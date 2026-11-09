ΠΑΣΟΚ: Κατέθεσε τροπολογίες για τη μετάπτωση από τα πράσινα στα μπλε τιμολόγια και για τα data centers

Δύο τροπολογίες, μια για τη μετάπτωση των οικιακών καταναλωτών από τα πράσινα στα μπλε τιμολόγια και μια για τα Κέντρα Δεδομένων κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ στο σχέδιο νόμου για την βελτίωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε σχέση με τα data centers, η τροπολογία προωθεί καθορισμό ελάχιστων αποστάσεων, αυστηρών περιβαλλοντικών, ακουστικών και μικροκλιματικών και πολεοδομικών περιορισμών, κατάργηση ειδικών προνομιακών όρων δόμησης, καθώς και όρων διάθεσης ηλεκτρικού χώρου για την εγκατάσταση Κέντρων Δεδομένων (Data Centers) πλησίον οικιστικών ζωνών. Πλαίσιο για τα Data Centers εισάγει και το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εισάγεται αύριο στην ολομέλεια και μάλιστα η κυβέρνηση δηλώνει ότι είναι πολύ αυστηρό. Το ΠΑΣΟΚ κρίνει, ωστόσο, ότι το πλαίσιο που εισάγει το νομοσχέδιο δεν είναι επαρκές για να προστατεύσει τη χώρα έναντι των αλλαγών που μπορεί να επιφέρουν τέτοιες μεγάλες επενδύσεις. Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Φραγκίσκος Παρασύρης δήλωσε ότι απαιτείται ένα πιο οργανωμένο και λεπτομερές πλαίσιο, ώστε να μπουν κανόνες ως προϋπόθεση για να εισέλθουν τα κέντρα δεδομένων στην ελληνική αγορά και για να αποτραπούν σοβαρές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις από άναρχη, ασυντόνιστη και σε πολλές περιπτώσεις υπερσυγκεντρωτική χωροθέτηση των κέντρων δεδομένων.

Στο ίδιο νομοσχέδιο το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε και τροπολογία για τη μετάπτωση οικιακών πελατών πράσινων τιμολογίων σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθερή τιμή και πληροφόρηση στο λογαριασμό για το κόστος σύμβασης ορισμένου χρόνου για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθερή τιμή. Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Φραγκίσκος Παρασύρης έχει δηλώσει ότι το κόμμα του βλέποντας τις αυξήσεις που έρχονται στην αγορά ενέργειας, κυρίως στο ηλεκτρικό ρεύμα, καταθέτει τη συγκεκριμένη τροπολογία, ώστε να μπορέσουν οι καταναλωτές να μεταπίπτουν στο μπλε τιμολόγιο σε εύλογο χρονικό διάστημα, αλλά εντός του χειμώνα 2026-2027.

Ο βουλευτής επικαλέστηκε τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση της ΡΑΑΕΥ, για τα οικιακά τιμολόγια του 2025 και δείχνουν ότι τα σταθερά τιμολόγια ήταν φθηνότερα κατά 17% για 330 κιλοβατώρες μηνιαία κατανάλωση. Στην εισηγητική έκθεση της τροπολογίας του ΠΑΣΟΚ αναφέρεται ότι ένα νοικοκυριό με κατανάλωση 400 κιλοβατώρες το μήνα πληρώνει το Νοέμβριο στο πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ 117.98 ευρώ για την ενέργεια και με το φθηνότερο σταθερό τιμολόγιο της ίδιας εταιρείας θα πλήρωνε 64,19 ευρώ, σύμφωνα τα στοιχεία ΡΑΑΕΥ «Συνεπώς με τη μετάπτωση από τα πράσινα στα μπλε τιμολόγια θα έχουμε μια πολύ μεγάλη διαφορά στο κόστος ενέργειας, το οποίο είναι και ζητούμενο ενόψει και των εξελίξεων το επόμενο διάστημα», είπε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Παρασύρης είπε, επίσης, ότι οι οικιακοί καταναλωτές που ήταν στο πράσινο τιμολόγιο μόνο για το 2025 έδωσαν δαπάνησαν 500 εκατομμύρια περισσότερα σε σχέση με εκείνους που ήταν στο μπλε τιμολόγια. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει, επίσης, να θεσπιστεί υποχρέωση στους λογαριασμούς των πράσινων τιμολογίων να αναγράφονται οι διαφορές μεταξύ της τιμής του πράσινου και της τιμής που θα πλήρωναν αν είχαν σταθερό τιμολόγιο.