Ντόναλντ Τραμπ για Ουκρανία: «Θα έχει λίγο διαφορετικό σχήμα» μετά τον πόλεμο

Το ενδεχόμενο εδαφικών αλλαγών στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία άφησε ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι η χώρα θα έχει «λίγο διαφορετικό σχήμα» μετά τον πόλεμο. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε παράλληλα ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενόψει των νέων διαπραγματεύσεων που έχουν προγραμματιστεί στο Άμπου Ντάμπι.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS News, που μεταδόθηκε την Κυριακή (8/11), ο Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία των διαπραγματεύσεων, χωρίς να προσδιορίσει ποιες εδαφικές παραχωρήσεις θα μπορούσε να κληθεί να αποδεχθεί το Κίεβο.

Απαντώντας σε ερώτηση εάν εκτιμά ότι η Ουκρανία θα παραμείνει ελεύθερη και ανεξάρτητη μετά τον πόλεμο, δήλωσε: «Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, πιστεύω ότι θα συμβεί και ότι τελικά η Ουκρανία θα έχει λίγο διαφορετικό σχήμα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν αποσαφήνισε εάν η αναφορά του σε πιθανή αλλαγή των ουκρανικών συνόρων συνδέεται με συγκεκριμένη πρόταση της Ουάσινγκτον ή αποτελεί προσωπική εκτίμηση για το περιεχόμενο μιας μελλοντικής συμφωνίας.

Trump still thinks that if he had won the election earlier, the war in Ukraine would never have happened. However, he somehow forgets that during his first term, from 2017 to 2020, eastern and southern Ukraine were already occupied. Furthermore, in an interview, Trump likely hinted that Ukraine’s borders could change as part of a peace agreement. — WarTranslated (@wartranslated) November 9, 2026

Οι εδαφικές διεκδικήσεις της Ρωσίας και οι θέσεις του Κιέβου

Το ζήτημα των εδαφικών παραχωρήσεων εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Η Ρωσία, η οποία εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, διατηρεί υπό την κατοχή της περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας.

Η ρωσική κυβέρνηση απαιτεί από την Ουκρανία να αναγνωρίσει εδαφικές απώλειες, ακόμη και σε περιοχές που δεν βρίσκονται εξ ολοκλήρου υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων. Παράλληλα, επιμένει στον αποκλεισμό της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Αντίθετα, το Κίεβο έχει απορρίψει επανειλημμένα οποιαδήποτε συμφωνία θα νομιμοποιούσε τη ρωσική κατοχή ουκρανικών εδαφών. Η ουκρανική κυβέρνηση ζητεί άμεση κατάπαυση του πυρός και αξιόπιστες διεθνείς εγγυήσεις ασφαλείας, προκειμένου να αποτραπεί νέα ρωσική εισβολή.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ουκρανία επιδιώκει τη συμμετοχή των Ευρωπαίων συμμάχων της στις αποφάσεις για τη μεταπολεμική ασφάλεια της χώρας. Η Μόσχα, ωστόσο, διατηρεί επιφυλάξεις για την άμεση εμπλοκή των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, υποστηρίζοντας ότι οι βασικές διαπραγματεύσεις πρέπει να διεξαχθούν μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε τους Ευρωπαίους εταίρους της Ουκρανίας για το ενδεχόμενο νέων ρωσικών επιθέσεων σε γέφυρες κατά μήκος του ποταμού Δνίπερου.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Ουκρανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η Ρωσία σχεδιάζει να πλήξει τις συγκεκριμένες υποδομές, επιδιώκοντας να χωρίσει τη χώρα στα δύο.

Τραμπ: «Ο μόνος λόγος που θα τελειώσει ο πόλεμος θα είμαι εγώ»

Στη συνέντευξή του, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι ειρηνευτικές προσπάθειες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και εκτίμησε ότι ο πόλεμος θα τερματιστεί σύντομα, αποδίδοντας καθοριστικό ρόλο στις δικές του διπλωματικές πρωτοβουλίες.

«Πιστεύω ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει και θα τελειώσει σύντομα. Και ο μόνος λόγος που θα τελειώσει θα είμαι εγώ», ανέφερε.

Επανέλαβε επίσης τον ισχυρισμό ότι η ρωσική εισβολή δεν θα είχε πραγματοποιηθεί εάν βρισκόταν στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών τον Φεβρουάριο του 2022.

Αναφερόμενος στις δυσκολίες των διαπραγματεύσεων, ο Τραμπ στάθηκε στην προσωπική αντιπαλότητα μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού ομολόγου του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Κατά την εκτίμησή του, οι σχέσεις των δύο ηγετών αποτελούν πρόσθετο εμπόδιο στις προσπάθειες της Ουάσινγκτον για την επίτευξη συμφωνίας.

Όταν ρωτήθηκε ποιον από τους δύο εμπιστεύεται περισσότερο, απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη απάντηση.

«Θα προτιμούσα να μην το πω, αλλά τα πηγαίνω καλά και με τους δύο», δήλωσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε ακόμη την εκτίμηση ότι ο Πούτιν επιδιώκει να παρατείνει σκόπιμα τις διαπραγματεύσεις για να κερδίσει χρόνο.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε την πολιτική που έχει ακολουθήσει απέναντι στη Μόσχα, επικαλούμενος τις κυρώσεις και τα εμπορικά μέτρα που έχει επιβάλει κατά τη διάρκεια της προεδρίας του.

«Κανείς δεν έχει υπάρξει πιο σκληρός απέναντι στη Ρωσία από εμένα», υποστήριξε.

FT Exclusive: Volodymyr Zelenskyy has warned European partners that he expects Russia to launch sustained attacks on its bridges across the Dnipro river in an effort to cut the country in half. https://t.co/gb1Zl8Tq0W https://t.co/eZrG4z1DKe — Financial Times (@FT) November 9, 2026

Στις 10 και 11 Νοεμβρίου οι συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι

Οι δηλώσεις Τραμπ προηγούνται του νέου γύρου ειρηνευτικών συνομιλιών στο Άμπου Ντάμπι, που έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 10 και την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών της Ρωσίας και της Ουκρανίας, καθώς και Αμερικανών αξιωματούχων.

Σύμφωνα με το Reuters, τις Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να εκπροσωπήσουν ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ.

Στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων περιλαμβάνονται ο τερματισμός του πολέμου, η αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών, οι εγγυήσεις ασφαλείας για τη μεταπολεμική περίοδο και ανθρωπιστικά ζητήματα.

Η συνάντηση θα είναι η πρώτη τριμερής επαφή με αμερικανική διαμεσολάβηση μετά τις διαπραγματεύσεις του περασμένου Φεβρουαρίου.

Πριν από τις συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι, Αμερικανοί διαπραγματευτές αναμένεται να πραγματοποιήσουν επαφές στις Βρυξέλλες με εκπροσώπους ευρωπαϊκών χωρών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Οι συζητήσεις αυτές θα επικεντρωθούν στις εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να παρασχεθούν στην Ουκρανία, καθώς και στη διαμόρφωση του μελλοντικού πλαισίου ασφάλειας στην Ευρώπη.

Παρά την εκτίμηση του Αμερικανού προέδρου ότι η επίτευξη συμφωνίας βρίσκεται κοντά, η Μόσχα και το Κίεβο εξακολουθούν να διαφωνούν τόσο για το εδαφικό ζήτημα όσο και για τους όρους που θα καθορίσουν την ασφάλεια της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο.