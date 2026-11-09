Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (9/11) – Σερβίς στη Στοκχόλμη και αγωνιστική δράση σε βόλεϊ και χάντμπολ

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

14:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 (Στοκχόλμη – Κυρίως ταμπλό)

16:00: Magenta Sport 6 | ATP 250 2026 (Στοκχόλμη – Κυρίως ταμπλό)

17:15: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Πανόραμα – ΠΑΟΚ (Πρωτάθλημα Α1 Γυναικών)

19:00: Magenta Sport 7 | ATP 250 2026 (Στοκχόλμη – Κυρίως ταμπλό)

19:30: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Καλαμάτα (Volley League Ανδρών 2026-27)

21:00: Magenta Sport 5 | Grand Prix Show 2026 (Εκπομπή)

21:00: Magenta Sport 7 | ATP 250 2026 (Στοκχόλμη – Κυρίως ταμπλό)

22:00: Novasports 6HD | FAGE WTA Finals 2026 (Ίντιαν Γουέλς – 2η ημέρα)

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