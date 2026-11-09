Προ των πυλών της Euroleague o ΠΑΟΚ – Το δημοσίευμα της «Gazzetta dello Sport»

Σημαντικές εξελίξεις αναμένονται στην Euroleague, με τον ΠΑΟΚ να συγκαταλέγεται στις έξι νέες ομάδες που, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής «Gazzetta dello Sport», θα αποκτήσουν καθεστώς μόνιμης συμμετοχής στη διοργάνωση, στο πλαίσιο της διεύρυνσής της από 20 σε 24 ομάδες, από τη σεζόν 2027-28.

Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι η διοίκηση της Euroleague έχει καταλήξει στις ομάδες που θα πλαισιώσουν τους υφιστάμενους μετόχους της διοργάνωσης, με τον ΠΑΟΚ να εξασφαλίζει θέση στο νέο μοντέλο ως μόνιμο μέλος, μαζί με τις Βαλένθια, Παρί, Ντουμπάι, Ρόμα και Χάποελ Τελ Αβίβ.

Παράλληλα, τρεις ετήσιες αγωνιστικές περίοδοι με καθεστώς wild card προβλέπονται για την Παρτιζάν, τον Ερυθρό Αστέρα, τη Βίρτους Μπολόνια και τη Νάπολι. Οι δύο τελευταίες θα έχουν προτεραιότητα στη διαδικασία περαιτέρω επέκτασης της διοργάνωσης, η οποία αναμένεται να φτάσει τις 28 ομάδες από το 2030.

Σύμφωνα με την «Gazzetta dello Sport», οι σχετικές αποφάσεις θα τεθούν προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο των 13 συλλόγων-μετόχων της Euroleague, σε συνεδρίαση που προγραμματίζεται έως το τέλος Νοεμβρίου.

Η διεύρυνση και οι νέες μόνιμες άδειες

Η επέκταση της Euroleague από τις 20 στις 24 ομάδες θα τεθεί σε εφαρμογή από τη σεζόν 2027-28, ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο προβλέπεται η αύξηση των συμμετεχόντων στις 28 ομάδες.

Οι 12 σύλλογοι που διαθέτουν ήδη μόνιμη θέση, καθώς και η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, η οποία βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής, αναμένεται να μετατραπούν σε franchises, αποκτώντας άδειες μόνιμης διάρκειας, αντί των δεκαετών που ισχύουν σήμερα.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Αρμάνι Μιλάνο, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα, η Μπασκόνια, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η Φενερμπαχτσέ, η Αναντολού Εφές, η Μπάγερν Μονάχου, η Βιλερμπάν, η Μακάμπι Τελ Αβίβ και η Ζαλγκίρις Κάουνας.

Από τις δέκα νέες θέσεις, δύο θα διατεθούν σε ομάδες που θα εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους μέσω του EuroCup, ενώ οι υπόλοιπες οκτώ θα κατανεμηθούν σε έξι νέες μόνιμες άδειες και τέσσερις wild cards τριετούς διάρκειας.

Οι έξι νέες ομάδες που θα αποκτήσουν καθεστώς franchise θα καταβάλουν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ποσά εισόδου που θα κυμαίνονται από 50 έως 90 εκατομμύρια ευρώ. Τα συνολικά έσοδα εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 400 εκατομμύρια ευρώ, με τους 13 υφιστάμενους μετόχους να εισπράττουν περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ έκαστος.

Το NBA Europe και οι συζητήσεις με την Euroleague

Την ίδια ώρα, η Euroleague συνεχίζει τον σχεδιασμό της ανεξάρτητα από την έκβαση των συζητήσεων με το NBA, το οποίο προετοιμάζει τη δική του ευρωπαϊκή διοργάνωση από την επόμενη αγωνιστική περίοδο, εφόσον δεν επιτευχθεί συμφωνία για τη δημιουργία μιας κοινής λίγκας.

Το NBA είχε απορρίψει την πρώτη πρόταση που του κατατέθηκε, ωστόσο είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων έως ότου τεθεί σε ισχύ η μετατροπή των συλλόγων της Euroleague σε franchises. Ως εκ τούτου, η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο τέλος Νοεμβρίου θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για το μέλλον των δύο εγχειρημάτων.

Στο σχέδιο του NBA Europe προβλέπεται η συμμετοχή 16 ομάδων, εκ των οποίων οι 12 θα διαθέτουν μόνιμη άδεια. Για την Ιταλία προβλέπονται δύο franchises, ένα στο Μιλάνο και ένα στη Ρώμη, με τα σχέδια της RedBird σε συνεργασία με τη Βαρέζε και της BC Roma, με τη συμμετοχή του Ντόνι Νέλσον και του Λούκα Ντόντσιτς, να εμφανίζονται ως τα επικρατέστερα.

Το γεγονός ότι και η Euroleague επιλέγει το Μιλάνο και τη Ρώμη για τη δική της επέκταση, με την Αρμάνι και το πρότζεκτ της Μαξίμα αντίστοιχα, αποτυπώνει τον ανταγωνισμό που διαμορφώνεται για την παρουσία και την κυριαρχία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.