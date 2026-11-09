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Άγιος Παντελεήμονας: Οι τοξικολογικές εξετάσεις θα λύσουν τον «γρίφο» με την αιτία θανάτου της 24χρονης – Είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της

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Άγιος Παντελεήμονας- πτώμα- βαλίτσα
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Οι τοξικολογικές εξετάσεις ενδεχομένως να λύσουν το μυστήριο με την αιτία θανάτου της 24χρονης κοπέλας, με καταγωγή από τη Μπουρκίνα Φάσο, η σορός της οποίας βρέθηκε σε βαλίτσα, το βράδυ της Κυριακής (8/11) στον Άγιο Παντελεήμονα.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, παρά τη νεκροψία-νεκροτομή που διενεργήθηκε σήμερα, η αιτία θανάτου παραμένει απροσδιόριστη.

Η 24χρονη εντοπίστηκε σε εμβρυϊκή στάση και με δεμένα τα πόδια, ενώ ο χρόνος θανάτου της προσδιορίζεται σε λιγότερο από επτά ημέρες.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι το πτώμα δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις, ούτε τραύμα στο κεφάλι, και είχε αρχόμενη πέψη, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η εκπομπή «Αποκαλύψεις» στον ΑΝΤ1.

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Αναμένονται, πλέον, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, με τις αρχές να εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο ο θάνατος της 24χρονης να οφείλεται σε χρήση ναρκωτικών.

Είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της

Σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά, ένας φίλος της 24χρονης είχε δηλώσει την εξαφάνισή της, στις 29 Οκτωβρίου στο Αστυνομικό Τμήμα Κυψέλης. Αναμένεται εντός των επόμενων ωρών να κληθεί στην Αστυνομία, προκειμένου να καταθέσει για την υπόθεση.

Η ταυτοποίηση της σορού της γυναίκας έγινε σήμερα, μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων που υπήρχαν στη βάση της ΕΛΑΣ. Πληροφορίες της εκπομπής αναφέρουν ότι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο είχε απασχολήσει τις αρχές, ήταν το γεγονός ότι δεν κατείχε νόμιμα χαρτιά παραμονής στη χώρα μας. Αυτός ήταν, εξάλλου, ο λόγος που ήταν καταχωρημένα τα δακτυλικά της αποτυπώματα.

Άγιος Παντελεήμονας

Στο σημείο όπου εντοπίστηκε χθες η βαλίτσα με τη σορό της 24χρονης βρέθηκαν και σήμερα αστυνομικοί του τμήματος Οργανωμένου Εγκλήματος, που συνέλεξαν στοιχεία και μαρτυρίες, ενώ αναζητούν βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, προκειμένου να εξακριβώσουν ποιος εγκατέλειψε τη βαλίτσα στο πεζοδρόμιο, στη συμβολή της οδού Αλκαμένους με την οδό Ηπείρου.

Η μακάβρια ανακάλυψη

Ο συναγερμός στις αρχές σήμανε το βράδυ της Κυριακής (8/11), όταν ένας αλλοδαπός άνδρας, ηλικίας 29 ετών, εντόπισε τη βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα. Ο άνδρας αυτός μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου κατήγγειλε ότι αναδυόταν μια έντονη δυσάρεστη οσμή από τη βαλίτσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι προεξείχε ένα ανθρώπινο μέλος και όταν άνοιξαν τη βαλίτσα βρήκαν τη σορό.

Αμέσως απέκλεισαν την περιοχή, ενώ στο σημείο μετέβη και ιατροδικαστής, ο οποίος πραγματοποίησε αυτοψία.

 

 

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