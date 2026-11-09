Παύλος Μαρινάκης για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: «Δεν υπήρξε καμία, ούτε συνεννόηση ούτε επικοινωνία με την Τουρκία για το έργο αυτό»

Τη διαβεβαίωση ότι δεν ζητήθηκε ούτε πρόκειται να ζητηθεί άδεια από την Τουρκία για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας παράλληλα τους ισχυρισμούς ότι η ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας συνεπάγεται αναγνώριση τουρκικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ευθέως» του ΕΡΤnews, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αναφέρθηκε στην πορεία του έργου και στις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί, ενώ απάντησε στην κριτική της αντιπολίτευσης για την εξωτερική πολιτική. Η συζήτηση επεκτάθηκε στις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, στις υποθέσεις των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν την οικονομία, την καθημερινότητα των πολιτών και την ασφάλεια των πανεπιστημίων.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου και η γαλλική ρηματική διακοίνωση

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η αδειοδότηση για την ηλεκτρική διασύνδεση πραγματοποιήθηκε μέσω των αρμόδιων ελληνικών και κυπριακών αρχών, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε διαδικασία με την Τουρκία.

«Έγινε ακριβώς ό,τι είχαμε πει ότι θα γίνει», ανέφερε, εξηγώντας ότι η γαλλική εταιρεία υπέβαλε τα απαραίτητα αιτήματα στις αρχές της Ελλάδας και της Κύπρου. Ακολούθησε η επεξεργασία τους και η έκδοση της προβλεπόμενης άδειας, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου Εξωτερικών, ενώ στη συνέχεια εκδόθηκε και η σχετική NAVTEX.

Αναφερόμενος στη ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας, διευκρίνισε ότι πρόκειται για μορφή διπλωματικής επικοινωνίας μεταξύ κρατών, η οποία, όπως υποστήριξε, δεν συνιστά διαδικασία αδειοδότησης ούτε αναγνωρίζει κυριαρχικά δικαιώματα.

«Η ρηματική διακοίνωση αυτή είναι ο ηπιότερος τρόπος επικοινωνίας μηνυμάτων μεταξύ των κρατών. Δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Δεν συνιστά σε καμία περίπτωση άδεια πουθενά», τόνισε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τις ερμηνείες που συνδέουν τη γαλλική ενημέρωση με αποδοχή τουρκικών αξιώσεων, υποστηρίζοντας ότι βασίζονται είτε σε εσφαλμένη ανάγνωση των δεδομένων είτε σε προσπάθεια δημιουργίας κλίματος ανησυχίας.

Ερωτηθείς εάν η ελληνική πλευρά γνώριζε το περιεχόμενο της διακοίνωσης, απάντησε «Βεβαίως», επισημαίνοντας ότι οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν εντάσσονται στις προβλεπόμενες διαδικασίες του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν γνωρίζει προσωπικά το περιεχόμενο του συγκεκριμένου διπλωματικού εγγράφου, καθώς δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές του. Όπως εξήγησε, βασίζεται στην ενημέρωση του αρμόδιου υπουργείου Εξωτερικών και στον χαρακτήρα της διαδικασίας.

«Προσωπικά, το περιεχόμενο δεν είναι αρμοδιότητά μου να το γνωρίζω. Όμως μένω στη διαβεβαίωση και όχι μόνο σε αυτή καθαυτή τη διαβεβαίωση του αρμόδιου υπουργείου, αλλά και στη φύση των ρηματικών διακοινώσεων. Μια ρηματική διακοίνωση δεν συνιστά διαδικασία αδειοδότησης ούτε θα μπορούσε να αποτελέσει κάτι τέτοιο», σημείωσε.

Σε ερώτηση για το εάν η κυβέρνηση είχε προηγούμενη γνώση της έκδοσης της διακοίνωσης και συμμετείχε στη σύνταξή της, ο Παύλος Μαρινάκης επισήμανε ότι η Γαλλία έχει άμεσο ενδιαφέρον για το έργο, καθώς συμμετέχουν σε αυτό δύο γαλλικές εταιρείες. Πρόσθεσε ότι, βάσει της ενημέρωσης που έχει λάβει από τα συναρμόδια υπουργεία, έχουν ενημερωθεί και άλλα κράτη της περιοχής.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ευρωπαϊκή διάσταση της ηλεκτρικής διασύνδεσης, η οποία αποσκοπεί στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου.

«Είναι ένα ξεκάθαρο έργο διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ευρώπης», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι η Κύπρος αποτελεί το μοναδικό κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν διαθέτει ηλεκτρική διασύνδεση.

«Δεν υπήρξε καμία συνεννόηση με την Τουρκία»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε ότι προηγήθηκε επικοινωνία μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας για την υλοποίηση του έργου.

«Δεν υπήρξε καμία, ούτε συνεννόηση ούτε επικοινωνία μεταξύ της ελληνικής και της τουρκικής πλευράς για το έργο αυτό. Θέλω να είμαι σαφής», υπογράμμισε.

Σχολιάζοντας τη δήλωση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ότι «όλα είναι καλά», απέφυγε να προχωρήσει σε εκτίμηση για τις προθέσεις της τουρκικής πλευράς.

Ανέφερε, ωστόσο, ότι μετά την ελληνική NAVTEX εκδόθηκε αντίστοιχη τουρκική οδηγία, η οποία, όπως υποστήριξε, δεν παράγει αποτέλεσμα και δεν επηρεάζει ούτε τις ελληνικές θέσεις ούτε την εξέλιξη της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

«Αυτό το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι στο έργο αυτό, και το λέω ξανά και ξανά, καμία άδεια ή με οποιονδήποτε τρόπο διαδικασία αδειοδοτική δεν ζητήθηκε ούτε επρόκειτο να ζητηθεί από κανένα άλλο κράτος πέραν της Ελλάδας και της Κύπρου», δήλωσε.

Για το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και τον αναμενόμενο απόπλου του πλοίου που θα συμμετάσχει στο έργο, δεν έδωσε συγκεκριμένη ημερομηνία, εξηγώντας ότι μπορεί να μεταφέρει μόνο την επίσημη ενημέρωση που διαθέτει.

Διαβεβαίωσε, πάντως, ότι η υλοποίηση προχωρά βάσει του προγραμματισμού, υπό την παρακολούθηση του υπουργείου Εξωτερικών και των συναρμόδιων υπουργείων.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των κυριαρχικών δικαιωμάτων, υποστήριξε ότι η ελληνική πλευρά δεν πρόκειται να προβεί σε υποχωρήσεις ή να θέσει τέτοια ζητήματα υπό διαπραγμάτευση.

«Εμείς δεν κρύβουμε τα λόγια μας, δεν υποχωρούμε, δεν βάζουμε ποτέ στο ζύγι ή στη διαπραγμάτευση ζητήματα κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτό είναι σαφές», ανέφερε.

Παράλληλα, συνέδεσε την ολοκλήρωση του έργου με την ανάγκη διατήρησης της περιφερειακής σταθερότητας.

«Η Ελλάδα οφείλει να προχωρήσει το έργο αυτό με έναν τρόπο που θα διαφυλαχθεί η ειρήνη στην περιοχή, χωρίς υποχώρηση», σημείωσε.

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Η κριτική στην αντιπολίτευση και η ενημέρωση των κομμάτων

Απαντώντας στις αντιδράσεις για τη γαλλική διακοίνωση, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι ορισμένοι πολιτικοί παράγοντες είχαν αρχικά προεξοφλήσει πως η ηλεκτρική διασύνδεση δεν θα προχωρούσε και, μετά τις εξελίξεις στην αδειοδότηση, μετέφεραν την κριτική τους στο ζήτημα της Τουρκίας.

«Το κλίμα αυτό καλλιεργείται από κάποιους οι οποίοι αρχικά επένδυαν στο ότι δεν θα γίνει το έργο, προεξοφλώντας ακόμα μία, εντός εισαγωγικών, εθνική ήττα και έπεσαν έξω», υποστήριξε.

Διευκρίνισε ότι δεν αποδίδει την επιχειρηματολογία περί εθνικής ήττας στο σύνολο της αντιπολίτευσης. Ειδικότερα, ανέφερε ότι ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής δεν χρησιμοποίησε ανάλογη ρητορική, ενώ επισήμανε ότι ούτε το ΠΑΣΟΚ υιοθέτησε αντίστοιχη θέση για το καλώδιο, επικαλούμενος τις τοποθετήσεις του Δημήτρη Μάντζου και του Νίκου Ανδρουλάκη.

Για το αίτημα ενημέρωσης των πολιτικών κομμάτων σχετικά με τη ρηματική διακοίνωση, διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο Εξωτερικών θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες.

«Αλίμονο αν δεν υπάρξει ενημέρωση από το υπουργείο», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί στον κατάλληλο χρόνο, καθώς το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και η αδειοδοτική διαδικασία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την εξωτερική πολιτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τις αιτιάσεις περί διεθνούς απομόνωσης της Ελλάδας και υποχώρησης σε εθνικά ζητήματα.

Επικαλέστηκε τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, καθώς και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, μέσω του οποίου, όπως υποστήριξε, αποτυπώθηκαν τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων και των αμυντικών δυνατοτήτων, με την αναβάθμιση των F-16, το πρόγραμμα των F-35 και την προμήθεια των μαχητικών Rafale.

«Δεν θυμάμαι άλλη κυβέρνηση, σε συνέχεια της υπηρέτησης μιας διαχρονικής εθνικής θέσης, μέσα στα πιο δύσκολα χρόνια πολέμων και κρίσεων, να έχει προχωρήσει όλα αυτά», υποστήριξε, συνδέοντας τις κυβερνητικές επιλογές με την αξιοπιστία της χώρας και τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.

Ζήτησε, παράλληλα, να περιοριστεί η πολιτική αντιπαράθεση στα εθνικά ζητήματα, σημειώνοντας ότι τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιδιώκουν να απαντούν χωρίς άσκοπη όξυνση.

«Θεωρώ ότι στα εθνικά θέματα δεν πρέπει να τσακωνόμαστε. Γενικά δεν είναι καλό να τσακωνόμαστε», ανέφερε.

«Εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε ούτε τα εθνικά θέματα ούτε όλες αυτές τις σοβαρές συζητήσεις ως μια ευκαιρία για πατριδοκαπηλία. Τα αντιλαμβανόμαστε ως την πιο σοβαρή άσκηση πολιτικής, που χρειάζεται υπευθυνότητα και αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Η απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα για τη διαφθορά και τη Δικαιοσύνη

Σε άλλο μέρος της συνέντευξης, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε στις κατηγορίες του Αλέξη Τσίπρα περί διαφθοράς της κυβέρνησης και προσωπικής πολιτικής ευθύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς και στις αναφορές του πρώην πρωθυπουργού σε ενδεχόμενη λογοδοσία ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η πολιτική λογοδοσία πραγματοποιείται μέσω των εκλογών, υπενθυμίζοντας τα αποτελέσματα των αναμετρήσεων του 2023, μετά τις οποίες ο Αλέξης Τσίπρας αποχώρησε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

«Όλοι όσοι είμαστε στην πολιτική λογοδοτούμε και ειδικά ο κύριος Τσίπρας το γνωρίζει, γιατί είναι ο παλαιότερος πολιτικός αρχηγός αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα. Λογοδότησε στους πολίτες και εκρίθη ότι έπρεπε να φύγει από την εξουσία», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές, οι οποίες βάσει των δηλώσεων του πρωθυπουργού προγραμματίζονται για το 2027, θα αποτελέσουν το πεδίο αξιολόγησης των πολιτικών δυνάμεων από τους πολίτες.

Για τις αναφορές στη Δικαιοσύνη, απέρριψε το ενδεχόμενο πολιτικά πρόσωπα να προεξοφλούν δικαστικές αποφάσεις.

«Το ποιος θα λογοδοτήσει και πότε στη Δικαιοσύνη θα το κρίνει η Δικαιοσύνη. Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι δικαστής», τόνισε.

Κατηγόρησε, παράλληλα, τον πρώην πρωθυπουργό ότι χρησιμοποιεί ρητορική που παραπέμπει σε ποινικοποίηση της πολιτικής αντιπαράθεσης και στοχοποίηση πολιτικών αντιπάλων.

Αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών, υποστήριξε ότι ένα σημαντικό μέρος της έχει εξεταστεί από την ανώτατη ηγεσία του Αρείου Πάγου, ενώ άλλο μέρος βρίσκεται στη Δικαιοσύνη σε δεύτερο βαθμό.

Επισήμανε ότι οι σχετικές δικαστικές διατάξεις εκδόθηκαν από αρμόδιους δικαστικούς λειτουργούς και όχι από την κυβέρνηση ή πολιτικό κόμμα.

Στις κατηγορίες περί διαφθοράς, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε με αναφορές στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αμφισβητώντας την αξιοπιστία της κριτικής του Αλέξη Τσίπρα σε ζητήματα ηθικής και διαφάνειας.

«Όλο αυτό με τη διαφθορά, όλο αυτό με τα μαθήματα ηθικής, ειδικά από τον κύριο Τσίπρα, δεν νομίζω ότι τα αγοράζει κανένας», δήλωσε.

Υποστήριξε ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει υποχρέωση να απαντά στους πολίτες, αλλά η αξιολόγηση της πολιτικής της πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις αποφάσεις προηγούμενων κυβερνήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην υπόθεση Novartis, την οποία χαρακτήρισε «σκευωρία», υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορίες εις βάρος πολιτικών προσώπων επηρέασαν τόσο τη δημόσια παρουσία όσο και την προσωπική τους ζωή.

Επικαλέστηκε επίσης τις δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρου Κοντονή, σχετικά με τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα. Υποστήριξε ότι αντίστοιχες καταγγελίες για υπουργό της σημερινής κυβέρνησης θα προκαλούσαν εντονότερες πολιτικές αντιδράσεις.

Οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και η στάση απέναντι στον Άδωνι Γεωργιάδη

Ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική στις νομοθετικές παρεμβάσεις του 2015 και του 2019 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι οδήγησαν σε πρόωρες αποφυλακίσεις χιλιάδων κρατουμένων και σε μείωση των ποινών για σοβαρά αδικήματα.

Απαντώντας στην επισήμανση ότι οι Ποινικοί Κώδικες χρειάζονταν εκσυγχρονισμό, τόνισε ότι η νομοθετική ευθύνη δεν περιορίζεται στις εισηγήσεις των επιστημονικών επιτροπών.

«Οι επιστήμονες εισηγούνται, οι βουλευτές ψηφίζουν», ανέφερε.

Ως παραδείγματα χρησιμοποίησε τις διατάξεις για τον ομαδικό βιασμό, τον βιασμό ανηλίκου και τη μέγιστη διάρκεια της πρόσκαιρης κάθειρξης, αντιπαραβάλλοντας τις επιλογές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με τις μεταγενέστερες αλλαγές της Νέας Δημοκρατίας.

Υποστήριξε ότι η αυστηροποίηση των ποινών αποτέλεσε συνειδητή κυβερνητική επιλογή, έπειτα από επιστημονικές εισηγήσεις.

«Ήταν πολιτική επιλογή η δική μας να αυστηροποιήσει το πλαίσιο αυτό, για να στείλουμε και ένα μήνυμα ότι δεν υπάρχει ατιμωρησία», σημείωσε.

Ερωτηθείς για τις δημόσιες παρεμβάσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα, μεταξύ άλλων και για την υπόθεση της Βενεζουέλας, αρνήθηκε ότι υπάρχει διαφορετική κυβερνητική γραμμή.

Υποστήριξε ότι ο υπουργός Υγείας έχει προσωπικούς λόγους να αντιδρά έντονα, καθώς συγκαταλέγεται στα πολιτικά πρόσωπα που βρέθηκαν αντιμέτωπα με κατηγορίες στην υπόθεση Novartis, με επιπτώσεις στην οικογένεια, στους φίλους και στους ψηφοφόρους του.

Πρόσθεσε ότι οι τοποθετήσεις του Άδωνι Γεωργιάδη έγιναν δημόσια και επώνυμα, χωρίς ανώνυμες καταγγελίες.

Αναφορικά με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες για ποινικές υποθέσεις, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν επιθυμεί να μετατραπεί η Βουλή σε δικαστήριο.

«Εμείς δεν θέλουμε να ποινικοποιήσουμε την πολιτική ζωή του τόπου», ανέφερε.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η διαβίβαση δικογραφίας στη Βουλή κατόπιν μήνυσης πολιτικού αρχηγού διαφέρει από τη διαβίβαση δικογραφίας που προκύπτει από αυτεπάγγελτη δικαστική έρευνα.

Οι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι καταγγελίες για διαφθορά

Για την κατάσταση του κράτους δικαίου, ο Παύλος Μαρινάκης επικαλέστηκε τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι καταγράφουν βελτίωση στη λειτουργία των ελληνικών θεσμών.

Όπως ανέφερε, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των κρατών που λαμβάνουν σχετικά περιορισμένο αριθμό συστάσεων, σημειώνοντας ότι 15 χώρες έχουν λιγότερες συστάσεις από την Ελλάδα.

Πρόσθεσε ότι έχει καταγραφεί πρόοδος σε τρεις από τις τέσσερις συστάσεις που εξακολουθούν να εκκρεμούν.

«Δεν λέω ότι δεν έχουμε ακόμη εστίες, προφανώς δεν λέω ότι δεν πρέπει να κάνουμε κι άλλα. Αλλά όταν σου λένε ότι έχεις βελτίωση, όταν τα αντίστοιχα αναγνωρίζουν και όλες οι άλλες επίσημες εκθέσεις, δεν μπορεί να τρελάθηκαν όλοι αυτοί», υποστήριξε.

Διευκρίνισε ότι οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται από ευρωπαϊκούς θεσμούς και ανεξάρτητους τεχνοκρατικούς μηχανισμούς, στους οποίους η ελληνική πλευρά υποβάλλει στοιχεία για τις νομοθετικές παρεμβάσεις και τις μεταρρυθμίσεις.

Σχολιάζοντας τη συνολική κριτική της αντιπολίτευσης για τη διαφθορά, υποστήριξε ότι η επαναλαμβανόμενη προβολή καταγγελιών μπορεί να διαμορφώνει στην κοινή γνώμη εικόνα που δεν αποτυπώνει απαραίτητα την πραγματική κατάσταση.

Ως παράδειγμα επικαλέστηκε τη δημόσια συζήτηση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, υποστηρίζοντας ότι η αναπαραγωγή ισχυρισμών περί παράνομου φορτίου και συγκάλυψης από τον πρωθυπουργό επηρέασε την αντίληψη μεγάλου μέρους της κοινωνίας.

Στη συνέχεια, παρουσίασε στοιχεία για τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, απαντώντας στις κατηγορίες περί κακοδιαχείρισης.

Για τους μετακλητούς υπαλλήλους, υποστήριξε ότι, εάν εξαιρεθούν οι θέσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο αριθμός τους στη γενική κυβέρνηση είναι μικρότερος σε σύγκριση με το 2019.

Αντίστοιχα, για τις απευθείας αναθέσεις, ανέφερε ότι, εξαιρουμένης της τοπικής αυτοδιοίκησης, η αξία τους αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο του 10% της συνολικής αξίας των συμβάσεων.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η παραδοχή για την καθυστέρηση της μεταρρύθμισης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Παύλος Μαρινάκης στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για σοβαρό ζήτημα και ότι η κυβέρνηση καθυστέρησε να προχωρήσει στις αναγκαίες αλλαγές.

Ειδικότερα, παραδέχθηκε ότι η μεταρρύθμιση που οδήγησε στη μεταφορά του οργανισμού στην ΑΑΔΕ πραγματοποιήθηκε με καθυστέρηση.

«Εκεί πράγματι αργήσαμε και μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση που κάναμε και πήγε ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, την κάναμε κατόπιν εορτής και πήραμε το πολιτικό κόστος και την ευθύνη. Αλλά την κάναμε τη μεταρρύθμιση και την κάναμε μόνοι», ανέφερε.

Σχετικά με την εμπλοκή πολιτικών προσώπων, υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση παρουσίασε ως υπόδικους βουλευτές για τους οποίους δεν είχαν διαπιστωθεί δικαστικά επαρκείς ενδείξεις παραπομπής.

Συγκεκριμένα, ισχυρίστηκε ότι για οκτώ από τους έντεκα βουλευτές που είχαν απασχολήσει τη σχετική συζήτηση δεν προέκυπταν τέτοιες ενδείξεις.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν εξαντλείται στο ζήτημα ενδεχόμενης εμπλοκής βουλευτών, ενώ αναγνώρισε ότι στη χώρα εξακολουθούν να υπάρχουν φαινόμενα διαφθοράς που απαιτούν αντιμετώπιση.

«Δεν υπάρχει προφανώς κυβέρνηση η οποία και την εγκληματικότητα μπορεί να εξαφανίσει από τη μία μέρα στην άλλη. Συνεχίζουν και υπάρχουν εστίες διαφθοράς, αλλά να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους», σημείωσε.

Οι ελλείψεις στην εκπαίδευση και η κατάσταση στη δημόσια υγεία

Η συζήτηση επεκτάθηκε στα προβλήματα της καθημερινότητας, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να αναγνωρίζει ότι παραμένουν σημαντικές εκκρεμότητες, παρά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις.

Σχετικά με τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία, υποστήριξε ότι έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 50.000 διορισμοί, με ιδιαίτερη μέριμνα για την ειδική αγωγή.

Επικαλέστηκε επίσης το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών, καθώς και την επέκταση των πρότυπων και πειραματικών σχολείων.

Αναγνώρισε, πάντως, ότι απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις στα προγράμματα σπουδών και στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.

«Να συζητήσουμε για την ταχύτητα, αν έπρεπε να τρέξουμε πιο γρήγορα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών απαιτεί χρόνο.

Για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, υποστήριξε ότι το προσωπικό έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 10%, ενώ έχουν αναβαθμιστεί περισσότερα από 80 νοσοκομεία και 150 Κέντρα Υγείας, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αναφέρθηκε επίσης στη διαπραγμάτευση για την εξασφάλιση των ευρωπαϊκών πόρων, υποστηρίζοντας ότι τα συγκεκριμένα κονδύλια προσέφεραν σημαντική οικονομική στήριξη στη χώρα.

Η ακρίβεια, το στεγαστικό και οι διαχρονικές οικονομικές δυσκολίες

Ο Παύλος Μαρινάκης αναγνώρισε ότι η ακρίβεια και το στεγαστικό πρόβλημα αποτελούν δύο από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά.

Στάθηκε επίσης στο κυκλοφοριακό πρόβλημα, επισημαίνοντας τον χρόνο που χάνουν καθημερινά οι εργαζόμενοι στις μετακινήσεις τους.

Μάλιστα, εξέφρασε αμφιβολίες για το εάν οποιαδήποτε κυβέρνηση θα μπορούσε να επιλύσει οριστικά το κυκλοφοριακό, χωρίς να αμφισβητήσει τη σοβαρότητά του.

«Όσες και να είναι οι επιτυχίες που θέλεις να προβάλεις, οι βελτιώσεις για να είμαστε πιο ακριβείς, άλλα τόσα είναι τα προβλήματα», ανέφερε.

Υποστήριξε ότι η αξιολόγηση των κυβερνήσεων πρέπει να γίνεται σε σύγκριση τόσο με την κατάσταση που παρέλαβαν όσο και με τις συνθήκες που επικρατούν στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι διαδοχικές κρίσεις, από την οικονομική κρίση μέχρι την πανδημία, έχουν δημιουργήσει συσσωρευμένη δυσαρέσκεια στην κοινωνία.

Απέδωσε μεγάλο μέρος των σημερινών οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων στις πολιτικές που εφαρμόστηκαν από τη δεκαετία του 1980 και μετά, κάνοντας λόγο για επιλογές που στηρίχθηκαν στον δανεισμό και στη μεταφορά οικονομικών βαρών στις επόμενες γενιές.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη δυσκολία των νέων να αποκτήσουν κατοικία, στις απώλειες των συνταξιούχων κατά τη μνημονιακή περίοδο και στις επιβαρύνσεις των ελεύθερων επαγγελματιών από τον νόμο Κατρούγκαλου.

Άσκησε επίσης κριτική στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντας το τρίτο μνημόνιο «αχρείαστο» και υποστηρίζοντας ότι επιβάρυνε τη χώρα με περισσότερα από 120 δισ. ευρώ.

«Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι δεν πρέπει να ξαναπαιχτεί αυτό το έργο. Δεν πρέπει ξανά να γυρίσουμε στη λογική του όποιος δώσει τα περισσότερα κερδίζει», ανέφερε, απορρίπτοντας την πολιτική των παροχών χωρίς αντίστοιχη δημοσιονομική κάλυψη.

Για τον πληθωρισμό, παραδέχθηκε ότι ο γενικός δείκτης στην Ελλάδα κινήθηκε τους τελευταίους μήνες σε υψηλότερα επίπεδα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Απέδωσε τη διαφορά κυρίως στο ενεργειακό κόστος και στην εξάρτηση της χώρας από συγκεκριμένες εισαγωγές ενέργειας.

Αντίθετα, υποστήριξε ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα διαμορφώθηκε, κατά τους περισσότερους μήνες των τελευταίων ετών, σε επίπεδα χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Αναφέρθηκε στους κυβερνητικούς ελέγχους και στα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στην αγορά, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι οι υψηλές τιμές στα προϊόντα εξακολουθούν να επιβαρύνουν τους καταναλωτές.

«Η απάντηση στον πληθωρισμό δεν είναι ο λαϊκισμός. Η απάντηση στον πληθωρισμό δεν είναι η πλειοδοσία», τόνισε.

Ως βασικές κυβερνητικές επιλογές παρουσίασε τη μείωση της φορολογίας, την ενίσχυση των επενδύσεων, των εξαγωγών και της απασχόλησης, καθώς και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Υποστήριξε ότι η ανάπτυξη της οικονομίας και η αύξηση των φορολογικών εσόδων επιτρέπουν τη διάθεση περισσότερων πόρων για την οικονομική ενίσχυση των πολιτών.

«Αυτή για μένα είναι η φράση κλειδί. Τα όσα παραπάνω μπορούμε», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι η αποτίμηση του κυβερνητικού έργου δεν πρέπει να περιορίζεται στους οικονομικούς δείκτες, αλλά να περιλαμβάνει τη λειτουργία των θεσμών και τις προοπτικές των επόμενων γενεών.

Η ασφάλεια στα πανεπιστήμια και οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης

Στο ζήτημα της ασφάλειας των δημόσιων πανεπιστημίων αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή πρόσφατη επίθεση σε πανεπιστημιακό χώρο, την οποία οι συνομιλητές χαρακτήρισαν δολοφονική.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι από το 2019 έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές αλλαγές, αρχής γενομένης από την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου για παράνομες πράξεις.

Όπως εξήγησε, η Ελληνική Αστυνομία μπορεί να παρεμβαίνει στους πανεπιστημιακούς χώρους όταν διαπιστώνεται παραβατική δραστηριότητα, χωρίς να απαιτείται ειδική άδεια ή πρόσθετη διαδικασία.

Αναφορικά με την πανεπιστημιακή αστυνομία, παραδέχθηκε ότι ο αρχικός σχεδιασμός αναπροσαρμόστηκε, καθώς κρίθηκε πως η αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών παραβατικότητας, κυρίως σε ιδρύματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, απαιτεί την επέμβαση της κανονικής αστυνομίας.

Επικαλέστηκε περιστατικά εγκληματικής δραστηριότητας σε πανεπιστημιακούς χώρους, αναφέροντας ως παράδειγμα τον εντοπισμό παρασκευαστηρίου μολότοφ σε υπόγειο πανεπιστημιακής εγκατάστασης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πειθαρχικές κυρώσεις για φοιτητές που συμμετέχουν σε επεισόδια, καθώς και στις αστικές ευθύνες για την πρόκληση υλικών ζημιών.

Όπως εξήγησε, η κυβερνητική επιδίωξη είναι να μην επιβαρύνονται αποκλειστικά οι φορολογούμενοι με το κόστος αποκατάστασης των καταστροφών.

Πρόσθεσε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι προδιαγραφές για την εφαρμογή πρόσθετων πρωτοκόλλων ασφαλείας, στα οποία περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση καμερών επιτήρησης.

Ο Παύλος Μαρινάκης αναγνώρισε, ωστόσο, ότι η αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα πανεπιστήμια καθυστέρησε επί δεκαετίες και ότι, παρά τις παρεμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, απαιτούνται επιπλέον μέτρα.

«Όσοι έχουμε περάσει από δημόσιο πανεπιστήμιο ξέρουμε ότι παρέμενε το ζήτημα της ασφάλειας με τις μεγαλύτερες και πιο ανοιχτές πληγές», ανέφερε.

Καταλήγοντας, υποστήριξε ότι οι συνθήκες στα πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν βελτιωθεί σε σχέση με το παρελθόν, επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη να προχωρήσουν ταχύτερα οι παρεμβάσεις που εξακολουθούν να εκκρεμούν.