Τραμπ για Ιράν: Βλέπει προοπτικές τερματισμού της σύγκρουσης, αλλά δεν αποκλείει στρατιωτική επίθεση

Ανοιχτό διατηρεί το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης κατά του Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, παρά την εκτίμησή του ότι διαμορφώνεται θετική δυναμική για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, αναφέρθηκε στις συνομιλίες που είχε νωρίτερα με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σύντομα.

«Συζητήθηκαν πολλά σχετικά με το Ιράν. Σε αυτό το στάδιο, η ανάληψη στρατιωτικής δράσης δεν φαίνεται να είναι κάτι απολύτως απαραίτητο, αλλά είμαστε έτοιμοι για δράση ανά πάσα στιγμή», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «δεν εγγυώμαι τίποτα».

Αναφερόμενος στις προοπτικές αποκλιμάκωσης, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον παραμένει έτοιμη να αναλάβει στρατιωτική δράση, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

«Βλέπουμε μια δυναμική που οδηγεί στο τέλος αυτής της σύγκρουσης. Πιστεύω ότι θα τελειώσει αρκετά σύντομα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι και η Σαουδική Αραβία υποστηρίζει μια διπλωματική λύση.

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Η ανάρτηση Τραμπ για το Ιράν και τις χώρες του Κόλπου

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφερθεί μέσω ανάρτησής του στη στάση των χωρών της περιοχής, υποστηρίζοντας ότι επιθυμούν τη διατήρηση των υφιστάμενων περιορισμών σε βάρος του Ιράν.

«Το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και άλλες χώρες θα προτιμούσαν το status quo, δηλαδή τη συνέχιση του αποκλεισμού του Ιράν από ξηρά και θάλασσα», έγραψε.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στην ασφάλεια του Ισραήλ και της ευρύτερης περιοχής, συνδέοντας τον τερματισμό της σύγκρουσης με την προστασία των αμερικανικών συμφερόντων.

«Το Ισραήλ, καθώς και ολόκληρη η Μέση Ανατολή, προστατεύονται από τον ιρανικό κίνδυνο και τις απειλές. Παρατηρούμε μια θετική δυναμική προς τον τερματισμό αυτής της σύγκρουσης και θα διασφαλίσουμε ότι τα συμφέροντα της Αμερικής θα προστατεύονται ανά πάσα στιγμή. Με την ολοκλήρωση αυτής της στρατιωτικής εμπλοκής, ο αμερικανικός λαός, καθώς και ο κόσμος, θα είναι πολύ πιο ασφαλείς και προστατευμένοι», σημείωσε.

Στην έκτακτη ενημέρωση του Λευκού Οίκου παρέστη και ο Ντάνα Γουάιτ, επικεφαλής του UFC, της διοργάνωσης μεικτών πολεμικών τεχνών, ο οποίος δέχθηκε ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι ο Γουάιτ θα αναλάμβανε τη θέση του εκπροσώπου Τύπου. Ωστόσο, χθες χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη αναφορά «αστείο».