Τσάβι για τον αγώνα της Ολλανδίας με την Ελλάδα: «Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά»

Στην επιστροφή του Φρένκι ντε Γιονγκ στην εθνική Ολλανδίας και στη δυνατότητα συνύπαρξής του με τον Τζόι Φέερμαν στη μεσαία γραμμή αναφέρθηκε ο ομοσπονδιακός προπονητής των «οράνιε», Τσάβι Ερνάντες, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε τη Δευτέρα (9/11), ενόψει των αναμετρήσεων με την Ελλάδα και τη Γερμανία για το Nations League.

Η Ολλανδία θα υποδεχθεί την Εθνική Ελλάδας την Παρασκευή (13/11), στις 21:45, στη «Johan Cruijff ArenA» του Άμστερνταμ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του δεύτερου ομίλου της League A. Πρόκειται για αναμέτρηση μεταξύ των δύο πρωτοπόρων του ομίλου, με τον Ισπανό τεχνικό να εκφράζει την εμπιστοσύνη του στις δυνατότητες της ομάδας του για πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η επιστροφή του Ντε Γιονγκ και η συνύπαρξη με τον Φέερμαν

Η επανένταξη του Ντε Γιονγκ στην εθνική ομάδα δημιουργεί νέα δεδομένα στη μεσαία γραμμή, καθώς ο Φέερμαν είχε αγωνιστεί κυρίως ως αμυντικός μέσος στην προηγούμενη διακοπή των συλλογικών υποχρεώσεων.

Ο Τσάβι Ερνάντες υποστήριξε ότι οι δύο ποδοσφαιριστές μπορούν να αγωνιστούν μαζί, επισημαίνοντας την ποιότητά τους και τη δυνατότητα του Ντε Γιονγκ να ανταποκρίνεται σε διαφορετικούς ρόλους.

«Οι καλοί παίκτες μπορούν πάντα να παίζουν μαζί. Ο Τζόι τα πηγαίνει πολύ καλά στην Ντόρτμουντ. Και ο Φρένκι είναι παίκτης κορυφαίου επιπέδου, που μπορεί να αγωνιστεί οπουδήποτε. Την Κυριακή έπαιξε πολύ καλά για την Μπαρτσελόνα ως ακραίος αμυντικός. Δεν θα ήταν η πρώτη μου σκέψη, φυσικά, αλλά τον έχω χρησιμοποιήσει ακόμα και ως κεντρικό αμυντικό. Είναι παίκτης κορυφαίας κλάσης, που σίγουρα θα βοηθήσει την ομάδα», ανέφερε.

Για να εξηγήσει τη θέση του, ο Ισπανός προπονητής επικαλέστηκε τη συνεργασία του με τον Αντρές Ινιέστα κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας.

«Όταν ήμουν παίκτης, πολλοί έλεγαν αρχικά ότι εγώ και ο Ινιέστα δεν μπορούσαμε να παίξουμε μαζί, υποστηρίζοντας ότι είχαμε το ίδιο προφίλ. Ε, κοιτάξτε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Ο Τζόι και ο Φρένκι σίγουρα μπορούν επίσης να παίξουν μαζί».

Ο Τσάβι αναφέρθηκε και στην κοινή τους θητεία στην Μπαρτσελόνα, εξηγώντας ότι ο Ντε Γιονγκ γνωρίζει τον τρόπο δουλειάς και την αγωνιστική του φιλοσοφία.

«Με γνωρίζει πολύ καλά, όπως γνωρίζει και το επιτελείο μου, τις ιδέες μου και τη φιλοσοφία μου. Πρέπει να είναι σημαντικός για εμάς στον αγωνιστικό χώρο, συνεισφέροντας με την προσωπικότητα και την εμπειρία του. Ως ένας από τους αρχηγούς μας, οφείλει να είναι ηγέτης. Διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να διαπρέψει σε αυτή την ομάδα».

Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι η προσφορά του Ολλανδού μέσου δεν αναγνωρίζεται πάντοτε στον βαθμό που θα έπρεπε, ιδιαίτερα όσον αφορά την τακτική του συμβολή.

«Πιστεύω ότι υποτιμάται, αλλά όχι από τους προπονητές ή τους συμπαίκτες του. Αν ρωτήσετε τους συμπαίκτες του ποιος είναι ο καλύτερος μέσος, θα απαντήσουν ο Φρένκι. Πρέπει να ακούτε τους ανθρώπους που δουλεύουν με τον Φρένκι καθημερινά. Δεν είμαι σίγουρος γιατί υποτιμάται· ίσως ο κόσμος να μην αντιλαμβάνεται πλήρως τι συμβαίνει στο γήπεδο από τακτική άποψη, πράγματα όπως το να “δεσμεύεις” τους αντιπάλους ή να δημιουργείς αριθμητική υπεροχή, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Είναι ένας ολοκληρωμένος παίκτης».

Οι επιλογές στην αποστολή και η διαχείριση των ποδοσφαιριστών

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Ολλανδίας αναφέρθηκε στη συντομότερη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, δίνοντας έμφαση στην αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης των διεθνών πριν από την αναμέτρηση με την Ελλάδα.

«Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Απλώς θα προετοιμάσουμε τους παίκτες. Πρέπει να αξιολογήσουμε αν χρειάζονται ξεκούραση ή όχι, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα είναι σε κατάλληλη κατάσταση για την Παρασκευή».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Μέμφις Ντεπάι, ο οποίος δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή. Ο Τσάβι εξήγησε ότι ο ποδοσφαιριστής χρειάζεται περισσότερο χρόνο συμμετοχής, ενώ έχει αντιμετωπίσει και πρόβλημα τραυματισμού.

«Δεν θέλω να μιλάω πολύ για παίκτες που δεν βρίσκονται στην αποστολή. Κατανοώ ότι ο Μέμφις αποτελεί ειδική περίπτωση. Γνωρίζει ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο συμμετοχής, ενώ αντιμετώπισε και έναν τραυματισμό. Γι’ αυτό, προς το παρόν, επιλέγουμε άλλους παίκτες για τη θέση “9”. Ωστόσο, η πόρτα παραμένει πάντα ανοιχτή για εκείνον».

Για τον Μπράιαν Μπρόμπι, ανέφερε ότι είχε επικοινωνήσει μαζί του και ότι ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται σε καλή κατάσταση, μετά την εμφάνισή του απέναντι στην Τσέλσι.

«Μιλήσαμε χθες. Αισθάνεται καλά και έπαιξε καλά εναντίον της Τσέλσι χθες. Μιλάω με όλους τους προπονητές. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τους παίκτες· η προστασία τους είναι πολύ σημαντική».

Αναφορικά με τον Ντόνιελ Μάλεν, ξεκαθάρισε ότι τον προτιμά στην κορυφή της επίθεσης, παρότι μπορεί να αγωνιστεί και στα άκρα.

«Ο Μάλεν αποδίδει καλύτερα ως “εννιάρι”. Μπορεί να αγωνιστεί και ως δεξιός εξτρέμ, αλλά τον προτιμώ ως κεντρικό επιθετικό».

Στο θέμα των επιλογών για τη μεσαία γραμμή, ο Ισπανός τεχνικός παραδέχθηκε ότι ο αποκλεισμός του Τέιλορ αποτέλεσε μία από τις δυσκολότερες αποφάσεις του, διευκρινίζοντας ότι εξακολουθεί να τον υπολογίζει.

«Κατά τη διάρκεια της πρώτης διακοπής για τις εθνικές ομάδες, η πιο δύσκολη απόφαση αφορούσε τον Ντεπάι· αυτή τη φορά ήταν ο αποκλεισμός του Τέιλορ. Έχουμε πολλούς μέσους, ειδικά τώρα που επέστρεψε ο Φρένκι, αλλά σίγουρα τον υπολογίζω».

Ο Τσάβι αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία με την εθνική Ελπίδων (U21) και στη δυνατότητα αξιοποίησης νεαρών ποδοσφαιριστών στην ανδρική ομάδα.

«Σίγουρα μπορώ να αξιοποιήσω τους Φαν Μόμελ και Ζεχίελ. Βρίσκομαι σε επαφή με την εθνική Ελπίδων (U21), με τον Ράιζιγκερ, τον Ράμζι, καθώς και τον Ντε Γιονγκ. Πιστεύω, ωστόσο, ότι είναι αρκετά καλοί ώστε να αγωνιστούν για εμάς».

Ο στόχος στο Nations League και η αγωνιστική εικόνα της Ολλανδίας

Ο Ισπανός προπονητής εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της Ολλανδίας στο Nations League, υποστηρίζοντας ότι οι ποδοσφαιριστές του διαθέτουν τις δυνατότητες να εξασφαλίσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση.

«Έχουμε εμπιστοσύνη στους παίκτες ότι μπορούν να φτάσουν στα προημιτελικά».

Αναλύοντας την έως τώρα παρουσία της ομάδας υπό την καθοδήγησή του, στάθηκε στην ανάγκη να παρουσιάζει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα από τα πρώτα λεπτά των αναμετρήσεων, χωρίς να περιμένει να βρεθεί πίσω στο σκορ για να αντιδράσει.

«Πρέπει να είμαστε τολμηροί και να εμπιστευόμαστε τη διαδικασία μας. Μερικές φορές αντιδρούμε ουσιαστικά μόνο όταν αναγκαζόμαστε να παλέψουμε για να επιστρέψουμε στο παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό από την αρχή κιόλας. Αποδώσαμε καλά όταν βρεθήκαμε πίσω στο σκορ απέναντι στη Γερμανία και την Ελλάδα. Εκείνο το γκολ εντός έδρας κόντρα στη Σερβία, το 2-1, ήταν φανταστικό. Όλοι ακούμπησαν την μπάλα όχι περισσότερες από δύο φορές ο καθένας και μάλιστα με τόση ταχύτητα».

Οι αναφορές στο Champions League, το VAR και την καθημερινότητά του

Η συζήτηση επεκτάθηκε στις εμφανίσεις των ολλανδικών συλλόγων στο Champions League, με τον Τσάβι να σχολιάζει τις αναμετρήσεις της PSV και της Φέγενορντ.

«Η PSV έπαιξε καλά στο Πόρτο. Η Φέγενορντ θα μπορούσε να είχε κερδίσει στη Σεβίλλη. Όμως, η νίκη δεν είναι ποτέ εύκολη υπόθεση· το Champions League είναι η κορυφαία διοργάνωση στον κόσμο».

Ερωτηθείς για τη χρήση του VAR, απέφυγε να αξιολογήσει τις αποφάσεις των διαιτητών, εκφράζοντας ωστόσο θετική άποψη για τη συμβολή της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο.

«Δεν είμαι εδώ για να κρίνω τους διαιτητές, αλλά πιστεύω όντως ότι το ποδόσφαιρο έχει γίνει πιο δίκαιο με το VAR».

Ο προπονητής της Ολλανδίας μίλησε ακόμη για τις απαιτήσεις της δουλειάς του, επισημαίνοντας ότι αφιερώνει σημαντικό μέρος της ημέρας στην παρακολούθηση αγώνων και την αξιολόγηση ποδοσφαιριστών.

«Αυτή την περίοδο, παρακολουθώ μερικές φορές πάνω από οκτώ αγώνες την ημέρα. Είναι η δουλειά μου, το πάθος μου, ειδικά τώρα που εργάζομαι εδώ και χρειάζεται να βλέπω τόσα πολλά παιχνίδια. Πρέπει να το συνδυάζω με την οικογενειακή μου ζωή, αλλά πραγματικά το απολαμβάνω».

Στη συνέχεια, ευχήθηκε στον Γκους Χίντινκ, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στο ποδόσφαιρο και ανακαλώντας τις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

«Χρόνια πολλά στον Γκους. Είναι θρύλος, όχι μόνο εδώ, αλλά και στην Ισπανία, στη La Liga. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι έχω παίξει εναντίον του επτά φορές! Είναι ένας ιστορικός προπονητής. Μάλιστα, τον συνάντησα τυχαία στο “Johan Cruijff ArenA”· ήταν ωραία στιγμή».

Κλείνοντας τις αναφορές του, ο Τσάβι μίλησε για τη ζωή του στο Άμστερνταμ και τον χρόνο που πέρασε στην ολλανδική πρωτεύουσα με τη σύζυγό του.

«Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ. Σχεδόν όλα είναι τέλεια, σχεδόν όλα, γιατί πρέπει να κερδίζουμε. Πέρασα λίγο χρόνο στο Άμστερνταμ με τη σύζυγό μου· επισκεφθήκαμε πολλά μέρη και το απόλαυσα πραγματικά. Απλώς έκανε λίγο κρύο! Πήγαμε στο Μουσείο Βαν Γκογκ και εξερευνήσαμε τα κανάλια».

Πέντε Ολλανδοί στο όριο καρτών ενόψει του αγώνα με τη Γερμανία

Εκτός από τις αγωνιστικές επιλογές, η Ολλανδία καλείται να διαχειριστεί και το ζήτημα των κίτρινων καρτών ενόψει της ολοκλήρωσης της φάσης των ομίλων.

Οι Βίρτζιλ φαν Ντάικ, Γιαν Πάουλ φαν Χέκε, Κουίντεν Τίμπερ, Γιούριεν Τίμπερ και Τιτζάνι Ρέιντερς βρίσκονται στο όριο τιμωρίας.

Εφόσον κάποιος από τους πέντε ποδοσφαιριστές δεχθεί κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση με την Ελλάδα, θα απουσιάσει από τον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων απέναντι στη Γερμανία, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου.