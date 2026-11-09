Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (9/11) – Σερβίς στη Στοκχόλμη και αγωνιστική δράση σε βόλεϊ και χάντμπολ

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
14:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 (Στοκχόλμη – Κυρίως ταμπλό)
16:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 (Στοκχόλμη – Κυρίως ταμπλό)
17:15: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πανόραμα – ΠΑΟΚ (Πρωτάθλημα Α1 Γυναικών)
19:00: Magenta Sport 7 | ATP 250 2026 (Στοκχόλμη – Κυρίως ταμπλό)
19:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Καλαμάτα (Volley League Ανδρών 2026-27)
21:00: Magenta Sport 5 | Grand Prix Show 2026 (Εκπομπή)
21:00: Magenta Sport 7 | ATP 250 2026 (Στοκχόλμη – Κυρίως ταμπλό)
22:00: Novasports 6HD | FAGE WTA Finals 2026 (Ίντιαν Γουέλς – 2η ημέρα)