Γκουτέρες για το μακελειό στην Πολωνία: «Βαθιά σοκαρισμένος και θλιμμένος»

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Διεθνή Νέα

Γκουτέρες για το μακελειό στην Πολωνία
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«Βαθιά σοκαρισμένος και θλιμμένος» δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, μετά την αιματηρή επίθεση στην Κρακοβία της Πολωνίας, κατά την οποία έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 15 τραυματίστηκαν.

«Καταδικάζω σθεναρά αυτή την παράλογη πράξη βίας και εκφράζω τα πιο βαθιά συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και στην κυβέρνηση και στον λαό της Πολωνίας», ανέφερε ο Γκουτέρες σε δήλωσή του, την οποία δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπός του, Στεφάν Ντουζαρίκ.

Ως δράστης της επίθεσης φέρεται ένας 24χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε ακροδεξιές ιδεολογικές πεποιθήσεις. Οι πολωνικές αρχές τού αποδίδουν συνολικά εννέα δολοφονίες, καθώς, πέρα από τα έξι θύματα της επίθεσης, εντοπίστηκαν νεκροί οι γονείς και η αδελφή του στο διαμέρισμά τους, με τραύματα από πυροβολισμούς.

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