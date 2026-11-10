Nations League: Ο Ροχίτ Σάγκι σφυρίζει τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία

Ο 34χρονος Νορβηγός Ροχίτ Σάγκι ορίστηκε από την UEFA να διευθύνει την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία, την Παρασκευή (13/11), για την 5η αγωνιστική του Nations League.

Ο Νορβηγός διαιτητής έχει διευθύνει στο παρελθόν αγώνες ελληνικών ομάδων. Συγκεκριμένα, είχε οριστεί στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός τον Ιανουάριο του 2024, στον δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού τη σεζόν 2024-25, καθώς και στο Άρης – ΑΕΚ τον Ιανουάριο του 2026.

Βοηθοί του Σάγκι θα είναι οι συμπατριώτες του Άντερς Όλαβ Ντάλε και Όλε Αντρέας Χάουκασεν, ενώ καθήκοντα τέταρτου διαιτητή θα εκτελέσει ο επίσης Νορβηγός Στιάν Ρόβιγκ Σλέτνερ. Στο VAR ορίστηκαν οι Γκιγιέρμο Κουάντρα Φερνάντες και Βαλεντίν Πιζάρο Γκόμεζ.