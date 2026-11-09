Γάζα: Πέντε νεκροί από κατάρρευση αμμόλοφου λόγω έντονων βροχοπτώσεων – Ανάμεσά τους τρία παιδιά

Πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο γυναίκες και τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας, όταν μεγάλος όγκος άμμου κατέρρευσε πάνω σε σκηνές εκτοπισμένων, εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων που πλήττουν την περιοχή.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γάζας, το περιστατικό σημειώθηκε νότια της Ντέιρ αλ Μπάλα, με τις πρόχειρες κατασκευές στις οποίες διέμεναν εκτοπισμένες οικογένειες να καταπλακώνονται από την άμμο.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, καθώς υπάρχουν αναφορές για αγνοουμένους. Κάτοικοι συμμετέχουν στις προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων, απομακρύνοντας με φτυάρια και άλλα μέσα πέτρες και χώματα από το σημείο.

Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα στον παλαιστινιακό θύλακα, με δεκάδες χιλιάδες σκηνές εκτοπισμένων να έχουν πλημμυρίσει. Παράλληλα, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, αρκετοί τοίχοι και οροφές κτιρίων που είχαν υποστεί ζημιές κατέρρευσαν, προκαλώντας τραυματισμούς.

Οι αρχές προειδοποιούν τους εκτοπισμένους να μην εγκαθιστούν τις σκηνές τους σε αμμώδεις ή υπερυψωμένες περιοχές, καθώς οι βροχοπτώσεις αυξάνουν τον κίνδυνο νέων καταρρεύσεων. Παράλληλα, απευθύνουν έκκληση στις ανθρωπιστικές οργανώσεις για την παροχή απαραίτητου εξοπλισμού και βοήθειας.

Από την πλευρά της, η Παλαιστινιακή Αρχή κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει άμεσα, επισημαίνοντας ότι οι καταστροφές από τον πόλεμο έχουν επιδεινώσει δραματικά τις ήδη δύσκολες συνθήκες διαβίωσης στη Γάζα.