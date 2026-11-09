Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν – «Η αποστολή δεν τελείωσε»

«Η αποστολή του Ισραήλ στο Ιράν δεν έχει ολοκληρωθεί», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ισραέλ Κατς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Τεχεράνης, ενώ παράλληλα επανέλαβε τις κατηγορίες ότι το Ιράν εξακολουθεί να επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, ισχυρισμό που η Ισλαμική Δημοκρατία απορρίπτει.

«Η αποστολή δεν έχει ακόμη τελειώσει» στο Ιράν, το οποίο «συνεχίζει τις προσπάθειές του για να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», ανέφερε ο Κατς κατά τη διάρκεια επίσημης τελετής στην Ιερουσαλήμ.

Υπενθυμίζεται ότι ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν από κοινού στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, με την αιτιολογία ότι στόχος ήταν η εξουδετέρωση της απειλής που, κατά την εκτίμησή τους, συνιστούν το πυρηνικό πρόγραμμα και οι βαλλιστικές δυνατότητες της Τεχεράνης.

Η σύγκρουση επεκτάθηκε σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένων των κρατών του Κόλπου, του Λιβάνου και της Υεμένης, ενώ σχεδόν εννέα μήνες μετά την έναρξή της συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη αρνείται διαχρονικά ότι επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικού οπλοστασίου, υποστηρίζοντας ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα εξυπηρετεί ειρηνικούς σκοπούς και ότι διατηρεί το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας σημείωσε ότι η χώρα του οφείλει να παραμένει προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανή επανέναρξη των επιχειρήσεων.

«Είναι καθήκον μας να είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια» και «να δρούμε αν είναι απαραίτητο για να προστατεύονται οι Ισραηλινοί πολίτες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Israeli Defense Minister Israel Katz on Iran: Regarding Iran, the mission is not yet complete. Iran is attempting to renew its efforts to acquire nuclear weapons, alongside other grave endeavors that pose a real danger to the State of Israel. We cannot accept these threats. https://t.co/Zv5F592muH — Clash Report (@clashreport) November 8, 2026

Παράλληλα, ο Κατς επανέλαβε ότι το Ισραήλ δεν προτίθεται να αποσύρει τις στρατιωτικές του δυνάμεις από τις περιοχές που χαρακτηρίζει «ζώνες ασφαλείας» στη Λωρίδα της Γάζας, στον Λίβανο και στη Συρία.

Αναφερόμενος ειδικότερα στη Χεζμπολάχ, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε εμπλοκή της στο πλευρό του Ιράν σε ενδεχόμενη επίθεση κατά του Ισραήλ θα προκαλέσει σκληρή στρατιωτική απάντηση.

«Αν η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ επιλέξει να ενωθεί με το Ιράν για να επιτεθεί εναντίον του Ισραήλ, θα υποστεί εξαιρετικά σκληρά χτυπήματα», τόνισε.

Οι τοποθετήσεις του έρχονται σε μια περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας στο Ισραήλ, μετά τις βουλευτικές εκλογές της 27ης Οκτωβρίου. Ο επικεφαλής της αντιπολιτευτικής συμμαχίας, κεντρώος Γκάντι Άιζενκοτ, έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, εξέλιξη που ενδέχεται να σηματοδοτήσει το τέλος της πρωθυπουργικής θητείας του Μπενιαμίν Νετανιάχου.