Μίνως Θεοχάρης: «Καταλάβαινα ότι οι άλλοι δεν αισθάνονται άνετα μαζί μου – Δεν είναι εύκολο, όταν νιώθεις ανεπιθύμητος ή μη αποδεκτός»

Ο Μίνως Θεοχάρης ήταν καλεσμένος το πρωί της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου, στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» με τον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά. Ο γνωστός καλλιτέχνης εξομολογήθηκε στη συνέντευξή του ότι «αισθανόμουν άνετα ανέκαθεν νομίζω, καταλάβαινα ότι οι άλλοι δεν αισθάνονται άνετα μαζί μου».

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Μίνως Θεοχάρης είπε ότι: «Εγώ αισθανόμουν άνετα ανέκαθεν νομίζω, καταλάβαινα ότι οι άλλοι δεν αισθάνονται άνετα μαζί μου. Και αυτό δεν είναι εύκολο, όταν νιώθεις ανεπιθύμητος ή μη αποδεκτός.

Δεν είναι ωραίο πράγμα να συμβαίνει στον άνθρωπο. Όμως, σου δείχνει έναν δρόμο αυτό, σε πάει σε έναν δρόμο. Με έβγαλε από έναν δρόμο άλλο και με πήγε στον δρόμο που βρισκόμαστε εδώ τώρα, σήμερα. Αυτός είναι ο δρόμος μου».

«Τώρα, καλός είναι, κακός είναι, είναι ο δρόμος μου, εγώ αυτός είμαι. Αν είμαι για ένα πράγμα περήφανος για τον εαυτό μου, είναι ότι δεν μετέβαλα αυτό που ήμουν, προκειμένου να αφομοιωθώ. Παρέμεινα σε αυτό που ένιωθα ότι είμαι και αισθάνομαι με έναν τρόπο. Δεν ξέρω αν δικαιώθηκα ή όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πήγε άσχημα. Είμαι οκ, είμαι καλά. Το βρήκα και με βρήκαν και αυτοί που είναι σαν εμένα με έναν τρόπο.

Δηλαδή δεν είμαι και μόνος τελικά. Γιατί όταν είσαι στο σχολείο, όταν είσαι μικρός, νομίζεις ότι είσαι ο μόνος. Σε ένα σχολείο, σε ένα περιβάλλον, λες ότι είσαι ο μόνος που του συμβαίνει. Μεγαλώνοντας κατάλαβα ότι συναντιέμαι και με άλλα παιδάκια και είμαστε πολλά παιδιά και είμαστε μια κοινότητα ολόκληρη ανθρώπων που συναντιόμαστε», ανέφερε στη συνέχεια ο καλλιτέχνης.