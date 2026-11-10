Χρυσό Παπούτσι: Στην 28η θέση ανέβηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης – Ποιος βρίσκεται στην κορυφή

Στην 28η θέση της κατάταξης για το Χρυσό Παπούτσι ανέβηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης, μετά το γκολ που σημείωσε στις 8 Νοεμβρίου, στην εκτός έδρας νίκη της Μπενφίκα με 3-2 επί της Εστρέλα Αμαδόρα. Ο Έλληνας επιθετικός έφτασε τα 11 γκολ και τους 16,5 βαθμούς, κερδίζοντας δέκα θέσεις, καθώς προηγουμένως βρισκόταν στην 38η.

Στην κορυφή της κατάταξης επέστρεψε ο Έντε Ολόκο της Λιεπάγια, ο οποίος έχει πετύχει 31 γκολ και συγκεντρώνει ισάριθμους βαθμούς. Ο επιθετικός ξεπέρασε τον Βραζιλιάνο διεθνή Ραφίνια της Μπαρτσελόνα, που ακολουθεί με 15 τέρματα και 30 βαθμούς. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Πέτερ Κρίστιανσεν της Βίκινγκ, με 18 γκολ και 27 βαθμούς.

Η κατάταξη για το ετήσιο βραβείο του πρώτου σκόρερ των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων επηρεάζεται από τον αριθμό των αγωνιστικών που έχουν διεξαχθεί, αλλά και από τους συντελεστές βαθμολόγησης κάθε διοργάνωσης. Τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης βρίσκονται ακόμη σε σχετικά πρώιμο στάδιο, με αποτέλεσμα οι πρώτοι σκόρερ τους να καταλαμβάνουν χαμηλότερες θέσεις. Αντίθετα, τα σκανδιναβικά πρωταθλήματα έχουν προχωρήσει σημαντικά.

Συγκεκριμένα, τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της κατάταξης της UEFA έχουν συντελεστή 2, εκείνα των χωρών από την 6η έως την 22η θέση συντελεστή 1,5, ενώ για τα υπόλοιπα ισχύει συντελεστής 1.

Η πρώτη 12άδα για το Χρυσό Παπούτσι