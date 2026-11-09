Γκουτέρες για το μακελειό στην Πολωνία: «Βαθιά σοκαρισμένος και θλιμμένος»

«Βαθιά σοκαρισμένος και θλιμμένος» δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, μετά την αιματηρή επίθεση στην Κρακοβία της Πολωνίας, κατά την οποία έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 15 τραυματίστηκαν.

«Καταδικάζω σθεναρά αυτή την παράλογη πράξη βίας και εκφράζω τα πιο βαθιά συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και στην κυβέρνηση και στον λαό της Πολωνίας», ανέφερε ο Γκουτέρες σε δήλωσή του, την οποία δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπός του, Στεφάν Ντουζαρίκ.

I am deeply shocked & saddened by yesterday’s mass shooting, which resulted in the death of six people & the injury of many others in the main square of the city of Krakow in Poland. I strongly condemn this senseless act of violence & express my deepest condolences to the families of the victims, as well as to the Government & people of Poland. I wish those injured a full & speedy recovery. Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr Καιρός: Νεφώσεις και τοπικές βροχές την Δευτέρα – Πού θα εκδηλωθούν καταιγίδες — António Guterres (@antonioguterres) November 8, 2026

Ως δράστης της επίθεσης φέρεται ένας 24χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε ακροδεξιές ιδεολογικές πεποιθήσεις. Οι πολωνικές αρχές τού αποδίδουν συνολικά εννέα δολοφονίες, καθώς, πέρα από τα έξι θύματα της επίθεσης, εντοπίστηκαν νεκροί οι γονείς και η αδελφή του στο διαμέρισμά τους, με τραύματα από πυροβολισμούς.