σπίτι του – Είχε καταγγείλει δήμαρχο για παράνομο πλουτισμό

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένοπλοι δολοφόνησαν τον δημοσιογράφο Τομάς Μπελτράν έξω από την κατοικία του, στην επαρχία Μαναβί του Ισημερινού, το βράδυ της Κυριακής. Τη δολοφονία γνωστοποίησε η μη κυβερνητική οργάνωση Fundamedios, η οποία δραστηριοποιείται για την προστασία της ελευθερίας του Τύπου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Vistazo, οι δράστες είχαν στήσει ενέδρα στον δημοσιογράφο και τον πυροβόλησαν επανειλημμένα τη στιγμή που έβγαινε από το αυτοκίνητό του.

Οι καταγγελίες για παράνομο πλουτισμό και οι απειλές

Ο Τομάς Μπελτράν ήταν ιδιοκτήτης της ενημερωτικής ιστοσελίδας Calcetines. Τον περασμένο Απρίλιο είχε δεχθεί απειλές κατά της ζωής του, μετά τις καταγγελίες που είχε διατυπώσει σε βάρος της δημάρχου της πόλης Μπολίβαρ, Λέδι Μουνιός, για παράνομο πλουτισμό.

Την περίοδο εκείνη είχαν δολοφονηθεί και δύο συνεργάτες του, γεγονός που είχε εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλειά του. Από το 2025, ο δημοσιογράφος είχε ενταχθεί στο Σύστημα Προστασίας Θυμάτων και Μαρτύρων της Γενικής Εισαγγελίας του Ισημερινού.

Ζητούν άμεση και ενδελεχή έρευνα

Η Ένωση Τύπου της Αμερικής (Inter American Press Association – Sociedad Interamericana de Prensa) καταδίκασε τη δολοφονία του Μπελτράν και ζήτησε τη διεξαγωγή «άμεσης και ενδελεχούς έρευνας» για τον εντοπισμό των δραστών.

Παράλληλα, η Ένωση επισήμανε ότι ο δημοσιογράφος είχε αντιμετωπίσει επανειλημμένα απειλές και εκφοβισμό πριν από τη δολοφονία του.

Σύμφωνα με την οργάνωση Periodistas sin Cadenas (Δημοσιογράφοι χωρίς αλυσίδες), έξι δημοσιογράφοι δολοφονήθηκαν στον Ισημερινό το 2025.