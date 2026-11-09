Άγιος Παντελεήμονας: Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές για το πτώμα της γυναίκας που εντοπίστηκε σε βαλίτσα – «Ξεσκονίζουν» τις κάμερες της περιοχής

Τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής που θα πραγματοποιηθεί σήμερα αναμένουν οι Αρχές προκειμένου να ρίξουν περισσότερο φως στο μυστήριο με το πτώμα μέσα σε βαλίτσα που εντοπίστηκε χθες, Κυριακή (8/11) στον Άγιο Παντελεήμονα.

Ταυτόχρονα θα γίνει και λήψη δείγματος DNA προκειμένου να βρεθεί η ταυτότητα της γυναίκας, καθώς μέχρι στιγμής δεν την έχει αναζητήσει κάποιος.

Σύμφωνα με την πρώτη ιατροδικαστική εκτίμηση, πρόκειται πιθανότατα για γυναίκα ηλικίας 17 έως 25 ετών, αφρικανικής καταγωγής και μικρόσωμης σωματοδομής. Παράλληλα, εκτιμάται ότι ο θάνατός της είχε επέλθει περίπου 5 με 7 ημέρες πριν από τον εντοπισμό της.

Από την πρώτη εξέταση πάντως, στο σημείο, όπου εντοπίστηκε η σορός, δεν διαπιστώθηκαν εμφανή τραύματα στο σώμα της.

Ενδεχομένως να γίνει και κάποια αναζήτηση στη βάση δεδομένων για γυναίκες αφρικανικής καταγωγής που έχουν εξαφανιστεί το τελευταίο διάστημα, προκειμένου Αρχές να οδηγηθούν στα ίχνη της γυναίκας.

Οι αστυνομικοί μέχρι στιγμής αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, από το να έχει πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας και να βρήκε ασφυκτικό θάνατο μέχρι και να ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών, να κατέληξε και κάποιο άτομο να έβαλε τη σορό της μέσα στη βαλίτσα και να την άφησε σε αυτό το σημείο.

Την έρευνα για την εξιχνίαση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών.

Πώς εντοπίστηκε η βαλίτσα

Η βαλίτσα με το μακάβριο εύρημα βρέθηκε στην οδό Αλκαμένους, στη συμβολή με την οδό Χαρίσσης, ύστερα από ενημέρωση ενός 29χρονου, ο οποίος μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής και ανέφερε ότι από το συγκεκριμένο αντικείμενο αναδυόταν έντονη δυσοσμία.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν στον έλεγχο της βαλίτσας, μέσα στην οποία εντόπισαν ανθρώπινη σορό σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Οι αστυνομικοί διενεργούν έρευνες, συλλέγουν στοιχεία και μαρτυρικές καταθέσεις που μπορεί να τους βοηθήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης, ενώ «χτενίζουν» την περιοχή για να εντοπίσουν βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, σε μία προσπάθεια να φτάσουν στα ίχνη του προσώπου που εγκατέλειψε τη βαλίτσα στο σημείο.

Δείτε το βίντεο: