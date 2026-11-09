Πάπας Λέων: Συνάντησε θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από καθολικούς κληρικούς

Πέντε θύμα σεξουαλικές κακοποίησης από καθολικούς κληρικούς στο Μπουένος Άιρες, συνάντησε σήμερα ο πάπας Λέων ΙΔ΄, κατά τη δεύτερη ημέρα της περιοδείας του στην Αργεντινή.

Η συνάντηση διήρκεσε πάνω από μια ώρα, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό. «Ο πάπας συνομίλησε ξεχωριστά με τον καθένα, ακούγοντας τις αφηγήσεις τους, τις επώδυνες προσωπικές ιστορίες τους και τις προτάσεις τους για ενίσχυση των οδών ίασης στους κόλπους της Εκκλησίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Λέων, ο πρώτος Αμερικανός προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, πραγματοποιεί περιοδεία σε τρεις χώρες της Λατινικής Αμερικής, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 17 Νοεμβρίου.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Λέων συναντά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς σε ταξίδι του στο εξωτερικό, καθώς στόχος του είναι να συμβάλει στην αποκατάσταση της εικόνας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, που έχει πληγεί από τέτοια σκάνδαλα.