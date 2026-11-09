Συνάντηση Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Κατάρ με φόντο το διπλωματικό αδιέξοδο με το Ιράν

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, θα έχει σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με φόντο τα εμπόδια στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν.

Σύμφωνα με το Reuters, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, ενώ επαφές με τον Καταριανό αξιωματούχο αναμένεται να έχει και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς. Το Κατάρ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εμφανίστηκε απαισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, εκτιμώντας ότι δεν υπάρχουν άμεσες προοπτικές συμφωνίας. Χαρακτήρισε, μάλιστα, τις απαιτήσεις της ιρανικής πλευράς «απαράδεκτες» και «εξωφρενικές», επαναλαμβάνοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να επιδιώκει διπλωματική λύση.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο CNN ότι θεωρεί «πολύ απίθανο» το ενδεχόμενο νέων βομβαρδισμών στο Ιράν, εφόσον σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες και επιτευχθεί μια ισχυρή συμφωνία. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι σε περίπτωση επανέναρξης των εχθροπραξιών, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να στοχοποιήσουν νέες υποδομές, ακόμη και γέφυρες.

🇮🇷 Qatari Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, set to meet President Donald Trump on Monday, presses for extra time to pursue Iran diplomacy — World in Motion (@WorldInMotionHQ) November 9, 2026

Η Τεχεράνη κάνει λόγο για διακοπή των επαφών

Διαφορετική εικόνα για την πορεία των διπλωματικών επαφών παρουσίασε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος υποστήριξε ότι οι επικοινωνίες μεταξύ των δύο πλευρών έχουν διακοπεί μετά τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Όπως ανέφερε, τις τελευταίες ημέρες δεν πραγματοποιούνται μετακινήσεις ή συναντήσεις με τους διαμεσολαβητές, εκτιμώντας ότι θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την επανέναρξη των επαφών.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται μετά τη βαριά εκλογική ήττα των Ρεπουμπλικανών, με τον ίδιο τον Τραμπ να αναγνωρίζει ότι ο πόλεμος που εξαπέλυσαν από κοινού ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, και η επακόλουθη άνοδος των τιμών του πετρελαίου συνέβαλαν εν μέρει στο εκλογικό αποτέλεσμα.